Éxodo demócrata en California: la nueva lista de candidatos para las elecciones a gobernador 2026

Este 22 de abril, seis candidatos participan en un debate en vivo por la gobernación de California. De cara a las elecciones primarias del 2 de junio, diez nombres van a aparecer en la boleta, entre ellos los demócratas Eric Swalwell y Betty Yee, quiénes ya se retiraron de la contienda.

Uno por uno: quiénes son los candidatos para la elecciones a gobernador 2026

Para las primarias del 2 de junio, van a participar de manera activa dos republicanos y seis demócratas:

Steve Hilton (republicano)

Steve Hilton nació el 25 de agosto de 1969 en Londres, Reino Unido. Es hijo de inmigrantes húngaros que huyeron del comunismo en 1956.

Asistió a la escuela Christ’s Hospital y obtuvo su título de Filosofía, Política y Economía en la Universidad de Oxford. Tras culminar sus estudios, se adentró al ámbito empresarial y político durante la administración de Margaret Thatcher.

Steve Hilton es hijo de inmigrantes húngaros que huyeron del comunismo en 1956 X (@Josh_Koehn)

Para 2012, Hilton se muda con su familia a Silicon Valley. Al asentarse en EE.UU., comienza a enseñar en el Instituto de Diseño de la Universidad de Stanford y participa como presentar en el programa The Next Revolution en Fox News.

El 25 de abril del año pasado, el presentador anunció su precandidatura para la gobernación de California bajo la premisa de ayudar a los trabajadores a conseguir su “sueño californiano”.

Chad Bianco (republicano)

Bianco nació en 1967 en la Base de la Fuerza Aérea Hill en Ogden, Utah y creció en un pequeño pueblo minero como el mayor de tres hermanos, según consignó Capital Weekly.

En 1989 se mudó a California y en 1993 asistió a la Academia del Alguacil de San Bernardino, donde se graduó como el primero de su clase. Poco después de culminar su preparación, fue contratado por el Departamento del Alguacil de Riverside, donde trabajó durante más de 20 años.

Para 2018, fue elegido como sheriff, forense y administrador público del condado de Riverside en las elecciones generales del 6 de noviembre de ese año y en 2002 fue reelegido. En este rol, se encarga de supervisar 4200 empleados, cinco cárceles y seis edificios judiciales.

El 18 de febrero de 2025, el alguacil anunció su candidatura para la gobernación de California con una premisa similar a Hilton con el “sueño californiano”. Sin embargo, sus metas para llevarlo a cabo incluyen impuestos más bajos y “sentido común”.

Xavier Becerra (demócrata)

Becerra es hijo de inmigrantes mexicano-americanos y ha dedicado 35 años de servicio de California. Representó al estado durante 14 años en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde impulsó iniciativas como la Ley de Cuidado de Salud Asequible (conocida como Obamacare).

Xavier Becerra fue la mano derecha del expresidente Joe Biden X: @XavierBecerra

En 2017 asumió como fiscal general de California, convirtiéndose en el primer latino en ejercer ese cargo, y luego trabajó en la administración Biden como secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, donde lideró la respuesta federal ante la pandemia de Covid-19.

El 2 de abril del año pasado anunció su candidatura para garantizar que California sea “la quinta economía del mundo” sin que eso implique desigualdad ni exclusión.

Matt Mahan (demócrata)

Matt Mahan nació el 18 de noviembre de 1982 en San Francisco, California. Es hijo de una maestra y un cartero y creció en Watsonville, según detalla su biografía oficial.

Matt Mahan, el alcalde de San José, buscará el lugar vacante que dejará Gavin Newsom para convertise en el nuevo gobernador en las proximas elecciones de California Facebook Mayor Matt Mahan

Mahan dio el salto a la política en 2020, cuando fue elegido concejal de San José. Para 2022, ganó la alcaldía de la ciudad contra Cindy Chávez con un 51,31% de los votos, y luego fue reelegido en 2024 con el apoyo de un 87% de los votantes.

