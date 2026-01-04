Cambió el sueño americano por el mexicano: el cubano que escapó en lancha y quiere vencer a EE.UU. en el Clásico

Randy Arozarena pasó de perseguir el sueño americano a abrazar el mexicano. El beisbolista de origen cubano, que llegó a México buscando una oportunidad para jugar en las Grandes Ligas, representará nuevamente a la selección mexicana en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, donde enfrentará a EE.UU., el equipo de las barras y las estrellas.

Randy Arozarena, del sueño americano al mexicano

Randy Arozarena nació en Arroyos de Mantua, un pueblo pesquero del municipio de Pinar del Río, Cuba. Es el mayor de tres hermanos y, aunque en su infancia prefería el fútbol, terminó enfocándose en el béisbol, ya que ese deporte no tenía el mismo reconocimiento en la isla, según reseña Olympics.

Randy Arozarena fue fichado por Tampa Bay en 2020 en la MLB (X @RandyArozarena)

Con el paso del tiempo, integró varios equipos juveniles, donde comenzó a destacar por su talento. Sin embargo, sus críticas al régimen cubano y al estilo de vida en el país provocaron que no fuera convocado a ninguna Serie del Caribe, ante el temor de que desertara.

En 2015, Arozarena logró abandonar Cuba y llegar a Quintana Roo, México, tras realizar un viaje clandestino en lancha alrededor de las 3.00 hs. En ese momento, México era solo una escala en su plan de llegar a EE.UU. y jugar en la MLB.

Pero los planes cambiaron: se incorporó a un equipo de una liga local. Su rendimiento llamó rápidamente la atención de clubes de la Liga Mexicana del Pacífico, en especial de los Toros de Tijuana, ubicados cerca de la frontera con EE.UU.

Un año más tarde, los Mayos de Navojoa, en Sonora, lo ficharon como titular. Fue allí donde comenzó su famosa rutina de usar botas de piel durante los calentamientos, una costumbre que lo acompañaría en el camino hacia las Grandes Ligas.

Su llegada a la MLB y el salto al estrellato

Gracias a su desempeño en México, Arozarena firmó con los Cardenales de St. Louis, aunque su proceso fue complejo: pasó por ligas menores y regresó temporalmente al béisbol mexicano antes de debutar en la MLB en 2019.

Randy Arozarena cambió el sueño americano por el mexicano (X @RandyArozarena)

En 2020, fue traspasado a los Tampa Bay Rays, donde alcanzó fama internacional por su poder ofensivo. Ese año fue clave para llevar a su equipo al Clásico de Otoño, donde enfrentaron a los Dodgers de Los Ángeles.

Aunque Tampa Bay cayó en la serie, Arozarena fue elegido Jugador Más Valioso (MVP) de la Serie de Campeonato de la Liga Americana y, en 2021, recibió el premio a Novato del Año.

Tras su etapa en Tampa Bay, Arozarena se unió a los Seattle Mariners.

Randy Arozarena jugará con México el Clásico Mundial

Tras consolidarse en la MLB, Arozarena expresó que uno de sus mayores sueños era representar a México, el país que le abrió las puertas. Intentó hacerlo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero no pudo por no contar aún con la naturalización.

Randy Arozarena jugará con México el Clásico Mundial 2026 (X @WBCBaseball)

Para lograrlo, inició el proceso legal y en 2022 obtuvo la nacionalidad mexicana, incluso solicitando apoyo al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

Su debut con México llegó en el Clásico Mundial 2023, donde fue pieza clave para derrotar a EE.UU. y avanzar hasta las semifinales por primera vez, instancia en la que cayeron ante Japón.

De cara al Clásico Mundial de Béisbol 2026, Randy Arozarena fue convocado nuevamente por la selección mexicana, según ESPN, junto a Alejandro Kirk, con el objetivo de repetir —o incluso superar— la histórica actuación de la edición anterior.