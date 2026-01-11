¿Adiós Karen Bass? La estrella de televisión que anunció su candidatura a la alcaldía de Los Ángeles

La estrella de los reality shows Spencer Pratt, quien perdió su casa durante el incendio de Palisades en 2025, confirmó que buscará la alcaldía de Los Ángeles, California, y prometió que, de ganar, expondrá el sistema político que —según él— permitió la tragedia.

Spencer Pratt busca la alcaldía de Los Ángeles

El influencer y exestrella del programa The Hills, quien nunca antes se había postulado a un cargo público, anunció su intención de competir por la alcaldía durante la manifestación “They Let Us Burn” (“Nos dejaron quemar”), realizada en Pacific Palisades, como parte del primer aniversario de los incendios que devastaron la zona, de acuerdo con Los Angeles Times.

Spencer Pratt muestra documentación de su campaña (X @spencerpratt)

Durante el último año, Pratt ha utilizado sus redes sociales para criticar duramente a la alcaldesa Karen Bass y al gobernador de California, Gavin Newsom, a quienes responsabiliza por el manejo del incendio que dejó 12 personas muertas y destruyó más de 6.800 viviendas.

“Vamos a exponer el sistema. Vamos a entrar en cada rincón oscuro de la política de Los Ángeles y desinfectar la ciudad con nuestra luz”, declaró Pratt ante cientos de asistentes a la protesta.

El incendio de Palisades y el origen de su activismo político

La manifestación se llevó a cabo para conmemorar el incendio ocurrido el 7 de enero de 2025, que arrasó con la comunidad costera ubicada entre las montañas de Santa Mónica y el océano Pacífico, según BBC.

De acuerdo con el medio, Pratt compartió imágenes en sus redes sociales donde solicitó a los asistentes firmar documentos que aparentan ser registros oficiales de campaña, aunque hasta ahora no ha presentado formalmente su candidatura ante las autoridades electorales.

“Que todo siga igual es una sentencia de muerte para Los Ángeles. Ya no puedo esperar a que alguien más actúe. Por eso me postulo para alcalde”, afirmó durante el acto conmemorativo.

Tanto Pratt como su esposa, Heidi Montag, también exestrella de reality shows, perdieron su vivienda en el incendio y desde entonces han sido críticos constantes del gobierno local y estatal.

Quiénes compiten, además de Pratt, por la alcaldía de Los Ángeles

Además de Spencer Pratt, hay más candidatos que buscan la alcaldía de Los Ángeles en las elecciones primarias de junio de 2026, entre los que se encuentran la misma alcaldesa, Karen Bass, que busca la reelección, y el exsuperintendente de escuelas de Los Ángeles, Austin Beutner, según LA Times.

Spencer Pratt critica la labor de la actual alcaldesa Karen Bass (X @spencerpratt)

Beutner también ha atacado la actuación de Bass sobre el incendio del año pasado, al decir que ella no ha aceptado la responsabilidad por los fracasos de la ciudad.

Otra candidata para el puesto es la organizadora comunitaria Rae Huang, que desafía a Bass desde la izquierda, y que también ha criticado a la alcaldesa, al comentar que ha “señalado demasiado con el dedo”.

De igual manera, la supervisora ​​del condado de Los Ángeles, Lindsey Horvath, quien representa a las comunidades que se quemaron durante el incendio de Palisades, dijo al sitio web que aún considera si lanza su propia candidatura a la alcaldía.

Por último, Rick Caruso, promotor inmobiliario de la ciudad, quien fue derrotado anteriormente por Bass en 2022, presentará su segunda candidatura.

Fallas de Los Ángeles durante el incendio de Palisades

Horvath también cuestionó a la ciudad por la forma en que se gestionó el informe posterior a la intervención del Departamento de Bomberos, documento que debía explicar las fallas en el combate al incendio y prevenir futuros desastres.

Spencer Pratt perdió su casa durante el incendio de Palisades en 2025 (X @spencerpratt)

Según Los Angeles Times, el informe fue editado en múltiples versiones para suavizar las responsabilidades del departamento. El jefe de bomberos de la ciudad, Jaime Moore, reconoció que el documento fue modificado para reducir críticas, y aseguró que no volverá a ocurrir.