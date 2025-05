Volantazo de Newsom para los migrantes en California: busca poner fin a la atención médica gratis de Medi-Cal

Gavin Newsom, gobernador de California, propuso este miércoles recortes en la cobertura de atención médica para inmigrantes indocumentados como parte de las medidas para equilibrar el presupuesto estatal. Esta medida es un ajuste con respecto a su previa propuesta de ofrecer “atención médica universal para todos”.

El ajuste de Newsom con los medicamentos para migrantes ilegales en California

La propuesta se anuncia dos días después de que la administración del presidente Donald Trump pusiera en la mira un programa de asistencia en efectivo de California financiado por el estado para inmigrantes, y señalara que continuaría examinando los beneficios para personas indocumentadas.

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, declaró el lunes en referencia a dicho programa: “Si usted es un inmigrante ilegal, debe irse ahora. El tren de la buena vida se acabó”.

Gavin Newsom, gobernador de California (AP foto/Damian Dovarganes) Damian Dovarganes - AP

En su presentación presupuestaria de este miércoles en Sacramento, Newsom detalló un plan para congelar la inscripción de adultos indocumentados en Medi-Cal, la versión estatal de Medicaid, a partir de enero.

Adicionalmente, buscaría implementar un cobro de 100 dólares al mes, a partir de 2027, para quienes permanezcan en el programa. El gobernador estima que estos cambios en conjunto ahorrarían al estado $US5,4 mil millones para el año fiscal 2028-29.

Newsom enmarcó los recortes propuestos principalmente como una cuestión de necesidad fiscal, más que como un cambio en su filosofía política. Según recoge The New York Times, California enfrenta un déficit de $US12.000 millones dentro de un presupuesto sugerido de $US321,9 mil millones.

Según el gobernador, esta situación se debe al aumento del gasto en un contexto de volatilidad económica y en los mercados financieros. Newsom culpó parcialmente del déficit a una caída proyectada en los ingresos fiscales, la cual atribuyó a las “turbulentas guerras comerciales del presidente Trump”, refiriéndose al impacto de los aranceles como una “Caída de Trump”.

Los costos de Medi-Cal para migrantes indocumentados en California

Los beneficios de Medi-Cal para inmigrantes indocumentados han costado al estado al menos US$2,7 mil millones adicionales a los US$6,4 mil millones que se proyectaron cuando se expandieron los criterios de elegibilidad. Las razones incluyen una mayor cantidad de inmigrantes indocumentados inscritos de lo esperado y costos de recetas más altos de lo proyectado.

Medi-Cal es la versión estatal del Medicaid federal DHCS

Cabe destacar que la ley federal otorga a los inmigrantes indocumentados el derecho a atención de emergencia, pero no a beneficios de Medicaid. La propuesta de Newsom, que él mismo calificó como parte de “un presupuesto difícil”, será ahora considerada por los legisladores estatales, quienes deben aprobar un presupuesto el próximo mes.

El costo de asegurar a los inmigrantes indocumentados no es la única causa del ajuste presupuestario de Medi-Cal. Los medicamentos recetados y una mayor inscripción de personas mayores también han influido. No obstante, la cobertura para indocumentados se ha convertido en un tema sensible debido al enfoque de la administración Trump en las deportaciones y el deseo de los demócratas de contrastar con esas políticas. Deseo que, al menos en este caso, se ve restringido.

Brian Jones, líder del bloque de senadores republicanos de California ElectBrianJones

La iniciativa de Newsom generó reacciones inmediatas de los opositores. “Le advertimos”, dijo Brian Jones, líder republicano en el Senado estatal, al citar una carta que envió el año pasado al Gobernador pidiéndole que congelara “su imprudente expansión de Medi-Cal para inmigrantes ilegales”.