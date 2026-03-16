Noticias de California hoy, en vivo: ola de calor histórica en marzo y reportes del lunes 16 de marzo
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Alerta climática: advierten sobre máximas de 92°F y emiten avisos por calor
California está bajo el impacto de una ola de calor histórica este lunes 16 de marzo. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), un fuerte sistema de alta presión elevará las temperaturas entre 15 y 35 grados por encima del promedio normal.
- Los Ángeles espera una máxima de 92°F (33°C).
- San Diego marcará 79°F (26°C) con oleaje fuerte.
- San Francisco registrará 84°F (28,8°C).
- Sacramento alcanzará los 86°F (30°C).
- Las autoridades activaron una advertencia de calor y recomendaron buscar aire acondicionado y evitar estar en el exterior entre las 10 y las 17 hs.
Gavin Newsom celebra los premios Oscar de "One Battle after another" y destaca la participación del estado
El gobernador Gavin Newsom celebró el éxito de la película One Battle after another en los Premios Oscar 2026. El film de Paul Thomas Anderson, que cuenta con estrellas como Leonardo DiCaprio, Sean Penn y Benicio del Toro, obtuvo seis estatuillas: Mejor película, Mejor Dirección, Mejor actor de reparto, Guión adaptado, Edición y Casting.
“Enhorabuena al reparto y al equipo de la película más premiada de la noche, One Battle After Another”, publicó Newsom en X. “Gracias al crédito fiscal de Film California, la película ganadora del premio a la mejor película se filmó en el Estado Dorado, lo que dio empleo a californianos e impulsó la economía de nuestro estado”, señaló.
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