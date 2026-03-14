Salario de US$30 la hora: el plan de Nueva York y Mamdani para duplicar el pago de estos trabajadores

El salario mínimo en Nueva York podría aumentar hasta US$30 por hora si prospera un proyecto que será presentado ante el Concejo Municipal de la ciudad. La iniciativa, respaldada por el alcalde Zohran Mamdani, apunta a duplicar el ingreso de los trabajadores que actualmente perciben el salario mínimo de US$17 por hora. La propuesta será impulsada por la concejal de Brooklyn Sandy Nurse.

El proyecto para aumentar el salario mínimo en Nueva York

La legislación plantea un incremento gradual del salario mínimo en la ciudad durante los próximos años. Actualmente, el salario mínimo en Nueva York es de US$17 por hora, un nivel que distintos legisladores consideran insuficiente para cubrir los gastos básicos en una de las ciudades más caras del país.

El proyecto del salario mínimo en Nueva York fue respaldado por el alcalde Zohran Mamdani Instagram @zohrankmamdani

Durante la presentación de la iniciativa, la concejal Sandy Nurse señaló que el ingreso actual equivale a aproximadamente US$500 semanales netos, una cifra que deja a muchas familias con dificultades económicas.

“Eso es esencialmente una crisis para la mayoría de las personas semanalmente”, afirmó la legisladora en declaraciones recogidas por el medio local Gothamist, que reportó el anuncio del proyecto.

La propuesta podría impactar en una parte importante de la fuerza laboral de la ciudad.

Más de un millón de trabajadores en Nueva York perciben actualmente el salario mínimo, lo que representa más de una cuarta parte de la fuerza laboral local, según el informe Spotlight: Minimum Wage publicado en 2023 por la oficina del contralor de la ciudad, Brad Lander.

Más de un millón de trabajadores en Nueva York ganan el salario mínimo Freepik

Cómo sería el aumento hasta US$30 por hora

El proyecto propone un aumento escalonado del salario mínimo, con plazos diferentes según el tamaño de las empresas.

La iniciativa establece que:

Empresas con más de 500 empleados deberían pagar US$20 por hora en 2027 y alcanzar US$30 en 2030

deberían pagar y alcanzar Empresas con menos de 500 trabajadores deberían pagar US$21,50 en 2028 y llegar a US$30 en 2032

deberían pagar y llegar a Los incrementos futuros quedarían vinculados al costo de vida

Quienes apoyan el proyecto consideran que el aumento permitiría mejorar las condiciones económicas de miles de familias trabajadoras en la ciudad.

Varias ciudades de EE.UU. superan el salario mínimo de Nueva York ny.gov

Comparación con otras ciudades de Estados Unidos

Los impulsores de la iniciativa sostienen que Nueva York quedó rezagada frente a otras ciudades del país en materia de salario mínimo.

Actualmente, algunas ciudades ya tienen salarios mínimos superiores al vigente en Nueva York:

Flagstaff, Arizona: US$18,35 por hora

US$18,35 por hora Denver: US$19,29 por hora

US$19,29 por hora Seattle: US$21,30 por hora

Sin embargo, ninguna ciudad de Estados Unidos tiene actualmente un salario mínimo de US$30 por hora.

A nivel federal, el salario mínimo se mantiene en US$7,25 por hora desde 2009, según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

Apoyo sindical y preocupación entre empresarios

El proyecto recibió respaldo de organizaciones laborales que consideran que un salario mínimo de US$30 por hora podría ayudar a reducir la pobreza entre trabajadores de bajos ingresos.

Algunos dirigentes sindicales compararon la iniciativa con el movimiento “Fight for $15”, que impulsó aumentos salariales en varias ciudades de Estados Unidos durante la década pasada.

Sin embargo, representantes del sector empresarial expresaron preocupación por el impacto que la medida podría tener en los pequeños negocios.

Según líderes de cámaras de comercio citados por Gothamist, muchas empresas ya enfrentan costos progresivos de alquiler, seguros y servicios, por lo que un aumento salarial podría obligar a algunos comercios a reducir personal o cerrar.

La propuesta será impulsada por la concejal de Brooklyn Sandy Nurse Instagram @sandyforcouncil21

Mientras el proyecto comienza su discusión en el Concejo Municipal, el aumento del salario mínimo promete convertirse en uno de los debates económicos más importantes en Nueva York en los próximos años.