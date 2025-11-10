Cámara de Representantes regresará a Washington para votar resolución de cierre gubernamental

WASHINGTON (AP) — El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, anunció el lunes que los miembros de la cámara baja empezarían a llegar a Washington “a partir de este momento”, después de que un pequeño grupo de senadores demócratas puso fin a un estancamiento de 40 días y se sumó a los republicanos a favor de avanzar con un proyecto de ley que pondría fin al cierre del gobierno.

De momento no está claro cuándo es que el Senado llevará a cabo las votaciones finales sobre la iniciativa. Pero Johnson dijo que "la pesadilla finalmente está llegando a su fin" después de que el Senado votó 60-40 para considerar un proyecto de ley para financiar el gobierno.

"Tenemos que hacer esto lo más rápido posible", declaró Johnson el lunes en conferencia de prensa. Ha mantenido a la Cámara de Representantes fuera de sesión desde mediados de septiembre, cuando el recinto aprobó una iniciativa para mantener financiado el gobierno.

Después de varias semanas de negociaciones, los demócratas moderados del Senado acordaron reabrir el gobierno sin que haya una garantía de extensión a los subsidios de atención médica, lo que molestó a muchos miembros de su bancada que durante más de seis semanas han exigido que los republicanos negocien con ellos los créditos fiscales de la Ley de Cuidado de Salud Asequible que expiran el 1 de enero. El líder de la mayoría del Senado, John Thune, R-S.D., prometió llevar a cabo una votación sobre el tema a mediados de diciembre, pero no había garantía de éxito.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, se pronunció en contra de avanzar con el paquete legislativo, junto con todos los demás demócratas, con excepción de ocho.

"No abandonaremos la lucha", subrayó Schumer, y agregó que los demócratas ahora han "dado la voz de alarma" sobre la atención médica.

El fin del cierre podría estar aún a varios días de distancia en caso de que algún senador objete o prolongue el proceso. Thune señaló el domingo por la noche que todavía estaba resolviendo preocupaciones entre los republicanos sobre disposiciones individuales en los proyectos de ley de gasto subyacentes.

Los periodistas de Associated Press Stephen Groves y Kevin Freking contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.