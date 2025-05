Una cadena de comida rápida de California cerrará unos 200 restaurantes en todo Estados Unidos

La popular cadena Jack in the Box, reconocida por su variado menú y su particular mascota con cabeza de payaso blanco, comunicó una decisión que marcará un antes y un después en su historia empresarial. La compañía, con sede en San Diego, California, confirmó que cerrará entre 150 y 200 sucursales en distintos puntos del país. Esta movida responde a la necesidad de ajustar su modelo de negocios y dejar atrás las unidades que no generan los resultados económicos esperados.

El cierre de sucursales de Jack in The Box

La medida forma parte de un nuevo esquema de reorganización interna, bautizado como “JACK on Track”, que busca optimizar el funcionamiento de la empresa y asegurar su viabilidad a largo plazo. Este proyecto contempla no solo el cierre de locales con bajo rendimiento económico, sino también una reorientación del enfoque financiero hacia tecnología, logística y fortalecimiento de las operaciones más rentables.

Según San Diego Red, en palabras de Lance Tucker, quien asumió como director ejecutivo el 31 de marzo, “la compañía necesita simplificarse y concentrar esfuerzos en lo que realmente genera valor”. La prioridad será liberar recursos, acelerar ingresos y disminuir la deuda acumulada.

La mayoría de los cierres se producirían en el sur de California (Jack in the Box)

Aunque el listado oficial de locales que cerrarán todavía no fue revelado, todo indica que una gran proporción de los cierres se producirán en el sur de California. Esta zona concentra una gran densidad de sucursales, lo que la convierte en una de las más vulnerables al proceso de reducción.

Actualmente, Jack in the Box opera aproximadamente 2.200 locales distribuidos en 22 estados. La decisión afectará tanto a franquicias independientes como a puntos de venta bajo administración directa.

Del Taco también está bajo revisión

El impacto del plan no se limita únicamente a Jack in the Box. Otra de las marcas bajo el mismo grupo, Del Taco, podría atravesar cambios relevantes. Con alrededor de 600 restaurantes activos, esta cadena también está siendo evaluada dentro de una posible estrategia de desinversión. Aunque no se confirmó su venta, la compañía admitió que analiza opciones para reducir su exposición financiera y concentrarse en sus marcas principales.

Según explicó la empresa, de acuerdo a San Diego Red, los cierres se implementarán de forma escalonada. Se espera que la mayoría ocurran hacia finales de 2025, mientras que otras ubicaciones dejarán de funcionar a medida que finalicen los contratos de alquiler de los locales.

Del Taco es otra de las compañías que podría verse afectadas (Tripadvisor)

Además, se estudia la posibilidad de facilitar la transición a los franquiciados mediante acuerdos para el cierre anticipado o la conversión de sus operaciones a otros formatos dentro del grupo. La intención es acompañar los ajustes con medidas que minimicen el impacto para los socios comerciales y empleados.

Una marca con identidad propia

Más allá de los desafíos actuales, Jack in the Box mantiene un lugar particular en el mercado estadounidense por su oferta gastronómica poco convencional. A diferencia de otras cadenas, su menú no se limita a hamburguesas. La carta incluye tacos de estilo tex-mex, desayunos disponibles durante todo el día, snacks variados como papas, aros de cebolla, nuggets y combos personalizables.

Esta mezcla de estilos, sumada a una estética única y a su enfoque en la disponibilidad horaria (muchos locales funcionan las 24 horas), la convirtieron en una marca con identidad propia dentro del universo de comida rápida.