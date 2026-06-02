Últimas encuestas en Nuevo México: quién gana las elecciones primarias 2026

Los votantes de Nuevo México acuden este 2 de junio a las urnas para definir a los candidatos que competirán en las elecciones generales de noviembre. Entre las contiendas más observadas se encuentra la primaria para gobernador, una carrera que queda abierta tras la salida de la actual administración estatal al cumplirse los límites de mandato.

Deb Haaland lidera la primaria demócrata para gobernador de Nuevo México

Las encuestas recopiladas por RealCleaarPolling muestran una posición dominante de Deb Haaland dentro de la primaria demócrata para gobernador. La exsecretaria del Interior mantiene una ventaja consistente sobre el fiscal de distrito de Albuquerque, Sam Bregman, en todos los sondeos difundidos durante la campaña.

Debra Haaland lidera las encuestas para las primarias demócratas

El estudio más reciente realizado por Albuquerque Journal entre el 17 y el 24 de abril, con una muestra de 534 votantes probables, ubicó a Haaland con el 52% de intención de voto frente al 30% de Bregman.

Otro relevamiento, elaborado por KRQE News/Emerson entre el 18 y el 19 de abril entre 568 votantes probables, registró un respaldo del 40% para Haaland y del 24% para Bregman. En ese caso, la distancia fue de 16 puntos.

Gregg Hull encabeza una primaria republicana ajustada en Nuevo México

En el Partido Republicano la situación es diferente. Aunque Gregg Hull aparece al frente en las encuestas disponibles, las diferencias con sus competidores son considerablemente menores.

El sondeo más reciente, elaborado por POS entre el 18 y el 20 de mayo, mostró a Hull con el 33% de intención de voto. En segundo lugar apareció Doug Turner con el 30%, mientras que Duke Rodriguez registró el 12%.

La encuesta de Albuquerque Journal realizada entre el 24 de abril y el 1° de mayo también colocó a Hull en primer lugar. En ese relevamiento obtuvo el 30% de apoyo, seguido por Turner con el 21% y Rodriguez con el 9%, para una diferencia de nueve puntos.

Por su parte, KRQE News/Emerson detectó en abril una ventaja más amplia para Hull. El candidato alcanzó el 21% de las preferencias, mientras que Rodriguez obtuvo el 10% y Turner el 9%. En ese caso, la distancia entre el primer y el segundo lugar fue de 11 puntos porcentuales.

Qué otros cargos se votan en las primarias de Nuevo México este 2 de junio

Además de la carrera para gobernador, los electores de Nuevo México participan en varias contiendas estatales y legislativas. Entre ellas se encuentra la primaria demócrata para el Senado de Estados Unidos, donde compiten Matt Dodson y Ben Ray Luján.

También se eligen candidatos para vicegobernador. En la primaria demócrata participan Harold Pope y Maggie Toulouse Oliver, mientras que en la republicana compiten Aubrey Blair Dunn, David Gallegos y Manny Lardizabal.

Las elecciones primarias determinarán además las candidaturas definitivas para la vicegobernación, la Secretaría de Estado y 16 distritos de la Cámara de Representantes Stock en canva

La boleta incluye además la elección de candidatos para secretario de Estado, comisionado de Tierras Públicas y 16 distritos de la Cámara de Representantes estatal. Varias de esas contiendas enfrentan a dos o más aspirantes dentro del mismo partido y servirán para definir la composición de las elecciones generales de noviembre.

Según la guía electoral publicada por Source NM, este 2 de junio los centros de votación estarán abiertos entre las 7 y las 19 hs (hora local). Los electores deben escoger a los candidatos que representarán a los principales partidos en los comicios generales del 3 de noviembre.