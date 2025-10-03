Red Light Camera: qué dice el proyecto de ley de California que impactaría con multas a los conductores

Un nuevo proyecto de ley del Senado, la SB 720, conocida como Red Light Cámara, faculta a ciudades y condados de California a instalar cámaras automatizadas para detectar infracciones de tránsito. La norma apunta a disminuir la peligrosa práctica de cruzar semáforos en rojo, considerada una de las principales causas de choques graves en el país norteamericano.

SB 720: la nueva ley que traerá multas a los conductores en California

La legislación fue aprobada y autoriza a las jurisdicciones locales a utilizar tecnologías que detecten faltas de manera automática, como pasar un semáforo en rojo. Las agencias buscan reducir esta práctica mediante ingeniería de tráfico, educación y aplicación de la ley.

En California se implementarán cámaras de semáforo en rojo para captar a los infractores Freepik

Una infracción registrada por un sistema automatizado de control de tráfico está sujeta a una multa civil. A diferencia de otras faltas, esta no permitirá suspender ni revocar la licencia del conductor. Aunque sí se aplicarán sanciones escalonadas:

Sin violaciones: 100 dólares.

Una violación previa: US$200.

Dos violaciones previas: US$350.

Tres o más violaciones previas: US$500.

Además, explicaron que no se pueden incluir tarifas adicionales, excepto los costos asociados a pagos electrónicos. Asimismo, al abonar fuera de tiempo no deberán exceder los US$50 para la primera infracción y los US$100 para las siguientes.

Multas reducidas y excepciones de la SB 720 en California

La ley también contempla excepciones para indigentes y personas de bajos ingresos. En esos casos, se aplicarán reducciones significativas en las sanciones: un 80% menos para quienes estén por debajo del nivel federal de indigencia y un 50% menos para quienes perciban hasta un 250% por encima de ese umbral.

Las multas por pasar el semáforo en rojo en California comenzarán US$100 Pexels

Además, las jurisdicciones deberán ofrecer alternativas a las sanciones económicas, como programas de desvío que permitan realizar servicio comunitario en lugar de pagar la multa. Otra opción será cancelar el monto en cuotas mensuales de hasta US$25. Con estas disposiciones, la SB 720 pretende mantener un equilibrio entre la seguridad vial y la protección social.

Desde cuándo regirá la Red Light Camera en California

El proyecto completó su proceso legislativo en 2025 y quedó a la espera de la firma del gobernador Gavin Newsom para entrar en vigor. Una vez promulgada, las jurisdicciones locales estarán habilitadas para instalar cámaras y administrar el sistema de sanciones.

Se aplicarán tecnologías para detectar automáticamente a los infractores Unplash / Denny Müller

La legisladora estatal Angelique Ashby de Sacramento fue la encargada del texto de la normativa y comentó a CBS News: “El proyecto de ley debería ayudar a mejorar la seguridad, despenalizar las faltas de tránsito, reducir las multas, las tarifas y las cargas de los seguros”.

Por su parte, la jefa de policía de Sacramento, Kathy Lester, se mostró a favor de la norma y explicó que las colisiones de tráfico mortales relacionadas con infracciones de semáforos en rojo en todo el país norteamericano han alcanzado su máximo en 10 años. Además, señaló que “el sistema actual no permite que las ciudades y los condados exijan responsabilidades a los infractores”.

Por último, Damian Kevitt, director ejecutivo de Streets Are For Everyone, también comentó que es el momento “más crucial” para analizar las nuevas tecnologías y cómo implementarlas para el bien de la comunidad. Finalmente, aseguró que tienen la posibilidad de “revertir” la tendencia sobre los accidentes de tránsito fatales, producto de esta falta.