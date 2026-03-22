Atención migrantes en Florida: beneficiarios de SNAP y Medicaid deberán trabajar o capacitarse desde julio

El Senado de Florida aprobó un proyecto de ley que propone cambios en Medicaid y el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Si también recibe aprobación final y es promulgado, la medida impondría nuevos requisitos de trabajo, capacitación y controles administrativos para ciertos beneficiarios, incluidos ciertos migrantes con acceso a este programa.

La SB 1758 cambia el funcionamiento de Medicaid en Florida

La propuesta legislativa del Estado del Sol está presentada en el proyecto SB 1758. De acuerdo con el texto, se indican múltiples modificaciones tanto para usuarios de los programas como para el otorgamiento del beneficio.

El proyecto de ley en Florida afectaría a los usuarios de Medicaid

En lo que respecta a Medicaid, estas son las claves de la normativa:

Indicaría el rango de edad de 19 a 64 años para adultos que deben cumplir con requisitos de trabajo o compromiso comunitario de al menos 80 horas al mes como exigencia para obtener o mantener el beneficio.

para adultos que deben de al menos como exigencia para obtener o mantener el beneficio. No estarían sujetos a estos requisitos los padres o tutores de niños menores de 14 años, veteranos con discapacidad total , personas consideradas médicamente frágiles, mujeres embarazadas y quienes estén en tratamiento por consumo de sustancias .

a estos requisitos los , personas consideradas y quienes estén en . Crearía listas de medicamentos frecuentes administrados por médicos y otra de productos de alto costo . A excepción de los antirretrovirales, cualquier fármaco fuera de ese listado requerirá autorización previa para que su compra tenga cobertura de Medicaid.

administrados por médicos y otra de . A excepción de los antirretrovirales, cualquier para que su compra tenga cobertura de Medicaid. Ordenaría efectuar un estudio sobre el impacto fiscal del programa federal de precios de medicamentos 340B. Esto se llevaría a cabo para evaluar el cumplimiento y las metodologías de reembolso.

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Además, con respecto a los requisitos para adultos capaces de trabajar, se aclara que el listado de actividades que califican incluye empleo remunerado, capacitación laboral, educación relacionada con el trabajo o asistencia a la escuela secundaria.

Cuáles son los cambios sobre SNAP que propone el proyecto de ley en Florida

Junto con lo referido a Medicaid, la propuesta legislativa también presenta cambios para la asistencia alimentaria a través de SNAP. Estos son los puntos más importantes del proyecto:

Obligaría al uso de una identificación con fotografía en el frente de las tarjetas de transferencia electrónica de beneficios.

de transferencia electrónica de beneficios. Para determinar la elegibilidad , las autoridades del Estado del Sol requerirían pruebas de gastos de vivienda y servicios públicos del beneficiario.

, las autoridades del Estado del Sol requerirían del beneficiario. La obligación de participar en programas de empleo y capacitación ampliaría el límite de edad y pasaría a incluir a los adultos de entre 18 y 64 años que no estén a cargo de un niño menor de 14 años.

Si se aprueba, la ley de Florida modificaría requisitos de elegibilidad para los usuarios de SNAP

Aunque este punto no afecta directamente a los usuarios, la normativa de Florida también establecería que las autoridades implementen un plan para reducir la tasa de error en los pagos a menos del 6%. Si finalmente consigue la aprobación, la ley comenzaría a regir el 1° de julio.

Más cambios sobre SNAP: las restricciones alimentarias en Florida

En paralelo al debate legislativo, Florida informó que comenzará a aplicar restricciones adicionales a ciertas compras con SNAP.

Según la web oficial Healthy SNAP del estado, desde el 20 de abril de 2026 no podrán adquirirse con esos beneficios productos como sodas, bebidas energizantes, candy y ciertos postres procesados.