Presentó su candidatura por la gobernación del Estado Dorado el 29 de enero de este año y tiene como lema central “regresar a lo básico”.

Katie Porter (demócrata)

Porter es oriunda de Iowa y se graduó en derecho en Harvard, donde fue alumna de la senadora Elizabeth Warren, quien luego se convirtió en su mentora.

Su carrera política se impulsó en 2018, cuando fue elegida congresista en un distrito tradicionalmente republicano del condado de Orange. En el Congreso, la convirtieron en una figura popular dentro del Partido Demócrata.

Porter se graduó como abogada en Harvard Instagram @katieporterca

El 11 de marzo del año pasado, anunció su candidatura hacer que California sea más asequible para las familias de clase trabajadora y solicitarle explicaciones a la administración Trump.

“Como gobernadora, nunca daré marcha atrás cuando Trump lastime a los californianos”, dijo la demócrata.

Tom Steyer (demócrata)

Steyer tiene 68 años y cuenta con un patrimonio estimado en US$2000 millones, según Forbes, lo que lo sitúa entre las 2000 personas más ricas del mundo.

Tom Steyer se encuentra entre las 2000 personas más ricas del mundo Laure Andrillon - FR172152 AP

Construyó su fortuna en el sector financiero al dirigir durante 26 años el hedge fund Farallon Capital, un fondo de inversión de alto riesgo que opera con capital privado.

En noviembre del año pasado, el demócrata anunció que formaría parte de la contienda con una agenda centrada en resultados económicos para los hogares californianos.

Tony Thurmond (demócrata)

Thurmond tiene raíces panañemas por parte de su madre y comenzó su carrera política como voluntario en campañas de figuras como Bill Clinton y Gavin Newsom, el actual gobernador de California.

Thurmond tiene raíces panañemas por parte de su madre Laure Andrillon - FR172152 AP

En 2018, fue electo como superintendente estatal de instrucción pública, cargo que desempeña hasta hoy tras haber sido reelecto en 2022 con amplio respaldo. Desde esa posición, lideró el sistema educativo de California durante la pandemia de COVID-19.

En julio del año pasado, anunció su candidatura por la gobernación. En su sitio oficial, Thurmond resume su visión con una consigna :“Juntos, haciendo avanzar California”.

Antonio Villaraigosa (demócrata)

Villaraigosa nació el 23 de enero de 1953 en Los Ángeles, California. Es hijo de padre inmigrante mexicano y madre de ascendencia mexicana nacida en California, según consignó Los Angeles Almanac.

Obtuvo su licenciatura de Historia en la UCLA y luego dio sus primeros pasos en la política en la Asamblea Estatal de California, donde sirvió desde 1994 hasta el 2000.

Antonio Villaraigosa trabajó con Newsom como asesor de infraestructura estatal Jeff Chiu - AP

En 2021, el gobernador Newsom lo nombró asesor de infraestructura estatal para ayudar a aprovechar los fondos federales destinados a la modernización de la infraestructura de California.

No obstante, el año pasado se postuló como candidato al presentarse como un "solucionador de problemas comprobado“.

Quiénes son los candidatos que pusieron fin a su campaña

Otros nombres que van a estar en la boleta electoral son los de Eric Swalwell y Betty Yee. NSin embargo, ambos se retiraron de la elección por diferentes motivos.

El candidato demócrata Eric Swalwell debió retirarse de las elecciones para California de este año a causa de las acusaciones en su contra Archivo

Con relación al excongresista, anunció su retiro y renuncia a su actual rol luego de que cuatro mujeres lo acusaran de comportamientos de índole sexual inapropiada, según consignó un informe de CNN.

Yee, por su parte, confirmó su salida tras calificar la contienda en una entrevista con CBS News como “una de las más inusuales, impredecibles e inquietantes de la historia moderna de California”.

Quiénes se enfrentan en el debate de California el miércoles 22 de abril

Los candidatos seleccionados para el debate debían cumplir con el estándar nacional que exige un 5% de apoyo. Por tanto, tras una encuesta realizada conjuntamente por Nexstar y Emerson College, los elegidos son: