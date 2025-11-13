Para detener al ICE en California: las siete palabras en español que pueden salvar a un migrante de la deportación

Bajo las políticas del presidente Donald Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) intensificó sus redadas en todo Estados Unidos y, especialmente, en estados santuario como California. En este contexto, hay una simple frase de siete palabras en español que puede marcar la diferencia entre ser deportado de inmediato o permanecer en ese país: “Estoy ejerciendo mi derecho a guardar silencio“.

Las siete palabras en español para evitar la deportación en California

Protegida por la Quinta Enmienda de la Constitución, esta expresión garantiza el derecho de todas las personas a no autoincriminarse. La frase, que en inglés se traduce como “I am exercising my right to remain silent”, aplica sin importar el estatus migratorio de quien la diga.

El agente de ICE debe respetar al migrante si expresa "Estoy ejerciendo mi derecho a guardar silencio" durante una detención en California

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) del Norte de California, una organización de defensa de los derechos humanos y de migrantes, recomienda decir la frase y solicitar un abogado de inmediato.

La persona no debe dar explicaciones ni excusas. Además, se aconseja que no firme ningún documento ni tome ninguna decisión sin la presencia de un letrado profesional.

A su vez, según los expertos, el detenido también puede pronunciar una de las siguientes expresiones para respaldarse:

“No quiero responder preguntas”. (I don’t want to answer any question, en inglés).

“Quiero hablar con un abogado”. (I want to speak with a lawyer, en inglés).

“No autorizo que entren a mi casa”. (I do not authorize you to enter my house).

“¿Puedo retirarme?”. (Can I leave?).

“Muéstreme una orden firmada por un juez”, en caso de que un agente toque la puerta. (Show me an order signed by a judge).

Cómo actuar ante una detención del ICE en California

En caso de que un extranjero sea arrestado un agente federal, la ACLU brinda una serie de consejos:

Expresar el deseo de guardar silencio y solicitar un abogado .

. Aprovechar el derecho a realizar una llamada telefónica local. La policía no puede escuchar si llama a un abogado.

local. La policía no puede escuchar si llama a un abogado. Si ha sido detenido por el ICE , tiene derecho a contactar con su consulado o a que un funcionario informe al consulado de su detención.

, o a que un funcionario informe al consulado de su detención. Recodar el número de inmigración (número “A”) y dárselo a la familia. Esto ayudará a encontrarlo en el sistema de detención.

(número “A”) y dárselo a la familia. Esto ayudará a encontrarlo en el sistema de detención. Guardar una copia de los documentos de inmigración con alguien de confianza.

El migrante nunca debe resistirse ante una detención del ICE en California Jacquelyn Martin - AP

Si la persona detenida no es ciudadano estadounidense, los consejos son:

Consultar con su abogado sobre las consecuencias de una condena penal o una declaración de culpabilidad en su estatus migratorio.

Evitar hablar de su estatus migratorio con nadie más que con su abogado.

Mientras esté en la cárcel, un agente de inmigración podría visitarlo

No debe responder preguntas ni firmar nada antes de hablar con un abogado.

Leer todos los documentos detenidamente. Si no los entiende o no puede leerlos, la persona debe decirle al oficial que necesita un intérprete.

Lo que nunca se debe hacer en una detención del ICE en California

En el extremo contrario, existen ciertas acciones que los detenidos por funcionarios migratorios no deben hacer bajo ninguna circunstancia, ya que empeoraría su situación. La organización especializada en los derechos humanos indica que:

No es necesario responder preguntas sobre el lugar de nacimiento, si es ciudadano estadounidense o cómo ingresó al país.

No resistirse ni obstruir a los agentes.

No mentir ni presentar documentos falsos.

Si la persona no es ciudadana estadounidense, nunca hablar de su estatus migratorio con nadie más que con el abogado.

A su vez, los expertos señalan que el migrante nunca debe decir frases como "“No tengo papeles” o “no sé por qué me detienen”.

Aumentan las detenciones del ICE en California y EE.UU.

Hasta el 21 de septiembre de 2025, según el rastreador de operaciones migratorias Tracreports, 59.762 extranjeros permanecían bajo custodia del ICE. De los arrestados, la mayoría (71,5%) no tenía antecedentes penales. Muchos de los condenados cometieron solo delitos menores, incluidas infracciones de tráfico.

Las deportaciones de ICE en California aumentaron un 78% en relación al año anterior Archivo

Por otro lado, un informe del San Francisco Chronicle, publicado el 30 de septiembre, mostró que el ICE deportó aproximadamente 5500 personas de California durante los primeros siete meses de este año. La cifra refleja un aumento del 78% en relación con las 3000 expulsiones del Estado Dorado que la agencia supervisó desde enero hasta julio de 2024.

A nivel nacional, el ICE realizó aproximadamente 143 mil deportaciones de enero a julio de este año. Los datos reunidos no consideran las salidas voluntarias.