El guiño de Hull a Abbott: sigue los pasos de Texas y propone eliminar el impuesto sobre la renta en Nuevo México

El precandidato republicano a la gobernación de Nuevo México Gregg Hull propuso eliminar el impuesto estatal sobre la renta si resulta electo el próximo 3 de noviembre. La medida apunta a replicar un modelo similar al de Texas, gobernado por Greg Abbott, y Wyoming, que no aplican este tributo.

Gregg Hull propone eliminar el impuesto sobre la renta en Nuevo México

Según informó AP, Hull sostiene que el aumento de los ingresos vinculados a la actividad petrolera permitiría avanzar en una reforma tributaria sin afectar las finanzas estatales. Actualmente, el impuesto sobre la renta genera alrededor de US$2200 millones anuales, cerca de una quinta parte del fondo general de Nuevo México.

Hull fue alcalde de Rio Rancho durante tres mandatos y es uno de los tres aspirantes republicanos que buscan la gobernación del estado.

En declaraciones citadas por AP, el candidato vinculó su propuesta a la fortaleza actual de los ingresos públicos derivados de la producción de petróleo.

“Esta mañana, al ver el precio del barril de petróleo, pensé: ‘Bueno, eso no es bueno para los consumidores, pero es fantástico para Nuevo México’”, afirmó.

El republicano también manifestó su intención de destinar parte de los ingresos extraordinarios a proyectos de infraestructura en las zonas vinculadas a la actividad energética.

Cuánto pesa el impuesto sobre la renta y el boom petrolero en Nuevo México

Nuevo México es el segundo productor de petróleo de Estados Unidos, detrás de Texas. Gran parte de esa actividad se concentra en la Cuenca Pérmica, una de las regiones energéticas más importantes del país.

De acuerdo con proyecciones presupuestarias citadas por AP, cada aumento de un dólar en el precio promedio anual del barril de petróleo genera aproximadamente US$59 millones adicionales para las finanzas estatales.

Las estimaciones legislativas también indican que Nuevo México cerrará el actual año fiscal con unos US$850 millones más de ingresos de los previstos inicialmente. Esa cifra equivale a un incremento cercano al 12% del fondo general.

Más del 70% de la producción petrolera en Estados Unidos viene de pozos no convencionales y casi 40% de ese total proviene de la Cuenca Pérmica www.worldenergytrade.com

La eliminación del impuesto sobre la renta se convirtió en una de las principales propuestas de los aspirantes republicanos. Además de Hull, también compiten por la candidatura el empresario Doug Turner y el productor Duke Rodriguez.

Brian Sanderoff, presidente de la consultora Research and Polling Inc., dijo a AP que la promesa de reducir o eliminar este impuesto es uno de los temas centrales de la campaña republicana.

Qué proponen los demócratas frente al impuesto sobre la renta en Nuevo México

Los principales candidatos demócratas presentaron propuestas diferentes para utilizar los ingresos adicionales vinculados al petróleo.

Debra Haaland, exsecretaria del Interior durante la administración de Joe Biden, propone ampliar programas estatales destinados a familias trabajadoras y aumentar beneficios como el crédito fiscal por hijos.

Por su parte, Sam Bregman, fiscal de distrito de Albuquerque, impulsa pagos únicos de US$500 para residentes con ingresos inferiores a US$200 mil anuales y una exención del impuesto sobre la renta para determinados adultos mayores.

La eliminación del impuesto sobre la renta se convirtió en una de las principales propuestas de los aspirantes republicanos Canva

La discusión sobre el destino de los ingresos petroleros también incluye programas impulsados durante la gestión de la gobernadora Michelle Lujan Grisham, entre ellos la matrícula universitaria gratuita, iniciativas de alimentación escolar y políticas de cuidado infantil financiadas con recursos estatales.

Según AP, el próximo gobernador administrará además fondos de inversión pública valorados en aproximadamente US$68.000 millones, mientras continúa el debate sobre cómo utilizar los recursos extraordinarios generados por la producción de petróleo.

Nuevo México comienza sus primarias

La propuesta llega el mismo día en que Nuevo México celebra sus primarias estatales este martes 2 de junio en las que los partidos Demócrata y Republicano definirán a sus candidatos para cargos como la Gobernación, la Vicegobernación, el Senado de Estados Unidos y la Secretaría de Estado.

La jornada marca además la primera primaria semiabierta del estado, que permite a votantes independientes participar en una primaria partidaria sin cambiar previamente su registro.