Las fotos que revelan el apasionado romance de Katy Perry y Justin Trudeau: besos, un yate y la costa de California

Tras varios meses de especulación, el medio The Daily Mail publicó imágenes de la cantante Katy Perry con el exprimer ministro canadiense Justin Trudeau, dándose un beso frente en la cubierta del yate de la artista. El hecho ocurrió frente a las costas de California, lo que termina de confirmar la relación.

Besos entre Katy Perry y Trudeau en las costas de California

El encuentro entre la intérprete de Fireworks y el político ocurrió el fin de semana pasado frente a las costas de Santa Bárbara. Allí, un turista vio a Trudeau besando la mejilla de la cantante mientras la abrazaba.

Las fotos fueron tomadas por un pasajero en un barco turístico que pasó cerca del yate Daily Mail

“Acercó su bote a un pequeño barco público de avistamiento de ballenas y empezaron a besarse. No me di cuenta de con quién estaba hasta que vi el tatuaje en el brazo del tipo e inmediatamente supe que era Justin Trudeau“, sostuvo la persona que tomó las fotografías.

La ciudad de Santa Bárbara está situada en la costa central de California, Estados Unidos, a unas 93.2 millas [150 kilómetros] hacia el norte de Los Ángeles y junto a las montañas de Santa Ynez. Es conocida por su clima mediterráneo y playas amplias que no suelen ser tan concurridas.

Las costas de Santa Bárbara se caracterizan por su clima mediterráneo agradable y por un paisaje que combina la playa con las montañas Instagram/@visitsantabarbara

Los rumores de romance entre Katy Perry y Justin Trudeau

Los rumores sobre el vínculo entre Perry y Trudeau iniciaron el 29 de julio de este año, cuando fueron vistos cenando en Canadá. De acuerdo con TMZ, ambos disfrutaron de cócteles y langostas en Le Violon, conocido por ser uno de los 50 mejores restaurantes de Norteamérica.

La pareja fue captada en un restaurante lujoso en Montreal y comieron langosta TMZ

Ese mismo día, The Sun logró contactarse con dos allegados del exprimer ministro de Canadá para conocer más sobre la relación. Según la información que consiguieron, Trudeau fue quien la invitó a una cita. Aseguran que estuvo emocionado los días previos al encuentro.

“Justin no es tímido en cuanto a su vida romántica, y la invitó a una cita. Estaba muy, muy emocionado de hacerlo y siguió hablando de ello en los últimos días”, aseveró uno de los allegados del político.