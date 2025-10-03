Votación especial en California: se deciden los nuevos mapas electorales

En noviembre, los ojos de Estados Unidos estarán puestos en California, donde los ciudadanos deberán pronunciarse sobre una medida que podría cambiar de raíz la representación política en el Congreso nacional. La llamada Proposición 50 no solo reconfiguraría los distritos electorales del estado, sino que también tendría consecuencias directas en el delicado equilibrio de poder en Washington, en la agenda del presidente Donald Trump y en las aspiraciones nacionales del gobernador Gavin Newsom.

Qué está en juego con la Proposición 50: los nuevos mapas electorales

La boleta del 4 de noviembre incluirá un único punto de alcance estatal: decidir si California abandona temporalmente su comisión independiente de redistribución de distritos para adoptar nuevas líneas diseñadas en favor del Partido Demócrata. Si la iniciativa recibe apoyo mayoritario, se abriría la puerta a un mapa que otorgaría ventajas a los azules durante los próximos tres ciclos electorales, antes del censo de 2030.

De ser aprobada, la medida alteraría la representación política en la Cámara de Representantes Mario Tama /Getty Images North America / Getty Images via AFP - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Un voto afirmativo implicaría redibujar los distritos de manera que los demócratas sumen posibilidades en la Cámara de Representantes.

implicaría de manera que los demócratas sumen posibilidades en la Cámara de Representantes. Un voto negativo a la medida significaría mantener los actuales límites establecidos por la comisión ciudadana, una decisión que, en el contexto nacional, favorecería la ventaja que los republicanos buscaron en otros estados.

De aprobarse, el nuevo esquema alteraría el panorama de forma contundente. Según proyecciones de Cal Matters, cinco distritos actualmente en manos del Partido Republicano pasarían a inclinarse hacia los demócratas, mientras que otros cinco competitivos incorporarían un mayor número de votantes azules. Esto podría dejar reducida la representación roja en California a apenas cuatro escaños dentro de una delegación de 52 miembros.

Los plazos y el proceso de votación de los nuevos mapas electorales

La elección especial cuenta con un cronograma preciso:

Desde el 6 de octubre , las oficinas electorales de los condados comenzaron a enviar las boletas por correo a los votantes registrados. Ese mismo día se abrirá la posibilidad de obtenerlas en sitios de votación anticipada .

, las oficinas electorales de a los votantes registrados. Ese mismo día se abrirá la posibilidad . A partir del 7 de octubre se habilitarán las urnas de entrega segura de papeletas.

se segura de papeletas. El 20 de octubre se estableció como la última fecha para registrarse en línea . Quienes no lo hagan antes de esa fecha todavía tendrán la alternativa del registro el mismo día de los comicios, siempre que acudieran en persona a las oficinas de su condado o a un centro de votación.

se estableció como la . Quienes no lo hagan antes de esa fecha todavía tendrán la alternativa del registro el mismo día de los comicios, siempre que acudieran en persona a las oficinas de su condado o a un centro de votación. Desde el 25 de octubre , en los condados que aplican la Ley de Opción del Votante, abrirán los centros para sufragio presencial adelantado .

, en los condados que aplican la Ley de Opción del Votante, . El 4 de noviembre se celebrará la elección especial en todo el estado.

El proceso de votación especial comienza el 6 de octubre con el envío de boletas por correo a todos los votantes registrados y la apertura de sitios para votación anticipada Richard Vogel� - AP�

Un aspecto fundamental es que todos los electores activos registrados recibirán automáticamente una boleta por correo, conforme a la ley estatal. Sin embargo, quienes prefieran emitir su voto de manera presencial contarán con múltiples opciones para hacerlo.

Por qué se convocó esta elección especial de mapas electorales

La aparición de la Proposición 50 en la papeleta respondió a un juego de poder que se extiende más allá de California. En medio de la preocupación por las elecciones legislativas de 2026, Trump y el gobernador de Texas, Greg Abbott, impulsaron a legisladores republicanos del estado de la Estrella Solitaria a convocar una sesión especial con el objetivo de rediseñar sus distritos y que podría restar hasta cinco escaños a los demócratas.

La medida fue impulsada como una contramedida nacional luego de que Greg Abbott alentara a legisladores republicanos a rediseñar los distritos de su estado en perjuicio de los demócratas Imagen compuesta

Ante este escenario, Gavin Newsom planteó la necesidad de “combatir fuego con fuego”. En palabras del propio gobernador, la estrategia consistía en modificar los distritos californianos para otorgar a los demócratas cinco escaños adicionales y así contrarrestar el avance republicano en otras partes del país norteamericano. Su iniciativa, sin embargo, no podía concretarse de manera directa, dado que el Estado Dorado cuenta con una comisión independiente de redistribución establecida por los propios votantes.