Desvío de vuelos: ¿cuáles son los aeropuertos alternos que tienen Nueva York y Nueva Jersey?

El cierre repentino del aeropuerto LaGuardia tras un grave accidente obligó a miles de pasajeros a replantear sus viajes en cuestión de horas. Mientras las autoridades investigan lo ocurrido y se mantienen las restricciones operativas, otras terminales cercanas emergen como piezas clave para absorber la demanda y garantizar la continuidad del tráfico aéreo en el área metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey.

El impacto del cierre de LaGuardia: dos muertos y decenas de heridos

Según informó NBC News, el incidente ocurrió cuando un avión de pasajeros colisionó con un vehículo de la Autoridad Portuaria en el Aeropuerto LaGuardia durante la noche del domingo.

durante la noche del domingo. El accidente dejó como saldo la muerte del piloto y el copiloto, además de decenas de heridos que debieron ser trasladados a hospitales cercanos.

La colisión ocurrió mientras un camión respondía a una alerta de seguridad en otro vuelo, lo que resultó en el cierre total de las operaciones este lunes SPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La aeronave, operada por Jazz Aviation en nombre de Air Canada, transportaba a 72 pasajeros y cuatro tripulantes al momento del impacto. El choque se produjo mientras un camión de rescate respondía a un reporte de olor en otro vuelo.

Como consecuencia, las autoridades decidieron cerrar completamente el aeropuerto, al menos hasta las primeras horas de la tarde de este lunes, con la posibilidad de extender la medida. La situación generó escenas de confusión entre los viajeros, muchos de los cuales no pudieron siquiera ingresar a la terminal.

En ese contexto, NBC News también relató el caso de una pasajera que, tras la cancelación de su vuelo, optó por alquilar un automóvil y trasladarse hasta Filadelfia para continuar su viaje.

JFK: la principal puerta internacional en Nueva York

Entre las alternativas más relevantes se encuentra el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK), considerado el principal punto de entrada internacional a Estados Unidos. Este aeropuerto no solo es uno de los más importantes del país norteamericano en términos de tráfico, sino también el mayor centro de carga internacional por valor de mercancías, según señaló un informe del Departamento de Transporte.

Operan allí alrededor de 100 aerolíneas provenientes de más de 50 países, lo que lo convierte en un nodo fundamental para vuelos de larga distancia. Con conexiones destacadas hacia ciudades como Londres, París, Seúl, Madrid y Tokio, JFK absorbe gran parte de los vuelos intercontinentales que no pasan por otros aeropuertos regionales.

Ubicado en Queens, cerca de Jamaica Bay, el aeropuerto está conectado con el transporte público mediante el sistema AirTrain, que facilita el acceso tanto al metro de Nueva York como al Long Island Rail Road.

El Aeropuerto Internacional John F. Kennedy es la principal puerta de entrada internacional al país norteamericano New York John F. Kennedy Internacional airport

Newark: un aeropuerto con conectividad clave

Otra opción central es el Aeropuerto Internacional Newark Liberty (EWR), situado en Nueva Jersey, a unas 12 millas (19 km) del centro de Manhattan. Inaugurado en 1928, es considerado el primer gran aeropuerto comercial de América del Norte, lo que le otorga un valor histórico significativo dentro del sistema aeroportuario, explicó el Departamento de Transporte.

Con el paso del tiempo, Newark se consolidó como un punto estratégico para vuelos internacionales. Incluso llegó a operar algunas de las rutas sin escalas más largas del mundo, como los vuelos directos a Hong Kong y Singapur.

El aeropuerto cuenta con conexiones mediante el AirTrain Newark, que enlaza con trenes de NJ Transit y Amtrak, lo que facilita el acceso tanto para viajeros locales como para quienes llegan desde otras ciudades.

Situado a solo 19 km de Manhattan, el Aeropuerto Internacional Newark Liberty (EWR) emerge como la opción más viable para vuelos internacionales de larga distancia Facebook Newark Liberty International Airport - EWR - Facebook Newark Liberty International Airport - EWR

Filadelfia: una solución regional para los pasajeros

El Aeropuerto Internacional de Filadelfia (PHL) aparece como una opción más lejana, pero igualmente relevante en situaciones de emergencia. Es el aeropuerto más transitado de Pensilvania y uno de los principales del país norteamericano, con más de 12 millones de pasajeros anuales, según indica su portal oficial.

Con casi 500 salidas diarias hacia más de 130 destinos, este aeropuerto funciona como un importante centro de operaciones, especialmente para American Airlines, que lo utiliza como su principal puerta de entrada transatlántica en el noreste de Estados Unidos.

Además, su red de conexiones abarca destinos en América, Europa y Medio Oriente, lo que lo convierte en una alternativa viable para vuelos tanto domésticos como internacionales.

Atlantic City: una alternativa menos congestionada

Más pequeño pero estratégico, el Aeropuerto Internacional de Atlantic City (ACY) se ubica a aproximadamente nueve millas (14 km) al noroeste del centro de la ciudad. Aunque su volumen de pasajeros es considerablemente menor, cumple un rol complementario dentro del sistema aeroportuario regional, según portal web oficial.

Operado por la Autoridad de Transporte del Sur de Nueva Jersey, este aeropuerto combina funciones civiles y militares, al albergar además instalaciones de investigación de la Administración Federal de Aviación. También sirve como base para unidades de la Guardia Nacional Aérea y la Guardia Costera.