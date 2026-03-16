Noticias de California hoy, en vivo: ola de calor histórica en marzo y reportes del lunes 16 de marzo

El gobernador Gavin Newsom celebró el éxito de la película One Battle after another en los Premios Oscar 2026. El film de Paul Thomas Anderson, que cuenta con estrellas como Leonardo DiCaprio, Sean Penn y Benicio del Toro, obtuvo seis estatuillas: Mejor película, Mejor Dirección, Mejor actor de reparto, Guión adaptado, Edición y Casting.

“Enhorabuena al reparto y al equipo de la película más premiada de la noche, One Battle After Another”, publicó Newsom en X. “Gracias al crédito fiscal de Film California, la película ganadora del premio a la mejor película se filmó en el Estado Dorado, lo que dio empleo a californianos e impulsó la economía de nuestro estado”, señaló.