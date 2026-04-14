Retrocede el ICE: la ciudad fronteriza de Texas que bloqueó la construcción de nuevos centros de detención

El Ayuntamiento de El Paso votó por unanimidad nuevas acciones que impiden la construcción de nuevos centros de detención de inmigrantes dentro de los límites de la ciudad. Desde este punto, se van a evaluar requisitos como la distancia de las instalaciones respecto a zonas residenciales.

Qué se sabe de la nueva medida implementada en El Paso que afecta al ICE

La normativa fue aprobada el pasado 13 de abril, según consignó Newsroom. Allí, el Concejo de la ciudad ordenó al personal municipal redactar revisiones para disuadir la construcción de nuevos centros de detención.

La iniciativa busca disuadir la construcción de nuevos centros de detención Morgan Lee - AP

Entre los requisitos que se van a evaluar está la distancia mínima que deben guardar estas instalaciones respecto a residencias privadas y el tamaño permitido de los edificios.

Aunque la ciudad no tiene autoridad sobre propiedades federales, estos cambios buscan darle a El Paso mayor supervisión sobre terrenos privados.

La medida instruye a los empleados a que informen a sus supervisores en caso de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) visiten alguna instalación de la ciudad El Paso Matters

“Si se trata de una empresa privada que opera para el gobierno federal y está ubicada en terrenos privados, entonces sí debe cumplir con nuestros códigos y procedimientos locales”, dijo el subdirector municipal, Mario D’Agostino. “Pero en lo que respecta a la propiedad federal, no podemos imponer ninguna restricción”.

La medida también instruye a los empleados municipales a que informen a sus supervisores en caso de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) visiten alguna instalación de la ciudad.

Antescedentes de la normativa del ICE

Esta iniciativa surge como respuesta al crecimiento de la preocupación local por la posible proliferación de estos centros en la zona. En enero del año pasado, anunciaron la creación de una prisión en el extremo este del condado de El Paso.

Las nuevas instalaciones del ICE en El Paso tendrían capacidad para albergar hasta 8500 personas Eli Hartman - FR172217 AP

De acuerdo con El Paso Matters, las nuevas instalaciones del ICE tendrían capacidad para albergar hasta 8500 personas, más que el Centro de Detención del Este de Montana, con capacidad para 5000 personas.

“No debería sorprender que el ICE vaya a realizar arrestos en varios estados de Estados Unidos y que esté trabajando de manera activa para ampliar el espacio de detención”, declaró el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado destacado por el sitio web.

Además de este centro de detención, la administración Trump prevé la instalación de siete centros de detención en viejos almacenamientos industriales con capacidad para entre 5000 y 10.000 detenidos cada una. La más grande se ubicaría en Stafford, Virginia.

Algunos condados facturaron más de US$21 millones al gobierno federal en los últimos años por la detención de inmigrantes en sus cárceles ICE

Según un informe de The Washington Post, el plan también incluye 16 centros adicionales más pequeños, diseñados para albergar hasta 1500 personas cada uno. Cada estructura incluirá:

Unidades de vivienda equipadas con duchas y baños.

Áreas de admisión, cocinas y comedores.

Unidades médicas y oficinas administrativas.

Áreas recreativas interiores y exteriores, además de bibliotecas jurídicas.

Viviendas especiales diseñadas para la detención de familias.

Preguntas y respuestas sobre el bloqueo de El Paso contra el ICE

¿Qué decidió el Ayuntamiento de El Paso recientemente?

El Ayuntamiento votó por unanimidad implementar nuevas acciones legales para impedir la construcción de nuevos centros de detención de inmigrantes dentro de la ciudad.

¿Cuándo fue aprobada esta normativa?

La medida fue aprobada el 13 de abril.

¿Puede la ciudad regular todos los centros de detención?

No. La ciudad no tiene autoridad sobre propiedades federales, pero sí puede aplicar regulaciones a empresas privadas que operen en terrenos privados.

¿Cuál es el objetivo principal de esta decisión?

El objetivo es disuadir la construcción de nuevas instalaciones del ICE y aumentar el control de la ciudad sobre este tipo de centros, sobre todo en terrenos privados.

¿Qué requisitos se evaluarán para estos centros?

Se evaluarán varios aspectos, entre ellos: