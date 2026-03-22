A partir de este lunes 23 de marzo: confirman presencia total de agentes del ICE en los aeropuertos de EE.UU.
El Gobierno estadounidense formalizó el despliegue de efectivos de inmigración en las terminales aéreas para asistir a la TSA, mientras persiste el bloqueo presupuestario en el Congreso
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A partir de este lunes 23 de marzo, las autoridades estadounidenses han confirmado el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en los aeropuertos del país. La medida fue anunciada tras semanas de tensión por el cierre parcial del gobierno federal. Tiene como objetivo aliviar la carga operativa de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés). Esta medida está anunciada por el cierre parcial del gobierno federal y tiene como objetivo aliviar la carga operativa de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), organismo afectado por una severa escasez de personal que ha derivado en demoras críticas y la posible clausura de terminales secundarias.
El “zar de la frontera” confirmó la presencia de agentes del ICE en los aeropuertos
Tom Homan, responsable de la frontera, confirmó en el programa State of the Union de CNN que el despliegue responde a un plan estratégico diseñado junto a la dirección de la TSA para reubicar recursos humanos en áreas donde la demanda es desbordante.
La administración de Donald Trump justificó la decisión ante el estancamiento legislativo que impide financiar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
“Si los demócratas no permiten una seguridad justa y adecuada en nuestros aeropuertos, ICE hará el trabajo mucho mejor que nunca”, sentenció el mandatario a través de Truth Social.
Por su parte, Homan aclaró la naturaleza de las tareas: “No veo a un agente del ICE mirando una máquina de rayos X porque no están capacitados para eso, pero hay tareas de seguridad en las que podemos reubicarlos para agilizar las filas”.
Además de la asistencia operativa, Homan confirmó que los agentes continuarán ejecutando controles migratorios, una función que, según indicó, ya desarrollan habitualmente.
La TSA y el control de pasajeros en los aeropuertos estadounidenses
- El impacto del cierre gubernamental es palpable en grandes centros de conexión como Houston, Atlanta y Nueva Orleans.
- En el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, el ausentismo alcanzó picos del 38% durante la semana pasada, mientras que en Houston los viajeros reportaron esperas superiores a las dos horas.
Más de 300 empleados de la TSA han renunciado desde que inició la interrupción de los pagos salariales a mediados de febrero. Ante este panorama, el secretario de Transporte, Sean Duffy, acusó en el programa This Week de ABC a la oposición demócrata de utilizar las demoras como una “herramienta de presión” para forzar cambios en la política migratoria.
Las críticas desde la oposición no se hicieron esperar. Hakeem Jeffries, líder de la minoría en la Cámara de Representantes, calificó la presencia del ICE en espacios civiles como una medida contraproducente que podría resultar en situaciones de alta sensibilidad o violencia innecesaria.
El rechazo demócrata se fundamenta en la exigencia de reformar las operaciones del DHS tras incidentes registrados en Minneapolis.
Hasta Elon Musk entró en el conflicto de la TSA
En paralelo al conflicto institucional, el empresario Elon Musk intervino en el debate público al ofrecer financiar los salarios de los agentes afectados por la falta de presupuesto.
Sin embargo, la resolución del conflicto parlamentario sigue estancada antes del próximo cierre de pago previsto para el viernes, dejando a miles de trabajadores en una incertidumbre financiera mientras el gobierno intenta contener el colapso aeroportuario con la movilización de fuerzas federales de migración.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA
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