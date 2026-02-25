Noticias de Texas hoy, en vivo: la invitación Abbott a Trump en plena campaña electoral y reportes del miércoles 25 de febrero

El gobernador de Texas, Greg Abbott, ensalzó el discurso del Estado de la Unión de 2026 del presidente Donald Trump, en un comunicado oficial este martes. “El mensaje a la nación fue inequívoco: en su 250º aniversario, EE.UU. vuelve a ser la principal superpotencia del mundo”, aseveró.

A su vez, el mandatario invitó a Trump al Estado de la Estrella Solitaria este viernes, previo al fin de la votación anticipada de las elecciones primarias del 3 de marzo. “Agradezco al presidente por su liderazgo y espero darle la bienvenida a Texas”, concluyó.