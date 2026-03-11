Noticias de California hoy, en vivo: Karen Bass lidera las encuestas para las primarias y reportes del miércoles 11 de marzo
Karen Bass lidera las encuestas en un escenario incierto para las primarias del 2 de junio
La carrera por la alcaldía de Los Ángeles se encuentra “totalmente abierta” para el 2 de junio. Una encuesta de Emerson College a 1000 votantes registrados, publicada el 11 de marzo de 2026, reveló que la alcaldesa Karen Bass lidera con un 20% de apoyo. Sin embargo, su posición es vulnerable por su índice de aprobación del 24% y un rechazo del 47%.
El estudio realizado del 7 al 9 de marzo y patrocinado por Nexstar Media destacó una gran cantidad de indecisos con un 51% del electorado. La contienda cuenta con la participación de:
- El actor Spencer Pratt con un 10,2% y el respaldo del 29% de los republicanos.
- La concejala Nithya Raman con un 9,3%.
- El empresario Adam Miller con 4,2%.
- La reverenda Rae Huang con 2,9%.
Alerta climática: las temperaturas superan el promedio estacional y amenazan con llegar a los 100°F
Este miércoles 11 de marzo, California inicia una ola de calor por una fuerte cresta de alta presión. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), las temperaturas superarán el promedio estacional sin lluvias.
- Los Ángeles espera una máxima de 80°F (26,6°C) tras disipar su niebla matutina.
- San Diego alcanzará los 73°F (22,7°C) con ráfagas de 20 millas por hora (32 kilómetros por hora).
- San Francisco reportará un día soleado con máximas de 72°F (22°C).
- Sacramento marcará los 77°F (25°C) por la tarde.
- Desde el jueves, el termómetro amenazará a diversas zonas con niveles de 90°F (32°C) a 100°F (37,7°C) para el cierre de la semana.
