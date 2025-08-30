Pago de SNAP en septiembre de 2025 en California: ¿cuándo se depositan los cupones?
En el estado, este programa también es conocido como CalFresh y pueden utilizarse en tiendas físicas y en línea; cómo funciona la tarjeta EBT
- 4 minutos de lectura'
Tan solo en el estado de California, millones de personas reciben ayuda económica gracias al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), también conocido como CalFresh. Esta iniciativa del gobierno de EE.UU. regala cupones mensuales para asegurar que las familias tengan acceso a alimentos básicos.
Cuándo se deposita el pago de SNAP en California en septiembre de 2025
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) es el encargado de publicar las fechas en las cuales se enviarán los cupones SNAP a las personas inscritas en el programa.
En California, el orden en el cual los habitantes reciben los beneficios depende del último dígito del número de caso de cada cliente y los subsidios se entregan los primeros diez días de cada mes.
Los pagos de SNAP en California se depositarán de la siguiente manera durante septiembre de 2025:
- Si el número de caso termina en 1, los beneficios estarán disponibles el día 1°.
- Si el número de caso termina en 2, los beneficios estarán disponibles el día 2.
- Si el número de caso termina en 3, los beneficios estarán disponibles el día 3.
- Si el número de caso termina en 4, los beneficios estarán disponibles el día 4.
- Si el número de caso termina en 5, los beneficios estarán disponibles el día 5.
- Si el número de caso termina en 6, los beneficios estarán disponibles el día 6.
- Si el número de caso termina en 7, los beneficios estarán disponibles el día 7.
- Si el número de caso termina en 8, los beneficios estarán disponibles el día 8.
- Si el número de caso termina en 9, los beneficios estarán disponibles el día 9.
- Si el número de caso termina en 0, los beneficios estarán disponibles el día 10.
Requisitos para solicitar los beneficios de SNAP
En California, el programa SNAP también es conocido con el nombre de CalFresh, como señaló el Departamento de Servicios Sociales del estado (CDSS). Los documentos obligatorios que el gobierno de California pide en la solicitud para recibir el apoyo económico son:
- Copia de una tarjeta de identificación
- Comprobante de ingresos (de cualquier tipo)
- Comprobante de estatus migratorio (para quienes no son ciudadanos)
- Comprobante de estudios (para alumnos universitarios)
El CDSS agregó que en caso de no conseguir alguno de los comprobantes requeridos, los interesados pueden enviar una declaración donde expliquen su situación actual.
Así mismo, hay otros comprobantes opcionales que podrían aumentar la cantidad de beneficios recibidos, como los referentes a:
- Gastos de vivienda
- Manutención de menores
- Pago del cuidado de menores y/o dependientes
- Gastos médicos (para las personas mayores de 60 años, incapacitadas o discapacitadas)
En la aplicación, los interesados especificarán cuántas personas viven en su casa y sus ingresos mensuales no deberán rebasar los límites establecidos por el programa.
Por ejemplo, para una familia de cuatro personas, los ingresos máximos son de US$5200 al mes, según lo expuesto por la Agencia de Salud y Servicios Humanos de San Diego.
Cuánto valen los cupones CalFresh en California
Los cupones SNAP o CalFresh son depositados en una tarjeta de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT). Según el sitio oficial del programa, la tarjeta puede ser utilizada para comprar alimentos en tiendas físicas y en sitios de internet, como los de Amazon y Walmart.
El valor de los cupones CalFresh dependerá de las características particulares de cada caso, como:
- Cantidad de personas que viven bajo el mismo techo
- Gastos mensuales
- Ingresos brutos
Según la organización Feeding San Diego, el beneficio mensual de CalFresh para una familia de cuatro integrantes podría ir de los 23 a los 975 dólares.
De acuerdo con el Center on Budget and Policy Priorities (Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas), casi 5,4 millones de residentes en California forman parte del programa SNAP. Esto significa que uno de cada siete habitantes del estado recibe cupones de alimentos.
