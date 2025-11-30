Confirman el pago de SNAP en California: fechas y orden de depósitos para diciembre 2025

Millones de personas son beneficiarias del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés). En California, los suscritos a este proyecto recibirán sus cupones de alimentos durante los primeros días de diciembre de 2025, en un orden escalonado que dependerá del último dígito de su número de caso.

Calendario del pago de SNAP diciembre 2025 en California

Cada estado se encarga de distribuir los recursos del programa de cupones de alimentos y en California, de acuerdo con el calendario del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), los depósitos se realizan durante los primeros 10 días de cada mes.

Las fechas y orden de pago de SNAP en California fue publicado en el calendario de la USDA (Pexels/Anna Shvets)

El orden de pagos de SNAP es según el último dígito del número de caso de cada beneficiario y en diciembre de 2025 se realizarán de la siguiente manera:

Número de caso que termine en 1, el día 1.º de diciembre

Número de caso que termine en 2, el día 2 de diciembre

Número de caso que termine en 3, el día 3 de diciembre

Número de caso que termine en 4, el día 4 de diciembre

Número de caso que termine en 5, el día 5 de diciembre

Número de caso que termine en 6, el día 6 de diciembre

Número de caso que termine en 7, el día 7 de diciembre

Número de caso que termine en 8, el día 8 de diciembre

Número de caso que termine en 9, el día 9 de diciembre

Número de caso que termine en 0, el día 10 de diciembre

Dónde y cómo utilizar los beneficios de SNAP en California

En el Estado Dorado, el programa recibe el nombre de CalFresh y los fondos depositados a la tarjeta de transferencia electrónica (EBT) pueden ser utilizados en cadenas de minoristas autorizados, según SLO Food Bank.

Los fondos de SNAP están destinados a la compra de alimentos frescos y saludables, aunque existen condados en California donde se puede pagar en restaurantes con la tarjeta de CalFresh (Pexels/WRITE ONDANDELIONS)

Algunos de los sitios más comunes en donde permiten pagos con cupones de alimentos en California son:

Mercados especializados

Tiendas de comestibles

Mercados agrícolas

Minoristas en línea autorizados

Restaurantes

Establecimientos de comida rápida

Aunque algunos restaurantes y lugares de comida rápida pueden aceptar pagos con SNAP en California, esto solo ocurre en condados determinados, en donde se permite pagar con la tarjeta de CalFresh si la persona es un adulto mayor, tiene discapacidad o vive en situación de calle.

Generalmente, los fondos de este programa están destinados a la compra de productos frescos y saludables que las personas puedan preparar en casa, tales como:

Lácteos

Huevos

Carne

Pescado

Aves de corral

Panes

Cereales

Granos

Bebidas sin alcohol

Frutas y vegetales

A cuánto ascienden los beneficios de SNAP mensuales en California

El monto de beneficios en cupones de alimentos que recibirá cada hogar en California dependerá de factores como el número de integrantes de la familia, y su ingreso neto mensual, según CalFresh.

El monto de los pagos de SNAP depende del número de integrantes de un hogar y de la cantidad sus ingresos netos (Pexels/Gustavo Fring)

Desde el 1 de octubre, la asignación máxima de pagos de SNAP en el Estado Dorado es:

Hogar de una persona: US$292

Hogar de dos personas: US$$536

Hogar de tres personas: US$768

Hogar de cuatro personas: US$975

Hogar de cinco personas: US$1158

Hogar de seis personas: US$1390

Hogar de siete personas: US$1536

Hogar de ocho personas: US$1756

Para los hogares con más de ocho personas se agregarán US$220 mensuales por cada miembro adicional. Estos montos son asignaciones máximas que se pueden reducir tras tomar en cuenta el ingreso neto de cada hogar.

Solo los hogares que no cuenten con ingresos netos tras las deducciones de ingresos permitidas recibirán el pago máximo del SNAP, mientras que el resto tendrá una reducción de US$30 por cada US$100 de ingreso neto.

Por ejemplo, un hogar de dos personas en donde el ingreso neto es de US$100, y la asignación máxima es de US$536, recibirá pagos mensuales de US$506.