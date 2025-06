Ni Malibú ni La Jolla: esta es la mejor playa de California, según un importante ranking

Aunque hay muchas playas de California que se encuentran entre las mejores de Estados Unidos, hay una en particular que se destaca como la mejor del Estado Dorado: Laguna Beach. Esta ciudad costera, ubicada en el condado de Orange, superó a otros destinos emblemáticos como La Jolla, en San Diego, y la popular Malibú.

Laguna Beach: cuáles son las mejores playas para visitar

Laguna Beach es una localidad costera de California que ofrece una combinación única de naturaleza, arte y calas protegidas. Su geografía serrana genera playas escondidas entre acantilados, con vistas privilegiadas y espacios poco concurridos, según especificó U.S. News Travel.

Durante el verano, crece la oferta de eventos, aunque también aumentan la ocupación hotelera y los precios Foto de Tripadvisor

Entre las playas más destacadas de Laguna Beach figuran:

Main Beach , en pleno centro urbano.

, en pleno centro urbano. Victoria Beach , reconocida por su torre estilo castillo.

, reconocida por su torre estilo castillo. Thousand Steps Beach, a la que se accede por una extensa escalera.

Además de su paisaje, Laguna Beach tiene más hospedajes frente al mar que cualquier otro destino playero de California, lo que permite dormir a pocos metros del océano.

También se destaca por su cercanía a otras ciudades turísticas. Sin ir más lejos, está ubicada entre Los Ángeles y San Diego, justo sobre la Pacific Coast Highway.

Qué hacer y visitar en Laguna Beach: arte, naturaleza y vida silvestre en un solo lugar

Laguna Beach no solo ofrece sol y mar. Por ejemplo cuenta con más de 100 piezas de arte público distribuidas en calles y parques. Además, se pueden disfrutar de festivales anuales como el Pageant of the Masters.

También se destaca por sus políticas de conservación de la naturaleza. En ese sentido, es sede del centro de rescate de focas y leones marinos de la región, al tiempo que alberga 8903 hectáreas de naturaleza protegida.

Entre los lugares recomendados se encuentran el Heisler Park, con senderos costeros y miradores, y el Crystal Cove State Park, ideal para explorar piscinas naturales y avistar fauna local durante la marea baja.

Laguna Beach es el destino con más hospedajes frente al mar del estado Foto de instagram de lagunabeachlifeguards

Cuándo visitar a Laguna Beach: consejos para recorrer esta ciudad costera de California

El mejor momento para viajar es en primavera o en otoño, especialmente en abril, mayo, septiembre y octubre, cuando las temperaturas rondan los 20 °C y hay menos turistas. Durante el verano, la ciudad concentra la mayor cantidad de eventos, pero también sube la demanda de hospedaje y, por lo tanto, los precios.

En invierno, aunque el clima es más fresco, se pueden encontrar tarifas reducidas en hoteles. No obstante, en esta época el agua del océano es demasiado fría para nadar. Por eso, el otoño y la primavera son ideales, dado que ofrecen un equilibro justo entre clima y turistas.

Para desplazarse, Laguna Beach ofrece un tranvía gratuito que recorre playas, atracciones y barrios comerciales. Funciona todos los días en verano, mientras que durante el resto del año solo está habilitado los fines de semana.

¿Qué playas completan el top 10 del ranking 2025?

El listado elaborado por U.S. News Travel destaca varias playas californianas por su encanto natural, ambiente familiar y variedad de actividades. Estas son las ubicaciones que completan el top 10 de las mejores playas de California en 2025, por detrás de Laguna Beach:

El transporte gratuito en tranvía facilita recorrer playas, barrios comerciales y puntos turísticos sin necesidad de auto Foto de Tripadvisor

La Jolla (San Diego): reconocida por su belleza natural y sus aguas calmas, es ideal para familias. Se puede practicar esnórquel entre peces o navegar en kayak en cuevas marinas. Además, cuenta con vigilancia todo el año y un parque costero con juegos.

reconocida por su belleza natural y sus aguas calmas, es ideal para familias. Se puede practicar esnórquel entre peces o navegar en kayak en cuevas marinas. Además, cuenta con vigilancia todo el año y un parque costero con juegos. Malibú: famosa por su glamour y sus vistas, ofrece playas como Zuma y El Matador, esta última con acantilados y formaciones rocosas. Su proximidad a las montañas de Santa Mónica la convierte en un destino completo, aunque algunos tramos pueden tener restricciones por incendios recientes.

famosa por su glamour y sus vistas, ofrece playas como Zuma y El Matador, esta última con acantilados y formaciones rocosas. Su proximidad a las montañas de Santa Mónica la convierte en un destino completo, aunque algunos tramos pueden tener restricciones por incendios recientes. Pfeiffer Beach (Big Sur): una playa apartada, conocida por su Keyhole Rock y sus piscinas de marea. No es apta para nadar debido a sus corrientes fuertes, pero es perfecta para fotografía al atardecer.

una playa apartada, conocida por su y sus piscinas de marea. No es apta para nadar debido a sus corrientes fuertes, pero es perfecta para fotografía al atardecer. Pismo Beach: ubicada al sur de San Luis Obispo, ofrece un entorno tranquilo para desconectarse. Se puede alquilar un kayak, recorrer cuevas o manejar un buggy por las dunas del parque estatal Oceano Dunes.

ubicada al sur de San Luis Obispo, ofrece un entorno tranquilo para desconectarse. Se puede alquilar un kayak, recorrer cuevas o manejar un buggy por las dunas del parque estatal Oceano Dunes. Hermosa Beach (Los Ángeles): con casi tres kilómetros de costa, ofrece oleaje para surfistas, paseo marítimo para ciclistas y un muelle de 350 metros. Es popular por sus partidos de vóley y su cercanía con Manhattan Beach y Santa Mónica.

con casi tres kilómetros de costa, ofrece oleaje para surfistas, paseo marítimo para ciclistas y un muelle de 350 metros. Es popular por sus partidos de vóley y su cercanía con Manhattan Beach y Santa Mónica. Carmel-by-the-Sea : una playa romántica con arena blanca y aguas azul intenso. Es dog-friendly y perfecta para caminatas. El centro de Carmel ofrece tiendas y gastronomía local.

una playa romántica con arena blanca y aguas azul intenso. Es dog-friendly y perfecta para caminatas. El centro de Carmel ofrece tiendas y gastronomía local. Monterey: se destaca con playas como Lovers Point y rutas panorámicas como 17-Mile Drive. El acuario de Monterey Bay es un gran atractivo familiar.

se destaca con playas como Lovers Point y rutas panorámicas como 17-Mile Drive. El acuario de Monterey Bay es un gran atractivo familiar. Oceanside: situada al norte de San Diego, tiene playas amplias y menos concurridas. Su muelle es uno de los más extensos de la costa oeste.

situada al norte de San Diego, tiene playas amplias y menos concurridas. Su muelle es uno de los más extensos de la costa oeste. Coronado Beach: combina arena brillante, aguas tranquilas y un icónico edificio, el Hotel del Coronado, conocido por su historia y leyendas.