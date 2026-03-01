Qué pasará con el permiso de trabajo de miles de solicitantes de asilo en EE.UU. y actualizaciones de marzo 2026

Los solicitantes de asilo en Estados Unidos recibieron en las últimas horas dos noticias que modificarían su situación para obtener un permiso de trabajo. Con las nuevas medidas que impulsa el gobierno de Donald Trump, muchos migrantes podrían perder la posibilidad de obtener una autorización de empleo por tiempo indefinido. En paralelo, también hubo novedades sobre la visa H-1B.

El DHS propone ampliar a un año la espera para permiso de trabajo por asilo

De acuerdo con las leyes estadounidenses actuales, los extranjeros que tengan una solicitud de asilo en trámite pueden pedir una autorización de empleo si su caso no fue resuelto en 180 días.

El DHS presentó un documento que propone el aumento del tiempo de espera para que solicitantes de asilo pidan un permiso de trabajo en EE.UU. Pablo Martinez Monsivais - AP

Sin embargo, la administración Trump presentó una modificación de esa norma. Un documento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) propone un cambio sobre este ítem.

Concretamente, se modificaría el período de espera para aumentarlo a un año. Es decir que los migrantes que busquen permanecer en EE.UU. con este recurso ya no podrían realizar el trámite para obtener un empleo formal a los 180 días, sino que deberían esperar 365.

Sumado a esto, el documento también indica la posibilidad de que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) disponga sus propios plazos máximos de respuesta.

La modificación también habilitaría al Uscis a aumentar el tiempo de respuesta sobre autorizaciones de empleo para solicitantes de asilo Wilfredo Lee - AP

Esto no solo aumentaría el período de espera para que solicitantes de asilo realicen la presentación, sino que dejaría a discreción del Uscis subir también el tiempo de respuesta.

Una propuesta del DHS podría suspender permisos laborales por años

En paralelo al aumento del período de espera, la novedad que tiene un potencial de impacto mayor para estos migrantes corresponde a los planes de la administración Trump.

Según consignó CBS News, el último viernes las autoridades propusieron formalmente una norma que congelaría las solicitudes de empleo hasta que EE.UU. alcance un promedio de respuesta de 180 días a los pedidos de protección.

En términos prácticos, esta medida podría bloquear las autorizaciones de empleo para estos extranjeros por años. Según datos oficiales de 2024, el 77% de las presentaciones de asilo ante el Uscis llevaban más de 180 días sin resolver.

Según el medio, la regulación presentada por las autoridades indica que, sin este cambio, llegar al promedio de 180 días para la resolución de casos podría tardar entre 14 y 173 años.

La regla de los 10 días del Uscis: cómo informar un cambio de dirección en línea

Proponen una ley para terminar con las visas H-1B

En paralelo a los problemas para solicitantes de asilo, otros extranjeros que buscan trabajar y vivir en EE.UU. podrían tener problemas en el futuro.

Recientemente, el representante republicano por Florida Greg Steube presentó su proyecto de ley denominado como la “Exile Act”. Concretamente, propone la discontinuación del programa de visas H-1B, que está dirigido a que empresas estadounidenses recluten a trabajadores extranjeros especializados.

El texto propone enmiendas en la Sección 214(g)(1)(A) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés).

En caso de aprobarse, llevaría a cero el cupo de visas H-1B desde el año fiscal 2027 y eliminaría este recurso legal que actualmente pueden usar extranjeros de todo el mundo para llegar a EE.UU.