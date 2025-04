Redada en California: así arrestaron a trabajadores independientes en las puertas de un Home Depot

Agentes de migración, en conjunto con personal de la Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), realizaron una redada el martes 22 de abril en el estacionamiento de una tienda Home Depot de la ciudad de Pomona, California. Según testigos y organizaciones comunitarias, al menos 15 personas fueron detenidas durante el operativo.

Detenciones de jornaleros en un operativo migratorio en Pomona, California

El episodio ocurrió este martes entre las 8.30 y 9.30 hs (hora local), cuando varios vehículos oficiales y otros sin distintivos ingresaron por las dos entradas del establecimiento comercial ubicado en 2707 S Towne Avenue. Las autoridades federales interceptaron a los jornaleros en el estacionamiento, justo en el horario habitual en que acuden para ofrecer sus servicios como trabajadores independientes.

De acuerdo con versiones de testigos, fueron al menos seis autos sin identificación y dos camionetas de la CBP los que participaron en la operación. Una vez que los trabajadores fueron abordados por los oficiales, dos furgonetas adicionales trasladaron a los detenidos a un destino que hasta el momento no ha sido confirmado por las autoridades.

Organizaciones locales como el Centro de Oportunidad Económica de Pomona y la Coalición Justicia para Inmigrantes estuvieron presentes en el lugar poco después del incidente. Asimismo, acompañaron a los familiares de las víctimas y realizaron una conferencia de prensa para pedir por su liberación.

El momento en el que agentes migratorios arrestan a trabajadores a las afueras de un Home Depot en California

Protesta en el Home Depot de Pomona, tras el arresto de trabajadores: “Buscar empleo no es un crimen”

Tras el operativo, las organizaciones sin fines de lucro realizaron una conferencia de prensa a modo de protesta frente a la tienda Home Depot. Representantes de los colectivos comunitarios denunciaron lo que calificaron como una criminalización del trabajo informal.

“Estamos aquí para exigir respuestas y exigir respeto a los derechos de quienes solo buscan ganarse la vida”, expresó Alexis Teodoro, director del área de Derechos Laborales del Centro de Oportunidades Económicas de Pomona. En tanto, señaló que la presencia de los agentes migratorios en espacios frecuentados por trabajadores en busca de empleo genera temor e incertidumbre.

Las organizaciones manifestaron que este tipo de intervenciones federales pueden tener consecuencias devastadoras en comunidades vulnerables. Además, reiteraron que no hay pruebas de que los jornaleros cometieran alguna infracción más allá de esperar empleo en la vía pública.

El director del área de Derechos Laborales del Centro de Oportunidades Económicas de Pomona dio una conferencia de prensa para informar sobre la redada de ICE; hasta el momento se desconoce el destino de los detenidos Foto Instagram @ic4ij

“No podemos quedarnos callados. No nos quedaremos callados. Buscar empleo no es un crimen, proporcionar a los que amas no es un crimen”, expresaron en las redes sociales.

Varios residentes de Pomona se presentaron en el lugar para expresar su rechazo a las detenciones. Entre ellos se encontraba Carlos, un jornalero que acude regularmente al mismo punto de encuentro. Durante la rueda de prensa, explicó que ver a sus compañeros llevados por la fuerza fue un momento impactante.

“Se me salieron las lágrimas. Por favor, somos gente, somos humanos, venimos a ganar el pan de nuestros hijos y por nuestro sustento”, comentó. Además, relató asiste hace cuatro años a ese Home Depot y que nunca había presenciado una redada similar.

Arrestos fuera de un Home Depot: qué derechos tienen los migrantes

En la misma rueda de prensa posterior al operativo, la abogada de inmigración Jessica Karp ofreció orientación legal básica a quienes puedan enfrentar una situación similar. En primer lugar, recordó que todas las personas, sin importar su estatus migratorio, tienen derecho a permanecer en silencio, a no firmar documentos sin la presencia de un abogado y a no permitir el ingreso de agentes a su domicilio sin una orden judicial.

“Deben saber que tienen derecho de mantener silencio y a no contestar preguntas de los oficiales de policía o migración, y a la representación de un abogado”, explicó. Además, subrayó que una orden firmada por agentes federales no equivale a una autorización judicial válida. La letrada también instó a los asistentes a informarse y a organizarse como comunidad para enfrentar este tipo de operativos.

La comunidad de Pomona se hizo presente en el Home Depot para pedir un alto a las deportaciones y redadas de ICE Foto Instagram @ic4ij

El papel del Home Depot en la redada en Pomona, California

Representantes de las organizaciones señalaron que solicitaron una explicación al personal de la tienda Home Depot sobre la posible colaboración con los agentes migratorios. Según Alexis Teodoro, la gerencia del establecimiento evitó confirmar o negar su participación en el operativo.

Hasta ahora, la empresa no ha emitido una declaración oficial respecto al hecho, aunque algunos miembros de la comunidad se organizan en protesta por la falta de transparencia. Carteles con mensajes como “ICE fuera de Pomona” se hicieron visibles frente a la tienda.

Este operativo se enmarca dentro de una serie de acciones recientes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en zonas de alta presencia migrante en EE.UU. Bajo nuevas estrategias de control fronterizo, se han intensificado los operativos en espacios públicos, así como también las zonas consideradas “sensibles”.