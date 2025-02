Quiénes son las dos latinas que apoyan al Partido Republicano e integran un bloque en ascenso en California

Pese a la predominancia demócrata en California, la influencia republicana entre los votantes latinos crece a un ritmo inesperado. Una prueba de ello es la creación del Caucus Legislativo Hispano de California. Este grupo se formó como respuesta a la exclusión de los miembros del Partido Republicano del Latino Legislative Caucus, un grupo político con más de 50 años de historia.

Crecimiento del bloque republicano latino en California

En declaraciones con LA Times, una de las fundadoras del Caucus Legislativo Hispano de California, la senadora Suzette Martinez Valladares, destacó que el cambio en la percepción política de la comunidad latina responde a preocupaciones económicas. “Muchos latinos se sienten frustrados por la imposibilidad de comprar una casa”, explicó.

Suzette Martinez Valladares, senadora estatal, lidera el Caucus Legislativo Hispano en California X (@Tekken_Guy)

Los republicanos latinos lograron avances significativos en regiones con alta concentración de hispanos. En las últimas elecciones, el número de legisladores republicanos latinos en Sacramento aumentó de cuatro a nueve, más del doble que hace dos años.

Además, el presidente Donald Trump mejoró su desempeño en condados del Valle Central y en ciudades de Los Ángeles como Downey y Huntington Park. Este fenómeno impulsó a figuras como Jeff Gonzalez y Leticia Castillo, quienes vencieron a candidatos demócratas en el Inland Empire.

Suzette Martinez Valladares y Kate Sanchez, líderes del nuevo caucus

Valladares y Kate Sanchez son las fundadoras del Caucus Legislativo Hispano de California. Ambas se unieron con el objetivo de consolidar un espacio para los republicanos latinos en la Legislatura de California. “Cuando no eres bienvenido en la mesa, aprendes a construir la tuya”, afirmó Sanchez.

Sanchez, de 36 años, creció en Rancho Santa Margarita y Mission Viejo. Trabajó en un think tank conservador y fue asesora del congresista Darrell Issa antes de ganar un escaño en la Asamblea en 2022. En las elecciones de 2024, derrotó a su oponente demócrata por 23 puntos porcentuales.

La asambleísta Kate Sanchez, cofundadora del nuevo caucus, busca representar a los latinos conservadores X (@KateSanchezCA)

Por su parte, Valladares proviene de Sylmar, en una familia con diversidad política. “Fui representada por demócratas toda mi vida, pero mi comunidad seguía sufriendo”, comentó. Su experiencia en la política local reforzó su convicción de que el Partido Republicano ofrecía mejores soluciones para los pequeños empresarios.

Un cambio de tendencia entre los votantes latinos

El avance republicano entre los latinos en California desafía la narrativa política tradicional. El Partido Republicano había perdido apoyo en la comunidad hispana desde los años 90 debido a medidas antiinmigrantes. Sin embargo, Valladares considera que en la última década el partido que lidera Trump recuperó terreno. “Las semillas que plantamos han crecido”, afirmó.

Sanchez señaló que los demócratas se enfocaron excesivamente en la inmigración. “Los hispanos son mucho más que un debate migratorio. Es un error reducir nuestra comunidad a un solo tema”, sostuvo. Además, destacó que el veto del gobernador Gavin Newsom a un proyecto que beneficiaba a residentes indocumentados generó indignación entre votantes latinos.

El futuro del Caucus Legislativo Hispano de California

A pesar de que los demócratas mantienen una supermayoría en Sacramento, los republicanos latinos están decididos a consolidar su espacio. “Sacramento no sabe leer la situación. Se suponía que mi carrera iba a ser muy ajustada. Me estaba preparando para ganar por cinco votos, no por cinco puntos”, afirmó Valladares.

Sanchez reconoció que Trump fue un “tema complicado” para los latinos en el pasado, pero aseguró que la situación cambió. “Ya no lo es tanto”, declaró. Ambas apoyan el llamado del presidente a deportar a quienes esta última describió como “lo peor de lo peor”, pero no una deportación masiva de todos los inmigrantes no autorizados.

Kate Sánchez estuvo presente en la firma de la Ley Laken Riley por parte del presidente Donald Trump X (@KateSanchezCA)

De acuerdo a LA Times, el Caucus Legislativo Hispano aún no se reunió oficialmente. Sin embargo, sus creadoras lo están planificando. Valladares quiere invitar al exvicegobernador Abel Maldonado y Rod Pacheco, quien en los noventa se convirtió en el primer republicano latino elegido en Sacramento en más de un siglo, a que se conviertan en miembros emblemáticos.

Con una presencia histórica en la legislatura estatal, el Caucus Legislativo Hispano de California busca consolidarse como una voz influyente en el futuro político del estado. “Están acostumbrados a adueñarse de ese espacio. Eso se acabó”, concluyó Valladares.