Buenas noticias para Texas: Greg Abbott anunció el próximo lanzamiento de Apple en Houston

En un año electoral que definirá el futuro del estado, el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció que la empresa tecnológica Apple trasladará parte de la producción de su Mac Mini a Houston. A través de sus redes sociales, celebró la noticia y destacó los recientes arribos de pequeñas y grandes compañías.

Abbott anunció el próximo lanzamiento de Apple en Houston con un mensaje en redes

La empresa Apple trasladará parte de la producción de su computadora de escritorio Mac Mini desde Asia hacia Texas, en Estados Unidos. Al informar la noticia en su cuenta de X, Abbott escribió que “las empresas grandes y pequeñas están acudiendo en masa al Estado de la Estrella Solitaria gracias al clima favorable para los negocios de Texas”.

El gobernador Greg Abbott celebró la llegada de Apple a Texas Facebook Office of the Governor Greg Abbott - Facebook Office of the Governor Greg Abbott

En esa línea, destacó la llegada de Apple y explicó que la compañía lanzará un nuevo esfuerzo de fabricación este año en Houston para “ampliar las oportunidades de capacitación y producción”.

El movimiento, según informó The Wall Street Journal, es parte de una iniciativa de la empresa para “relocalizar” partes de su cadena de suministro y tendrá las siguientes características:

Ubicación: la fabricación se llevará a cabo en una instalación de Foxconn situada en el norte de Houston, Texas .

la fabricación se llevará a cabo en una instalación de situada en el norte de . Espacio: Apple planea convertir un almacén actual en un espacio de manufactura de 220 mil pies cuadrados (18.500 metros cuadrados).

Apple planea convertir un almacén actual en un espacio de manufactura de (18.500 metros cuadrados). Actividad actual: actualmente, Foxconn ya ensambla servidores de inteligencia artificial (IA) para Apple en un edificio adyacente dentro del mismo complejo.

actualmente, Foxconn ya ensambla para Apple en un edificio adyacente dentro del mismo complejo. Centro de Capacitación: el proyecto incluye la apertura de un nuevo centro de capacitación para manufactura avanzada destinado a estudiantes y empleados de proveedores.

el proyecto incluye la apertura de un nuevo destinado a estudiantes y empleados de proveedores. Cronograma: tanto la línea de producción como el centro de capacitación están programados para comenzar a operar a finales de este año.

tanto la línea de producción como el centro de capacitación están programados para comenzar a operar a Estrategia de suministro: la producción en Asia continuará; la planta de Houston se enfocará principalmente en satisfacer la demanda local estadounidense.

Aunque este esfuerzo comprende una inversión importante para Texas, el Mini Mac se considera un producto de nicho. Representa menos del 5% de las ventas globales de Mac y menos del 1% de las ventas totales de Apple.

Apple llega a Houston: el contexto económico de Texas con Greg Abbott

El plan que implica el traslado de la producción es parte de un compromiso anunciado por Apple para invertir 600 mil millones de dólares en EE. UU. durante un periodo de cuatro años. El acuerdo responde a las presiones de la administración del presidente Donald Trump para aumentar la inversión nacional a cambio de exenciones arancelarias.

Gregg Abbott destaca el crecimiento comercial del estado

A su vez, se da en un contexto de creciente desarrollo económico para el Estado de la Estrella Solitaria. En diciembre, el gobernador celebró la llegada de Nasdaq, la segunda bolsa de valores más grande del mundo por capitalización bursátil, al corredor financiero de Dallas, conocido como“Y’all Street”.

Esta zona ya alberga la mayor concentración de trabajadores de servicios financieros en Estados Unidos fuera de Nueva York, y los expertos advierten que pronto podría imponerse.

Inversiones y política: el crecimiento económico de Texas con Greg Abbott

Otra noticia destacada de las finanzas de Texas corresponde al paquete de estímulos por más de US$66 millones a MP Materials.

El 26 de febrero de 2026, Abbott comunicó que MP Materials Corp. ampliará su presencia en la jurisdicción con la construcción de un nuevo campus denominado “10X”. El complejo estará ubicado en Northlake, a menos de 16 kilómetros de las operaciones actuales de la firma en Fort Worth.

El comunicado oficial señaló que el proyecto contempla una inversión superior a US$1250 millones y la creación de más de 1500 puestos de trabajo en áreas corporativas, de manufactura e ingeniería.

Recientemente, Abbott celebró la llegada de nuevas compañías a Texas y apuntó contra Newsom por el éxodo en California Imagen compuesta

Al dar a conocer la noticia, Abbott utilizó su cuenta de X para apuntar contra el gobernador de California, Gavin Newsom. “Las empresas de California reconocen que Texas es un ‘imán de talentos’ con políticas favorables a las empresas e impuestos bajos“, expresó.

En esa línea, resaltó la reciente llegada de varias compañías: “Es por eso que muchos se mudan al Estado de la Estrella Solitaria, brindando más oportunidades laborales para los trabajadores texanos“.