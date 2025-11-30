Confirman el pago de SNAP en California: fechas y orden de depósitos para diciembre 2025
El calendario con fechas y orden de entrega de los cupones de alimentos para los residentes de El Estado Dorado
- 4 minutos de lectura'
Millones de personas son beneficiarias del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés). En California, los suscritos a este proyecto recibirán sus cupones de alimentos durante los primeros días de diciembre de 2025, en un orden escalonado que dependerá del último dígito de su número de caso.
Calendario del pago de SNAP diciembre 2025 en California
Cada estado se encarga de distribuir los recursos del programa de cupones de alimentos y en California, de acuerdo con el calendario del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), los depósitos se realizan durante los primeros 10 días de cada mes.
El orden de pagos de SNAP es según el último dígito del número de caso de cada beneficiario y en diciembre de 2025 se realizarán de la siguiente manera:
- Número de caso que termine en 1, el día 1.º de diciembre
- Número de caso que termine en 2, el día 2 de diciembre
- Número de caso que termine en 3, el día 3 de diciembre
- Número de caso que termine en 4, el día 4 de diciembre
- Número de caso que termine en 5, el día 5 de diciembre
- Número de caso que termine en 6, el día 6 de diciembre
- Número de caso que termine en 7, el día 7 de diciembre
- Número de caso que termine en 8, el día 8 de diciembre
- Número de caso que termine en 9, el día 9 de diciembre
- Número de caso que termine en 0, el día 10 de diciembre
Dónde y cómo utilizar los beneficios de SNAP en California
En el Estado Dorado, el programa recibe el nombre de CalFresh y los fondos depositados a la tarjeta de transferencia electrónica (EBT) pueden ser utilizados en cadenas de minoristas autorizados, según SLO Food Bank.
Algunos de los sitios más comunes en donde permiten pagos con cupones de alimentos en California son:
- Mercados especializados
- Tiendas de comestibles
- Mercados agrícolas
- Minoristas en línea autorizados
- Restaurantes
- Establecimientos de comida rápida
Aunque algunos restaurantes y lugares de comida rápida pueden aceptar pagos con SNAP en California, esto solo ocurre en condados determinados, en donde se permite pagar con la tarjeta de CalFresh si la persona es un adulto mayor, tiene discapacidad o vive en situación de calle.
Generalmente, los fondos de este programa están destinados a la compra de productos frescos y saludables que las personas puedan preparar en casa, tales como:
- Lácteos
- Huevos
- Carne
- Pescado
- Aves de corral
- Panes
- Cereales
- Granos
- Bebidas sin alcohol
- Frutas y vegetales
A cuánto ascienden los beneficios de SNAP mensuales en California
El monto de beneficios en cupones de alimentos que recibirá cada hogar en California dependerá de factores como el número de integrantes de la familia, y su ingreso neto mensual, según CalFresh.
Desde el 1 de octubre, la asignación máxima de pagos de SNAP en el Estado Dorado es:
- Hogar de una persona: US$292
- Hogar de dos personas: US$$536
- Hogar de tres personas: US$768
- Hogar de cuatro personas: US$975
- Hogar de cinco personas: US$1158
- Hogar de seis personas: US$1390
- Hogar de siete personas: US$1536
- Hogar de ocho personas: US$1756
Para los hogares con más de ocho personas se agregarán US$220 mensuales por cada miembro adicional. Estos montos son asignaciones máximas que se pueden reducir tras tomar en cuenta el ingreso neto de cada hogar.
Solo los hogares que no cuenten con ingresos netos tras las deducciones de ingresos permitidas recibirán el pago máximo del SNAP, mientras que el resto tendrá una reducción de US$30 por cada US$100 de ingreso neto.
Por ejemplo, un hogar de dos personas en donde el ingreso neto es de US$100, y la asignación máxima es de US$536, recibirá pagos mensuales de US$506.
