Oficial y confirmado: cuándo inician las clases y el nuevo ciclo escolar en California 2026
Aunque hay una fecha sugerida a nivel estatal, cada uno de los distritos impone su propio calendario
- 4 minutos de lectura'
El calendario escolar para el ciclo lectivo 2026-2027 en California tiene una referencia oficial para que las familias comiencen a organizar el regreso a clases. Aunque cada distrito conserva la facultad de definir su propio cronograma, existe una planificación estatal que marca las fechas orientativas del comienzo y finalización del año académico, además de los recesos y feriados.
California: cuándo comienza el nuevo ciclo lectivo 2026-2027
La guía de planificación para el calendario escolar de California establece el 12 de agosto como la fecha de referencia para el inicio del ciclo escolar 2026-2027. Ese día funciona como punto de partida para la organización del regreso a clases, aunque las autoridades aclaran que los calendarios pueden modificarse según las decisiones adoptadas por cada distrito escolar.
De acuerdo con la información publicada por US School Calendar, el ciclo finalizará el 10 de junio, siempre que no sea necesario incorporar jornadas adicionales por emergencias u otras interrupciones del calendario. La planificación también contempla un mínimo obligatorio de 180 días de instrucción, requisito que deben cumplir los distritos del estado.
La propia guía advierte que California presenta una de las mayores variaciones del país norteamericano en las fechas de inicio del año escolar. Mientras algunos distritos comienzan las actividades hacia finales de julio o durante los primeros días de agosto, otros mantienen un calendario más tradicional y programan el regreso de los estudiantes después del feriado de Labor Day, celebrado en septiembre.
Comienzo de clases: las fechas confirmadas por algunos de los distritos de California
Las diferencias entre los calendarios pueden observarse al revisar las fechas oficiales publicadas por algunos de los distritos escolares más grandes del estado. Cada uno adopta su propio cronograma de acuerdo con las decisiones de su junta educativa y las necesidades locales.
Entre los ejemplos con fechas de inicio confirmadas figuran:
- Los Angeles Unified School District: 12 de agosto
- San Diego Unified School District: 10 de agosto
- Fresno Unified School District: 13 de agosto
- Long Beach Unified School District: 10 de agosto
Según la información oficial de estos distritos escolares, las diferencias pueden alcanzar varios días incluso entre sistemas educativos de gran tamaño. Por esa razón, las familias que cambien de residencia o cuyos hijos asistan a escuelas de otro distrito deben verificar siempre el calendario correspondiente antes de organizar vacaciones, actividades extracurriculares o servicios de cuidado infantil.
California y el nuevo ciclo lectivo: vacaciones y feriados previstos
Además del comienzo y la finalización del año escolar, la planificación para el ciclo 2026-2027 incluye las principales pausas académicas que sirven como referencia para estudiantes, docentes y familias.
El receso por el Día de Acción de Gracias está previsto entre el 25 y el 27 de noviembre, mientras que las vacaciones de invierno se extenderán desde el 21 de diciembre hasta el 2 de enero.
En tanto, el receso de primavera aparece programado entre el 29 de marzo y el 2 de abril, aunque nuevamente se aclara que algunos distritos pueden optar por otra semana de descanso. Además, el 31 de marzo figura el Día de los Trabajadores Agrícolas, antes denominado Cesar Chavez Day, una fecha que puede implicar suspensión de clases.
El cronograma también contempla los principales feriados federales que suelen afectar la actividad educativa, entre ellos:
- Labor Day: 7 de septiembre
- Columbus Day / Indigenous Peoples Day: 12 de octubre
- Veterans Day: 11 de noviembre
- Martin Luther King Jr. Day: 18 de enero
- Presidents Day: 15 de febrero
- Memorial Day: 31 de mayo
- 1
- 2
Pampita encendió las redes con su osado traje de baño de dos piezas durante sus vacaciones en Punta Cana
- 3
Dalida: la trágica historia de la diva europea que cantó en diez idiomas y no encontró ninguno para pedir ayuda
- 4
La Matanza: un policía se defendió de un intento de robo con su familia en el auto y mató a un ladrón