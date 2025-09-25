Licencia de conducir revocada en California: los conductores migrantes que la pueden perder en 2025

En California, estado gobernado por el demócrata Gavin Newsom, los migrantes sin estatus legal pueden acceder a la licencia de conducir mediante la ley AB 60. Sin embargo, deben cumplir las mismas reglas que el resto de los automovilistas: el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) puede suspender o revocar el permiso en casos de infracciones graves o conductas peligrosas.

¿Cuántos puntos provocan la suspensión de la licencia en California?

La licencia AB60 se creó para quienes no pueden comprobar presencia legal en Estados Unidos, pero sí logran acreditar identidad y domicilio en California. Sin embargo, el beneficio no es ilimitado. Como todo conductor del estado, quienes tienen licencias pueden llegar a ser calificados como conductor negligente por el DMV.

El DMV notifica por escrito y ofrece la posibilidad de una audiencia administrativa de defensa Foto de freepik

Según especifican en su sitio oficial actualizado en 2025, un conductor negligente es quien acumula:

4 puntos en 12 meses

6 puntos en 24 meses

8 puntos en 36 meses

A su vez, cada infracción y choque con responsabilidad se suma al registro. Superar esos límites lleva a la suspensión o revocación.

Delitos que llevan a la revocación inmediata de la licencia

El manual oficial indica que manejar un vehículo bajo los efectos del alcohol o las drogas, participar en competencias automovilísticas ilegales o verse involucrado en un accidente con fuga —cuando se produce un hecho de tipo hit-and-run con personas lesionadas— puede tener como consecuencia inmediata la revocación directa de la licencia de conducir.

Asimismo, señala que la evasión de la autoridad policial constituye otra falta grave: en los casos en que esa acción provoque lesiones de carácter serio, la sanción prevista contempla una pena que puede alcanzar hasta siete años de prisión.

En California, los migrantes indocumentados pueden obtener licencias de conducir gracias a la ley AB 60. Foto de freepik

¿Qué pasa si el conductor es menor de edad?

Para los conductores menores de 18 años existen disposiciones particulares que se aplican de manera estricta.

Una sola colisión con responsabilidad atribuida o una infracción de tránsito pueden ser suficientes para que se impongan limitaciones al permiso de manejo.

para que se impongan limitaciones al permiso de manejo. Si en el transcurso de un mismo año calendario se acumulan tres incidentes de este tipo, la licencia provisional es suspendida durante un período de seis meses, y además el joven conductor queda sujeto a un régimen de prueba que se extiende por 12 meses adicionales.

Conducir bajo efectos de alcohol o drogas implica la revocación inmediata de la licencia Foto de freepik

¿Cómo es el proceso administrativo para defender la licencia?

El DMV comunica de manera formal y por escrito cualquier medida tomada respecto a una licencia de conducir.

La persona involucrada dispone de la posibilidad de solicitar una audiencia administrativa, la cual debe gestionarse dentro de los diez días siguientes a la recepción de esa notificación.

En dicha instancia, el conductor puede aportar documentación, presentar testigos que respalden su versión de los hechos y contar con la representación de un abogado contratado por su cuenta.

Los menores de 18 años tienen reglas específicas y más estrictas para conservar la licencia Foto de freepik

¿Qué otros motivos generan sanciones?

El manual agrega casos que también pueden motivar sanciones o suspensión: