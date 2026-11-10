Nithya Raman, ganó las elecciones a la alcaldía de Los Ángeles tras derrotar a Karen Bass en las elecciones del 3 de noviembre. La alcaldesa electa denunció durante su campaña que los operativos migratorios afectaban a trabajadores y familias de la ciudad. “Nuestra ciudad está siendo aterrorizada por el ICE”, afirmó en un anuncio que convocaba a votar en las primarias del 2 de junio.

Cuál es la postura de Nithya Raman sobre las redadas del ICE en Los Ángeles

En el spot de campaña, publicado en sus redes sociales, Raman vinculó las intervenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) con la política de Donald Trump. “Trump está apuntando a Los Ángeles”, sostuvo, mientras el montaje incorporaba imágenes de archivo de operativos y despliegues policiales.

Nithya Raman, alcaldesa electa de Los Ángeles: “Nuestra ciudad está siendo aterrorizada por el ICE”

“Los agentes del ICE están realizando redadas en lugares de trabajo, y padres e hijos están siendo blanco de operativos cuando van a las escuelas”, denunció. Su mensaje situó el impacto de la política migratoria en actividades cotidianas de las familias angelinas: trabajar, acompañar a sus hijos y circular por los barrios.

El mensaje cerró con una convocatoria a proteger a la población local: “Podemos y debemos defender a los angelinos”. La placa final pedía el voto para las primarias de junio.

Por qué Raman apuntaba contra Spencer Pratt en su campaña a la alcaldía de Los Ángeles

La entonces candidata también cuestionó al republicano Spencer Pratt, a quien presentó como un aliado del movimiento MAGA. Según sostuvo en el video, su rival había “prometido trabajar con el ICE y llevar a cabo la agenda de Trump en nuestras calles”. “Escuché que es una persona muy afín a MAGA”, afirmó.

La estrella de los reality shows, quien perdió su casa durante el incendio de Palisades en 2025, se postuló para las elecciones a la alcaldía de Los Ángeles, California, pero perdió contra Bass y Raman.

Karen Bass enfrentó en las elecciones para la alcaldía de Los Ángeles a su antigua aliada Nithya Raman CalMatters

Pratt compitió en las primarias municipales, pero quedó fuera de la instancia decisiva. Raman lo superó en junio y avanzó a la segunda vuelta contra Bass, a la que finalmente derrotó en noviembre. Asumirá como alcaldesa el 14 de diciembre de 2026.

Cómo siguieron las críticas al ICE después de la elección

Después de que se consagrara ganadora en las elecciones a la alcaldía de Los Ángeles, Raman participó el pasado sábado 7 de noviembre en una manifestación cerca del hospital Adventist Health White Memorial, en Boyle Heights, tras una confrontación entre agentes federales y manifestantes, según consignó Los Ángeles Times.

La presencia federal comenzó con el traslado de una persona detenida para recibir atención médica. De acuerdo con las denuncias del hospital, recogidas por el medio citado, los agentes bloquearon durante aproximadamente dos horas el acceso de ambulancias, lo que obligó a desviarlas hacia otros centros.

Raman denunció la detención de dos ciudadanos estadounidenses. La fiscalía federal defendió los arrestos y sostuvo que esas personas habían agredido a oficiales. Ambas versiones mantienen abierta una disputa que acompañará la transición municipal, mientras Bass se comprometió a facilitar el traspaso y Raman prepara su llegada al gobierno el 14 de diciembre de 2026.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.