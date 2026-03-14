Ganó las elecciones primarias en Texas y no sabía que estaba inscrito

Una inesperada historia se dio en Texas, cuando un candidato demócrata ganó las elecciones primarias de las que creía haberse retirado. Kelly Hall jugaba videojuegos en su casa cuando le informaron que era el ganador de los comicios. Las autoridades del Estado de la Estrella Solitaria explicaron por qué no tomaron su renuncia a la postulación.

Kelly Hall ganó una primaria en Texas sin saber que seguía siendo candidato

El hecho ocurrió el último 3 de marzo, cuando se llevaron a cabo las elecciones primarias en el Estado de la Estrella Solitaria. Concretamente, la confusión sucedió en la primaria para elegir al representante del Distrito 19 en la Cámara Baja estatal.

Hall se impuso en las elecciones del Distrito 19 de Texas, de las cuales no sabía que participaba Bryon Houlgrave - FR172027 AP

En la interna republicana, Ellen Toxclair obtuvo el 78,7% de los votos y consiguió un cómodo triunfo ante George Cambanis, según Ballotpedia. Sin embargo, la confusión se desató en la primaria demócrata.

Hall obtuvo el 60,2% de los votos y venció a su competidor Javi Andrade para quedar confirmado como el candidato oficial al puesto. Sin embargo, el hombre no sabía que todavía participaba de la elección.

Según consignó Statesman, Hall jugaba al videojuego Call of Duty con un amigo cuando su teléfono sonó y le dijeron que había ganado los comicios del Distrito 19 de Texas. El demócrata creyó que se trataba de una broma, ya que estaba seguro de que se había retirado de la contienda.

Hall ganó las elecciones en Texas y creyó que era una broma cuando se lo contaron Freepik

Meses atrás, Hall había pagado la tarifa de US$750 para presentar su candidatura, pero nunca hizo campaña ni invirtió más dinero ni energía. Según contó, en enero se retiró por pedido del Partido Demócrata, que le solicitó no entorpecer el camino de Andrade, que supuestamente tenía el apoyo mayoritario.

Por qué Texas no aceptó el retiro de Kelly Hall de la primaria demócrata

Según KXAN, la oficina del secretario de Estado de Texas explicó que el Código Electoral solo acepta los retiros y reemplazos de candidaturas en ciertos escenarios específicos. Estos son:

Una enfermedad grave.

grave. Ser el único candidato nominado por cualquiera de los partidos para ese cargo.

por cualquiera de los partidos para ese cargo. Que el candidato sea designado para llenar una vacante en otro cargo.

Dado que ninguna de estas cuestiones se cumplió, las autoridades no autorizaron el retiro de Hall, que finalmente ganó las elecciones primarias sin saberlo.

El mensaje de Hinojosa para las elecciones en Texas tras su victoria en las primarias

Kelly Hall enfrenta posible batalla legal por dos candidaturas simultáneas en Texas

En paralelo a lo que ocurrió con los comicios del Distrito 19, se suma otro elemento a la historia que vuelve incierto el panorama. De acuerdo con KXAN, el hombre tiene dos domicilios, uno en el Distrito 19 y otro en Round Rock, que queda fuera de ese distrito.

Dado que actualmente vive en Round Rock y ante el pedido del partido, el demócrata retiró su candidatura legislativa y se postuló en los comicios a alcalde de la ciudad, que tiene alrededor de 100 mil habitantes. Las elecciones allí se celebrarán el 2 de mayo, según el sitio oficial.

Este escenario desató un panorama incierto que promete una batalla legal. Mientras que la Secretaría de Estado asegura que no hay motivos para reemplazar su candidatura, el Partido Demócrata esgrime que Hall ya está postulado a alcalde de Round Rock, por lo que no puede continuar con su aspiración legislativa.