Confusión en un Home Depot de Los Angeles: agentes del ICE se llevaron a un bebé a bordo de un auto

El martes 4 de noviembre de 2025, un operativo realizado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el estacionamiento de una tienda Home Depot en Cypress Park, Los Ángeles, culminó con la detención de un ciudadano estadounidense, identificado como Dennis Quiñonez. En el asiento trasero iba su hija, una niña de un año, que permaneció dentro del automóvil cuando dos agentes se alejaron del lugar al volante.

¿Qué pasó en la redada migratoria en Cypress Park, Los Angeles?

De acuerdo con la información difundida por el Centro Legal de Defensores de Inmigrantes, el padre se encontraba con la menor al momento de la detención. Testimonios y registros audiovisuales evidencian a los agentes cuando rodean al hombre, lo inmovilizan contra su vehículo y lo trasladan hacia otra unidad. En paralelo, otros oficiales ingresan al auto con la menor todavía sujeta a su silla y se retiran del lugar.

“Agentes de ICE enmascarados y armados se llevaron a una niña pequeña, ciudadana estadounidense, a plena luz del día”, publicó Immigrant Defenders Law Center en su cuenta de Facebook. “Ningún niño merece ser tratado así, sin importar su estatus”, aseguraron.

La organización que denunció el hecho señaló que se trató de una intervención que no consideró las condiciones de la niña ni el efecto que la maniobra pudo tener en ella, lo que provocó reclamos públicos y cuestionamientos hacia los procedimientos utilizados por los agentes en este tipo de operativos.

Organizaciones y familiares cuestionan el procedimiento de los operativos del ICE

La directora del Centro Legal de Defensores de Inmigrantes, Lindsay Toczylowski, declaró que el episodio refleja una práctica en la que operativos migratorios pueden afectar a menores y familias. “Fue un acto peligroso que hombres armados subieran a un auto con esa niña y la sacaran de allí”, dijo en una entrevista con Associated Press (AP).

Toczylowski explicó que su organización fue contactada para intervenir en la reunificación familiar, aunque posteriormente confirmaron que tanto el padre como la menor eran ciudadanos estadounidenses.

La menor fue trasladada a una oficina del ICE en Los Ángeles Captura de pantalla video Los Angeles Times

La familia recuperó a la niña horas más tarde de la redada en una oficina federal en el centro de Los Ángeles. La menor no sufrió lesiones físicas, pero la situación generó preocupación entre sus seres queridos, quienes expresaron desconcierto por no haber sido informados de inmediato sobre su paradero.

“Cuando subieron al coche con mi nieta, pregunté: ‘¿Por qué se la llevan? ¿De verdad son del ICE? ¿La están secuestrando o qué?’. Fue horrible”, relató María Ávalos, madre de Quiñonez, en una entrevista con Los Angeles Times. Según contó, desconocieron lo ocurrido durante varias horas y solo lograron confirmar la ubicación de la menor tras recibir una llamada de autoridades federales.

“La abrazamos, la tuvimos cerca y estaba bien, se quedó dormida. Solo estaba confundida”, contó sobre el momento del rencuentro con la beba de un año.

El Centro Legal de Defensores de Inmigrantes aseguró que aunque la niña ya se encuentra con su familia, el daño causado a ellos y a la comunidad es irreversible. “A menos que logremos que los agentes del ICE rindan cuentas, esto volverá a suceder, porque bajo este régimen, cualquiera puede ser víctima”, comentaron.

La acción causó la indignación de los presentes al momento de la redada, quienes les reclamaron a los agentes federales Captura de pantalla video Los Angeles Times

¿Qué dijeron las autoridades sobre la detención de Dennis Quiñonez?

En un comunicado compartido con AP, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional afirmó que Dennis Quiñonez, de 32 años, salió de su vehículo con un martillo y arrojó objetos hacia los agentes durante el operativo migratorio.

Indicó que fue arrestado bajo sospecha de agresión y que, dentro del automóvil, se encontró un arma de fuego registrada como robada en Nueva York. Además, señaló que existía una orden de arresto previa contra el detenido por un caso de daños a la propiedad.

Una denuncia penal federal lo señala por posesión ilegal de un arma debido a antecedentes relacionados con un caso de violencia doméstica en Los Ángeles en 2014. La familia del detenido no comentó públicamente sobre los cargos durante una conferencia convocada tras los hechos.

Al momento del operativo, agentes de la Patrulla Fronteriza realizaban verificaciones y detuvieron a cinco personas más, originarias de México y Guatemala, por presuntas violaciones a las leyes migratorias. La redada se enmarca en una serie de intervenciones similares realizadas esa misma semana en distintos puntos del condado de Los Ángeles.