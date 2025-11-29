El popular mercado de alimentos de Miami que cierra sus puertas: “Ha llegado el día”

El mercado de Wynwood Smorgasburg confirmó que cerrará su sede de Miami el 7 de diciembre de 2025, debido al avance de un proyecto residencial sobre el terreno que utiliza desde marzo de 2022. Pero próximamente volverá a operar en otro punto de esta icónica ciudad de Florida.

Qué son los icónicos mercados Smorgasburg: de Nueva York a Florida

El propietario Gastno Becherano, creador del primer Smorgasburg en Brooklyn en 2011 y de la versión de Los Ángeles cinco años después, definió el concepto como “un parque temático de comida”. En diálogo con Miami Herald, destaco que se trata de “una plataforma de lanzamiento para pequeños negocios”, lo que lo convierte en una iniciativa clave para la economía local.

La sede albergó propuestas como The Lazy Oyster, La Birrieria Tijuana, Korean Kitchen, Ikigai Sushi y Primoo Boba, entre muchas otras Instagram de Smorgasburg Miami

La sede de Miami incorporó una lista diversa de propuestas gastronómicas, entre ellas The Lazy Oyster, La Birrieria Tijuana, Korean Kitchen, La Picaña Grill, Ikigai Sushi, Flamingo Bubble Waffles, Platano Power y Primoo Boba.

Todos esos puestos formaron parte del mercado a lo largo de sus temporadas en Wynwood, un popular barrio de Miami que pasó de tener unos 240 mil visitantes al año en 2013 a recibir a unos 13 millones de turistas en 2023.

¿Por qué Smorgasburg abandona el predio en Wynwood, Miami?

El anuncio difundido en la cuenta oficial de Instagram detalló que la salida del predio se debe al inicio del desarrollo inmobiliario que avanzará sobre el terreno utilizado durante tres años y medio. El mensaje abrió con la frase: “Ha llegado el día en que debemos despedirnos de nuestra casa en Wynwood”.

La publicación incluyó un recuento de la actividad acumulada en ese período: más de dos millones de visitantes, cientos de vendedores, miles de platos de comida y “momentos imposibles de contar”.

Su fundador, Gatno Becherano, define el concepto como un “parque temático de comida” y una plataforma para emprendedores gastronómicos Instagram de Smorgasburg Miami

“Es difícil expresar con palabras lo que este primer capítulo de Smorgasburg en Miami ha significado para todos los que hicieron posible este lugar tan especial”, se lee en el mensaje. En tanto, aclararon que “la única forma de explicarlo es describir cuánto trabajo implica hacer realidad Smorgasburg”.

En ese sentido, enumeraron horas incontables de cocina, el armado de los puestos, la necesidad de enfrentar lluvia y humedad, el uso constante de camiones de alquiler, la reparación de equipos rotos, la coordinación con la ciudad de Miami, las tareas de desmontaje, las jornadas de ventas bajas y una dinámica que definieron como “una montaña rusa”.

El texto destacó que, pese al esfuerzo, todo valió porque al final de cada semana existía la posibilidad de “alimentar y recibir” al público.

En ese sentido, recordaron el inicio del proyecto y explicaron que transformaron un “terreno abandonado con malezas” en Smorgasburg con un doble objetivo: dar de comer a los visitantes e impulsar a la próxima generación de vendedores en la ciudad.

Smorgasburg anticipó que volverá en otra ubicación de Miami y que los detalles se confirmarán próximamente Instagram de Smorgasburg Miami

Últimas fechas de Smorgasburg en Wynwood: UbeFest, cierre definitivo y reapertura en otro lugar

Con un tono crítico, aclararon en la publicación que el predio será reemplazado por “otro desarrollo sin identidad en Wynwood”. Hasta entonces, el público todavía puede asistir a las actividades finales del mercado. “Nos quedan tres fines de semana más”, remarcaron.

El próximo encuentro será el UbeFest, previsto para el 29 y 30 de noviembre. Esta es una celebración dedicada al ube, un tubérculo morado típico de Filipinas. A su vez, la organización confirmó que el 7 de diciembre será su último día presentes en esa ubicación.

Sin embargo, aclararon que volverán a abrir en otra ubicación. “Ya habrá tiempo para hablar de eso más adelante”, concluyeron, sin brindar mayores precisiones al respecto.