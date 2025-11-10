Qué significa la nueva orden sobre el pago de beneficios SNAP en Estados Unidos para noviembre 2025

Este lunes 10 de noviembre el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito denegó la solicitud de una suspensión del pago de los beneficios completos de SNAP en el mes corriente, de esta manera, las prestaciones deberían pagarse íntegramente a partir de la noche del martes. Sin embargo, se espera la posible apelación de la administración Trump.

Ordenan pagar completos los beneficios del SNAP, pero Trump podría apelar

El tribunal federal rechazó la solicitud del gobierno de suspender el fallo del juez John McConnell que exigía el pago total de los beneficios del SNAP del mes de noviembre, mientras se tramita su apelación.

El gobierno de Trump podría apelar esta nueva orden judicial sobre el pago de SNAP AP Photo Jacquelyn Martin / Archivo

“No tomamos a la ligera la preocupación del gobierno de que el dinero utilizado para financiar los pagos del SNAP de noviembre no esté disponible para otros programas importantes de asistencia nutricional”, escribió un panel unánime de tres jueces del Primer Circuito. Y continuó: “Pero no podemos concluir que el tribunal de distrito abusó de su discreción al determinar que la abrumadora evidencia del daño generalizado que causaría una suspensión en este momento, al dejar a decenas de millones de estadounidenses sin alimentos a medida que se acerca el invierno, superaba el posible daño monetario para el gobierno y el CNP en los meses venideros”.

¿Hasta qué hora tiene Trump para apelar el fallo sobre el pago de SNAP?

En medio de idas y vueltas judiciales, a menos que la Corte Suprema vuelva a intervenir antes de ese plazo, los pagos del SNAP de noviembre se harán completos y normalmente a partir del martes a las 23.49 hs.

Sin embargo, se espera la apelación del gobierno. Trump tiene hasta el lunes a las 11 horas para poder hacerlo, debe informarle a la Corte si planea o no continuar con su solicitud de suspensión de la orden del juez John McConnell que exige el pago completo de los beneficios del SNAP correspondientes a noviembre.

De cumplir con esos plazos, la jueza de la corte suprema Ketanji Brown Jackson estableció el siguiente esquema:

La administración Trump debe presentar cualquier informe complementario antes de las 16 horas de este lunes.

Las organizaciones que intentan proteger los pagos del SNAP, tienen hasta las 8 de la mañana del martes para responder.

Muchas organizaciones y el Banco de Alimentos está proveyendo de comida gratis a beneficiarios de SNAP en EE.UU. X/@ChicagosMayor

¿Cómo funciona el programa SNAP en noviembre de 2025?

El programa SNAP funciona como un apoyo económico para que los hogares de bajos ingresos compren alimentos en establecimientos autorizados. Cada persona beneficiaria recibe el monto a través de tarjetas electrónicas conocidas como Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT, por sus siglas en inglés).

El apoyo es la principal red de ayuda alimentaria en el país norteamericano, creada en 1964 y que beneficia a 42 millones de personas

Este apoyo representa una parte relevante del gasto mensual en alimentos para quienes integran el programa. Para noviembre de 2025, la administración federal notificó inicialmente que los pagos se limitarían al 50% de la asignación habitual.

Sin embargo, después de una revisión y orientación emitida en una actualización oficial de USDA, se estableció que las asignaciones máximas se reducirán en un 35%, lo que significa que los hogares recibirán aproximadamente el 65% de su monto usual.

Montos actualizados del SNAP para noviembre de 2025

El ajuste en los pagos fue detallado en un memorándum actualizado por el Servicio de Alimentación y Nutrición (FNS, por sus siglas en inglés), dependiente del USDA. El documento indicó que la reducción se aplicará de manera inmediata y que no reemplaza las directrices previas, sino que modifica únicamente el porcentaje de la asignación máxima disponible para cada hogar.

Los montos varían según el tamaño de la familia. En los 48 estados y en Washington D. C., los beneficios máximos habituales y las nuevas cantidades aproximadas para noviembre se proyectan de la siguiente manera:

Tamaño del Hogar una persona: el máximo mensual usual que recibía era de US$298. Ahora recibirá US$193 , lo que corresponde al 65%.

, lo que corresponde al 65%. Dos personas: recibía US$546, recibirá US$355 .

. Tres personas: recibía US$785, recibirá US$510 .

. Cuatro personas: recibía US$994, recibirá US$646 .

. Cinco personas: recibía US$1183, recibirá US$769 .

. Seis personas: recibía US$1421, recibirá US$924 .

. Siete personas: recibía US$1571, recibirá US$1021 .

. Ocho personas: recibía US$1789, recibirá US$1163.

El monto mínimo para hogares de una o dos personas será de US$16 en la mayor parte del territorio estadounidense. En Hawái, el mínimo será de US$26, mientras que en Alaska oscilará entre US$20 y US$31, dependiendo del costo regional de los alimentos.

La prolongada parálisis del gobierno federal llevó al límite los fondos del USDA, lo que hizo que este redujera los montos del beneficio Freepik

Cómo se calcula la asignación de cada hogar

No todos los participantes reciben el monto máximo. La asignación de un hogar se determina mediante una fórmula establecida en el marco normativo del programa. Se estima que cada familia destina cerca del 30% de sus ingresos netos para la compra de alimentos, por lo que el estado restará ese porcentaje del ingreso mensual del hogar del monto máximo asignado para su tamaño familiar.

Esto implica que los hogares con ingresos más bajos tienden a recibir beneficios más altos, mientras que aquellos con entradas más cercanas al límite establecido reciben menos. La reducción aplicada en noviembre afectará de manera diferenciada según la posición económica de cada hogar. Los recortes se aplicarán en cantidades fijas por tamaño familiar.

El pago del beneficio de ayuda alimentaria se paralizó por primera vez en décadas, pero en noviembre se retomarán los pagos Stephanie Scarbrough - AP

¿Cuándo recibirán los beneficiarios el pago de SNAP correspondiente a noviembre?

La distribución de los beneficios puede tardar varios días desde la liberación de los fondos federales. La carga de las tarjetas EBT puede extenderse por hasta dos semanas en algunos estados, debido a los procedimientos administrativos necesarios para actualizar los sistemas.

En algunos lugares, como Luisiana, de acuerdo con The Hill, las recargas podrían estar disponibles a partir del viernes 7 de noviembre, mientras que otros estados mantienen plazos más extensos. La variación responde a diferencias en las capacidades operativas y en las decisiones adoptadas por cada administración estatal.

Aunque el financiamiento del programa es federal, la gestión se realiza a nivel estatal. Esto llevó a que cada estado adopte una estrategia propia ante el escenario de recursos limitados.