Noticias de California hoy, en vivo: últimas actualizaciones del lunes 23 de marzo

El gobernador de California, Gavin Newsom, lanzó una dura advertencia tras el anuncio del gobierno federal de desplegar agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los principales aeropuertos de Estados Unidos. La medida, impulsada por el presidente Donald Trump y confirmada por el “zar fronterizo” Tom Homan, busca suplir la escasez de personal de la TSA en medio de un cierre parcial del gobierno. Para Newsom, esta decisión demuestra que la agencia se ha transformado en una “fuerza policial personal, poco capacitada y sin ley” al servicio de la agenda de Donald Trump y no de la legislación vigente.

La tensión escaló en el Congreso, donde los demócratas se niegan a financiar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a menos que se implementen reformas estructurales en ICE, como la prohibición del uso de máscaras por parte de los agentes y requisitos más estrictos para arrestos públicos. Mientras el alcalde de Atlanta, Andre Dickens, confirmó que el operativo comenzará este lunes en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson, todavía no hay un panorama claro sobre cuándo llegarían los agentes migratorios al resto de los aeropuertos.