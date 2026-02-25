LA NACION
Noticias de Texas hoy, en vivo: la invitación Abbott a Trump en plena campaña electoral y reportes del miércoles 25 de febrero

Actualizaciones al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en el Estado de la Estrella Solitaria: clima, leyes y otros sucesos que impactan en los residentes

La llamada telefónica entre Greg Abbott y Donald Trump durante la campaña en Texas
Greg Abbott mostró su apoyo público a Donald Trump después de su discurso sobre el Estado de la Unión 2025 y lo invitó a TexasAP

“Es inequívoco”: Greg Abbott aplaudió el discurso de Donald Trump y lo invitó a Texas

El gobernador de Texas, Greg Abbott, ensalzó el discurso del Estado de la Unión de 2026 del presidente Donald Trump, en un comunicado oficial este martes. “El mensaje a la nación fue inequívoco: en su 250º aniversario, EE.UU. vuelve a ser la principal superpotencia del mundo”, aseveró.

A su vez, el mandatario invitó a Trump al Estado de la Estrella Solitaria este viernes, previo al fin de la votación anticipada de las elecciones primarias del 3 de marzo. “Agradezco al presidente por su liderazgo y espero darle la bienvenida a Texas”, concluyó.

En la primera semana: cuántos votos se emitieron en las elecciones primarias de Texas

Más de 18,6 millones de ciudadanos están registrados para votar en las elecciones primarias de Texas, previstas para el 3 de marzo. La votación anticipada comenzó el 17 de marzo y, en la primera semana, se emitieron más de 1,2 millones de votos, según un análisis de KXAN.

La participación estatal es del 6,75% por el momento. En tanto, las papeletas corresponden en el 52,9% a las primarias demócratas, mientras que el 47,1% son de las republicanas.

Abbott apunta contra los inmigrantes en Texas y apoya las políticas de Trump

Greg Abbott destacó el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y alabó su trayectoria, por “cumplir sus promesas y mantenerse firme contra las ideologías progresistas e izquierdistas”. Según el gobernador texano, las leyes que impulsan ciertos gobernadores “priorizan a los inmigrantes ilegales, alimentan la inflación, vacían los bolsillos de los estadounidenses y deterioran la integridad de la competencia justa”.

En esa línea, el mandatario estatal indicó que incrementó sus esfuerzos en las operaciones de seguridad fronteriza, más que cualquier otro estado de EE.UU. “Prohibimos a adversarios extranjeros comprar tierras texanas y fomentamos la prosperidad económica de los hombres y mujeres que impulsan a Texas”, aseveró.

Clima en Texas: el pronóstico del miércoles 25 de febrero

Para este miércoles 25 de febrero, se espera una jornada agradable en cuanto a las temperaturas en Texas. Según AccuWeather, en ciudades como Austin o San Antonio, se prevé una máxima de 82°F (28°C).

Sin embargo, está previsto que haya nubes altas y vientos fuertes con ráfagas cálidas de hasta 48 km/h durante el día. Por la noche, el cielo estará principalmente despejado.

Noticias en vivo de Texas

