Newsom anuncia un programa gratuito para los afectados por los incendios en Los Ángeles: de qué se trata y cómo aplicar

Los propietarios de viviendas en el condado de Los Ángeles que sufrieron daños por los incendios recientes podrán acceder a la remoción gratuita de escombros. El gobernador de California, Gavin Newsom, destacó que los interesados deben presentar un formulario de derecho de entrada antes del 31 de marzo.

¿En qué consiste el programa de remoción de escombros presentado por Newsom?

El programa fue anunciado a través de la cuenta de X del gobernador. Los Angeles County Right of Entry Permit for Debris Removal on Private Property permite a los propietarios inscribirse para que el gobierno estatal retire los escombros sin costo. La participación es voluntaria y está sujeta a una revisión de elegibilidad.

El coronel Eric Swenson explicó cómo se realiza la fase 2 del programa de remonición de escombros en Los Ángeles

De acuerdo con la comunicación oficial del programa, este proceso es una colaboración entre el Condado de Los Ángeles, así como las ciudades afectadas y agencias como el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE, por sus siglas en inglés). El objetivo es facilitar la remoción de desechos peligrosos y permitir a los residentes reconstruir sus propiedades de manera segura.

Requisitos para inscribirse en el programa gratuito para los afectados por los incendios en Los Ángeles

Antes de completar el formulario de inscripción, los propietarios deben reunir los siguientes documentos:

Identificación oficial (licencia de conducir, pasaporte o Real ID).

(licencia de conducir, pasaporte o Real ID). Póliza de seguro y páginas de declaración.

y páginas de declaración. Documentación legal (poder notarial, fideicomiso o documentos corporativos si aplica).

(poder notarial, fideicomiso o documentos corporativos si aplica). Croquis del terreno indicando peligros potenciales.

indicando peligros potenciales. Estado de pérdidas (si un ajustador inspeccionó la propiedad).

Es importante aclarar que firmar el formulario no garantiza la remoción de escombros, ya que cada solicitud será evaluada según los criterios del programa.

¿Qué opciones tienen los propietarios en Los Ángeles?

Los residentes pueden optar por dos vías para la remoción de escombros:

Inscribirse en el programa gratuito del U.S. Army Corps of Engineers.

del U.S. Army Corps of Engineers. Contratar un servicio privado especializado, aunque este debe seguir los requisitos gubernamentales.

En ambos casos, antes de iniciar la fase 2, la propiedad debe haber completado la fase 1, que consiste en la inspección de residuos peligrosos a cargo de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés).

La fase 2 del proceso inició en dos escuelas de Pasadena, donde se eliminarán estructuras colapsadas y materiales contaminantes Jae C. Hong - AP

Por otro lado, según las autoridades, la fase 2 contempla la remoción de:

Escombros quemados y cenizas.

Árboles dañados y estructuras colapsadas.

Vehículos destruidos y restos de amianto.

Cada propiedad demora aproximadamente dos días en ser despejada y lista para evaluación de reconstrucción. De acuerdo con Telemundo 52, hasta el momento 8000 propietarios enviaron la documentación para acceder al programa.

Cómo va la reconstrucción de California tras los devastadores incendios

Este martes, el USACE empezó la fase 2 del proceso de limpieza en el condado de Los Ángeles. Las primeras áreas intervenidas incluyen dos escuelas del Distrito Escolar Unificado de Pasadena, donde se eliminarán desechos peligrosos para garantizar la seguridad.

En una conferencia de prensa en Altadena, el gobernador Newsom destacó que el avance del proceso. “Es posible reconstruir mejor, estratégicamente, pensando en la seguridad, asegurándonos de que las estructuras son resistentes al clima y evitar otra tragedia como esta”, declaró.

El gobernador Newsom supervisó las tareas de limpieza y destacó la rapidez del proceso, que comenzó solo 35 días después de los incendios X (@CAgovernor)

De acuerdo a Fox LA, Newsom explicó que esta es “la operación de eliminación de escombros a gran escala más rápida en la historia del estado”. Este proceso inició solo 35 días después de los incendios, lo que representa el doble de velocidad en comparación con el proceso de limpieza del incendio de Woolsey en 2018.

“Todo esto está ocurriendo al mismo tiempo. No son 30 días y luego pasamos a la siguiente fase. No es esa fase y después de seis, nueve meses o un año, comenzamos la construcción. Todo está sucediendo de manera simultánea”, afirmó Newsom.