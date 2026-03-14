Salario de US$30 la hora: el plan de Nueva York y Mamdani para duplicar el pago de estos trabajadores
El proyecto respaldado por el alcalde Zohran Mamdani propone aumentar gradualmente el salario mínimo en la ciudad hasta 2030
- 4 minutos de lectura'
El salario mínimo en Nueva York podría aumentar hasta US$30 por hora si prospera un proyecto que será presentado ante el Concejo Municipal de la ciudad. La iniciativa, respaldada por el alcalde Zohran Mamdani, apunta a duplicar el ingreso de los trabajadores que actualmente perciben el salario mínimo de US$17 por hora. La propuesta será impulsada por la concejal de Brooklyn Sandy Nurse.
El proyecto para aumentar el salario mínimo en Nueva York
La legislación plantea un incremento gradual del salario mínimo en la ciudad durante los próximos años. Actualmente, el salario mínimo en Nueva York es de US$17 por hora, un nivel que distintos legisladores consideran insuficiente para cubrir los gastos básicos en una de las ciudades más caras del país.
Durante la presentación de la iniciativa, la concejal Sandy Nurse señaló que el ingreso actual equivale a aproximadamente US$500 semanales netos, una cifra que deja a muchas familias con dificultades económicas.
“Eso es esencialmente una crisis para la mayoría de las personas semanalmente”, afirmó la legisladora en declaraciones recogidas por el medio local Gothamist, que reportó el anuncio del proyecto.
La propuesta podría impactar en una parte importante de la fuerza laboral de la ciudad.
Más de un millón de trabajadores en Nueva York perciben actualmente el salario mínimo, lo que representa más de una cuarta parte de la fuerza laboral local, según el informe Spotlight: Minimum Wage publicado en 2023 por la oficina del contralor de la ciudad, Brad Lander.
Cómo sería el aumento hasta US$30 por hora
El proyecto propone un aumento escalonado del salario mínimo, con plazos diferentes según el tamaño de las empresas.
La iniciativa establece que:
- Empresas con más de 500 empleados deberían pagar US$20 por hora en 2027 y alcanzar US$30 en 2030
- Empresas con menos de 500 trabajadores deberían pagar US$21,50 en 2028 y llegar a US$30 en 2032
- Los incrementos futuros quedarían vinculados al costo de vida
Quienes apoyan el proyecto consideran que el aumento permitiría mejorar las condiciones económicas de miles de familias trabajadoras en la ciudad.
Comparación con otras ciudades de Estados Unidos
Los impulsores de la iniciativa sostienen que Nueva York quedó rezagada frente a otras ciudades del país en materia de salario mínimo.
Actualmente, algunas ciudades ya tienen salarios mínimos superiores al vigente en Nueva York:
- Flagstaff, Arizona: US$18,35 por hora
- Denver: US$19,29 por hora
- Seattle: US$21,30 por hora
Sin embargo, ninguna ciudad de Estados Unidos tiene actualmente un salario mínimo de US$30 por hora.
A nivel federal, el salario mínimo se mantiene en US$7,25 por hora desde 2009, según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos.
Apoyo sindical y preocupación entre empresarios
El proyecto recibió respaldo de organizaciones laborales que consideran que un salario mínimo de US$30 por hora podría ayudar a reducir la pobreza entre trabajadores de bajos ingresos.
Algunos dirigentes sindicales compararon la iniciativa con el movimiento “Fight for $15”, que impulsó aumentos salariales en varias ciudades de Estados Unidos durante la década pasada.
Sin embargo, representantes del sector empresarial expresaron preocupación por el impacto que la medida podría tener en los pequeños negocios.
Según líderes de cámaras de comercio citados por Gothamist, muchas empresas ya enfrentan costos progresivos de alquiler, seguros y servicios, por lo que un aumento salarial podría obligar a algunos comercios a reducir personal o cerrar.
Mientras el proyecto comienza su discusión en el Concejo Municipal, el aumento del salario mínimo promete convertirse en uno de los debates económicos más importantes en Nueva York en los próximos años.
Otras noticias de Agenda EEUU
Se confunde con una inofensiva. La serpiente venenosa que vuelve a aparecer en primavera en Florida
En Nueva York. La encuesta que preocupa a Mamdani: las familias se endeudan para comer por el alto costo de vida
En Illinois. Despidos masivos: miles de trabajadores perderán sus empleos, según último aviso por la ley WARN Act
- 1
Murió Jürgen Habermas, el influyente filósofo alemán
- 2
Encontraron una metrópolis subterránea: removieron 40 toneladas de tierra y tenía 50 metros cuadrados
- 3
Colapinto, recuperado: de su confusión del viernes al abrazo de Briatore, largará 12º en el Gran Premio de China de Fórmula 1
- 4
Guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, sábado 14 de marzo