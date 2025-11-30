Salario mínimo en Texas para 2026: cuánto ganará un trabajador a partir del 1° de enero
Algunos empleados están sujetos a exenciones a la ley del sueldo mínimo en el Estado de la Estrella Solitaria, como agricultores, funcionarios públicos o reclusos
- 4 minutos de lectura'
Texas adopta el mismo salario mínimo federal, que está fijado en 7,25 dólares por hora. Este monto se mantendrá vigente para 2026, aunque hay diversas ciudades que imponen su propio sueldo base en valores más altos. En tanto, la legislación estatal menciona determinadas excepciones a la norma.
Cuánto será el salario mínimo en Texas para 2026
La Comisión de la Fuerza Laboral de Texas (TWC, por sus siglas en inglés) indica que el salario mínimo federal en Estados Unidos, que se mantiene en la misma cifra desde el 24 de julio de 2009, continuará fijado en el monto de US$7,25 por hora en 2026.
No obstante, la gran mayoría de trabajadores recibe ingresos más elevados, ya que la Ley de Salario Mínimo estatal no prohíbe negociar colectivamente para obtener una cifra más alta.
A su vez, con restricciones específicas, los empleadores pueden computar las propinas y el valor de las comidas y el alojamiento como parte del salario mínimo.
¿Puede un empleador ofrecer menos que el salario mínimo?
El gobierno estatal señala que, en determinadas circunstancias, un empleador puede pagar un salario inferior al mínimo. Esto aplica a trabajadores que sean pacientes o clientes del Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas (DSHS, por sus siglas en inglés), así como también a personas según su edad o problemas de productividad.
Estos son los puntos más importantes de la Ley de Salario Mínimo de Texas:
- Establece un salario mínimo para los empleados no exentos.
- Requiere que ciertos empleadores entreguen a sus trabajadores una declaración de ganancias por escrito que contenga cierta información sobre su salario.
- Indica que la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas es la agencia que proporciona información sobre los requisitos del salario mínimo estatal.
- Contiene disposiciones relativas a los trabajadores agrícolas a destajo.
- Exime a una variedad de empleadores de su cobertura.
- Establece recursos civiles por su violación.
Exenciones a la Ley del Salario Mínimo en Texas y cómo presentar una denuncia
El sitio web de la TWC menciona que la exención principal de la Ley de Salario Mínimo aplica a cualquier persona cubierta por la Ley de Normas Laborales Justas (FLSA) federal. Además, otras excepciones específicas incluyen:
- Empleo en organizaciones religiosas, educativas, caritativas o sin fines de lucro.
- Profesionales, vendedores o funcionarios públicos.
- Domésticos.
- Algunos jóvenes y estudiantes.
- Reclusos.
- Miembros de la familia.
- Establecimientos de diversión y recreo.
- Los empleadores no agrícolas no están obligados a pagar las contribuciones estatales al seguro de desempleo.
- Producción lechera y ganadera.
- Talleres protegidos.
En el caso de los trabajadores del sector de la agricultura, el Comisionado de Agricultura decide el salario que reciben por la recolección o cosecha de plantas y cultivos. Las tarifas por pieza se basan en la capacidad de un empleado promedio para realizar sus labores en un tiempo determinado.
Como denunciar si me pagan menos que el salario mínimo en Texas
Si una persona cree que le han pagado una tarifa inferior a la que exige la ley, puede emprender acciones legales. Tiene la opción de presentar una reclamación salarial ante la TWC, que debe hacerse a más tardar 180 días después del vencimiento del salario en cuestión, o una demanda civil.
Para interponer una denuncia judicial y recuperar los salarios impagos más una cantidad equivalente adicional en concepto de daños y perjuicios, el trabajador afectado tiene dos años a partir de la fecha de vencimiento del sueldo.
Cuál es el salario promedio de un latino en Texas
En noviembre de 2025, según los datos recopilados por la plataforma ZipRecruiter, el promedio del salario para los trabajadores hispanos en Texas fue de US$25,76 por hora. Es un monto ligeramente superior a la media nacional, que se ubica en US$24.
Esa suma equivale aproximadamente a US$53.575 al año, mientras que el sitio remarca que la mayoría de los salarios hispanos actualmente oscila entre US$35.400 y US$57.800 anuales.
