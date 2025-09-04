Una voz inesperada: Miranda Kerr dio detalles de la separación de su exesposo, Orlando Bloom, con Katy Perry

La separación entre Orlando Bloom y Katy Perry fue un secreto a voces durante meses. Y si bien el actor y la cantante terminaron anunciado que su relación había llegado a su fin, aún suenan las versiones encontradas sobre los motivos que los llevaron a tomar esa determinación y sobre cómo es el vínculo que mantienen desde su ruptura. Ante la sorpresa de muchos, quien echó luz sobre lo sucedido fue Miranda Kerr, la primera esposa del protagonista de Piratas del Caribe y El señor de los anillos.

La modelo, que estuvo casada con Bloom entre 2010 y 2013, brindó esta semana una entrevista al podcast The Kyle and Jackie O Show. Allí, los presentadores Kyle Sandilands y Jackie Henderson señalaron que el “maduro” Bloom parece romper con sus parejas “con respeto y dignidad”, asegurándose de irse en “buenos términos”. Kerr, de 42 años, coincidió y respondió: “Sí, la verdad es que, sobre todo cuando tienes hijos, no debería ser de otra manera. Las necesidades del niño siempre deben ser lo prioritario, y debe haber armonía”.

Miranda Kerr y Orlando Bloom Archivo

Y explicó: “¿Y sabes qué? El otro va a estar presente el resto de tu vida, porque tenés un hijo en común, así que simplemente necesitás estar en paz con él”. Kerr y Bloom son padres de Flynn, de 14 años. El actor, además, es padre de Daisy, de 5 años, fruto de su matrimonio con Perry.

“Si tenés una animosidad con el padre o la madre de tu hijo, solo te perjudicás a vos mismo. Así que, de hecho, si perdonás, podés sentirte mejor al crear paz en tu propia vida”, indicó la modelo.

Y, refiriéndose al vínculo que la une al actor y a la cantante, reveló que estuvo junto a ellos el último fin de semana para celebrar el cumpleaños de Daisy, que fue el 26 de agosto. “Los amo a ambos. Katy y yo estábamos hablando con Orlando y nos dijeron: ‘¡Tomémonos una foto!’”, rememoró Kerr, entre risas.

Otros tiempos: Katy Perry y Orlando Bloom paseando con su hija, Daisy, y el hijo que el actor tuvo con Miranda Kerr, Flynn, por Venecia

“Y fue bastante gracioso. Katy me envió la foto de Orlando y luego la de sus dos exparejas. Pero todos teníamos una sonrisa enorme, ¿sabés? Somos una gran familia feliz, siempre“, explicó luego. A su vez, Kerr describió a Perry como “una persona increíble” y reiteró: “La adoro. Y a él, obviamente”.

En junio se conoció la noticia de que Bloom y Perry se habían separado, luego de haber estado juntos durante casi una década. En aquel momento, una fuente cercana a la expareja le aseguró a Us Weekly que la intérprete de “I Kissed A Girl” estaba molesta por la situación, pero a la vez aliviada.

“Durante meses, la convivencia entre ellos venía siendo tensa; por eso, de alguna manera, no veían la hora de separarse”, indicó la fuente. Aproximadamente una semana después de que la revista publicara un artículo que incluía ese testimonio, Perry y Bloom publicaron un comunicado conjunto confirmando que ya no estaban juntos como pareja.

Peery y Bloom se separaron, tras casi 9 años de amor Evan Agostini - Invision

Perry, de 40 años, y Bloom, de 48, comenzaron a salir en 2016. En 2017 se separaron, pero se reconciliaron poco después y se comprometieron el Día de San Valentín de 2019. En 2020, la pareja dio la bienvenida a Daisy Dove Bloom.

Los rumores acerca de una profunda crisis comenzaron a circular a principios de este año, pero no fue hasta julio que se oficializó. Medios como People y USA Today citaron un comunicado que decía que la pareja “ha estado ajustando su relación en los últimos meses para centrarse en la crianza compartida” y que continuarían siendo vistos juntos en público con su hija. El comunicado, atribuido a representantes de ambas estrellas, decía que su prioridad sería criar a Daisy con “amor, estabilidad y respeto mutuo”.

El comunicado se produjo una semana después de que circularan informes sobre la ruptura de la pareja antes de la boda del multimillonario Jeff Bezos y Lauren Sánchez Bezos, a la que Bloom asistió solo. Perry ha estado de gira por el mundo desde el 23 de abril y, de hecho, la semana próxima tiene previstos dos shows en el Movistar Arena porteño.