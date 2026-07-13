Cenas familiares por menos de US$5: la propuesta de un chef contra la inflación de EE.UU.

El chef profesional Maurice Levene, conocido en redes sociales como Chef Moe, popularizó una serie de videos donde enseña a preparar cenas familiares completas por menos de cinco dólares. Su propuesta busca aliviar el aumento de costos por la inflación al usar ingredientes básicos y técnicas culinarias profesionales en Estados Unidos.

El método de Chef Moe para cocinar con bajo presupuesto en EE.UU.

La iniciativa de Levene consiste en recorrer supermercados locales, como Walmart o Aldi, para seleccionar productos económicos y de marca blanca. El chef elige alimentos básicos como pasta, lentejas, arroz, ajo, cebolla y conservas de tomate, con lo que logra platos nutritivos que no superan los US$5 por receta.

El Chef Moe explica cómo cocinar para una familia entera con US$5

Además de los insumos, el cocinero enseña a sus seguidores a aprovechar recursos mínimos, como los sobres de sal y pimienta que sobran de las comidas para llevar. Su enfoque permite que familias conviertan ingredientes sencillos en cenas con una buena presentación y sabor.

Chef Moe dijo que quiere ayudar a preparar comidas baratas en su rol de influencer

Según The Washington Post, Levene comenzó su carrera como lavaplatos en Brooklyn y luego fue dueño de su propio restaurante.

Al reflexionar sobre la importancia de su contenido y el impacto en su audiencia, el chef dijo en TikTok: “Es barato, puedes prepararlo por menos de US$5 y está absolutamente delicioso”. El cocinero enfatizó que su objetivo principal trasciende la receta, ya que busca empoderar a las personas a través del conocimiento.

Con su aporte, Chef Moe asegura que busca ayudar a las familias a cocinar más barato en Estados Unidos TikTok Chef Moe

Sobre su labor, Levene afirmó: “Sé que esto no acabará con el hambre en el mundo, pero podemos ayudar a la gente y ser amable es un acto de bondad”.

Técnicas culinarias para maximizar el sabor en el hogar

La propuesta se basa en aplicar conceptos profesionales como la emulsificación y el desglasado en platos domésticos. El chef explicó que la emulsificación permite integrar ingredientes básicos, mientras que el desglasado ayuda a extraer el sabor de la sartén para añadir profundidad a las preparaciones.

Así se ven algunos de los platos que prepara el Chef Moe

Este enfoque garantiza que los espectadores puedan replicar las lecciones en cualquier tipo de cocina, incluso sin horno ni equipos avanzados. Según The Washington Post, la cocinera Kyndal Jeter, seguidora del chef, destacó que el valor principal de estas enseñanzas es la accesibilidad de habilidades que, de otra forma, serían difíciles de adquirir para muchos.

Levene utiliza diversas fuentes de proteínas económicas, entre las que se incluyen salchichas, Spam o cualquier producto que encuentre en oferta en tiendas de descuento. Sus videos, que alcanzan millones de visualizaciones, reflejan una respuesta ante el aumento de precio de los alimentos.

La trayectoria de Levene, marcada por una infancia con dificultades económicas en una familia numerosa de Brooklyn, le permite empatizar con las necesidades de sus seguidores, según su testimonio.

Su compromiso con la comunidad se mantiene firme mientras su plataforma en TikTok continúa en expansión. Aunque admitió no haber planeado una carrera como influencer, el chef reafirmó su deseo de ser una herramienta de apoyo para quienes enfrentan desafíos financieros cada fin de mes.