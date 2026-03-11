Noticias de California hoy, en vivo: Karen Bass lidera las encuestas para las primarias y reportes del miércoles 11 de marzo

La carrera por la alcaldía de Los Ángeles se encuentra “totalmente abierta” para el 2 de junio. Una encuesta de Emerson College a 1000 votantes registrados, publicada el 11 de marzo de 2026, reveló que la alcaldesa Karen Bass lidera con un 20% de apoyo. Sin embargo, su posición es vulnerable por su índice de aprobación del 24% y un rechazo del 47%.

El estudio realizado del 7 al 9 de marzo y patrocinado por Nexstar Media destacó una gran cantidad de indecisos con un 51% del electorado. La contienda cuenta con la participación de:

El actor Spencer Pratt con un 10,2% y el respaldo del 29% de los republicanos.

La concejala Nithya Raman con un 9,3%.

El empresario Adam Miller con 4,2%.

La reverenda Rae Huang con 2,9%.