El gesto de una estrella latina de Grandes Ligas con sus maestros en México: les dio un regalo que cambió su Navidad
El beisbolista estrella de los Seattle Mariners percibirá 18 millones de dólares el próximo año, según las proyecciones para el arbitraje salarial
En medio de una carrera exitosa profesional en las Ligas Mayores de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés), Randy Arozarena tuvo un gesto conmovedor. A falta de pocas semanas para celebrar la Navidad, el exitoso beisbolista regaló dos autos a dos entrenadores que lo formaron profesionalmente en México.
El regalo que cambió la Navidad de los maestros de Arozarena en México
Instalado como uno de los baluartes de los Seattle Mariners, el beisbolista decidió otorgar regalos especiales a sus maestros en Yucatán, México, Carlos Pérez Fernández y Edwin Solís Ballote, a pocas semanas de la Navidad.
Según informó Séptima Entrada, los vehículos que entregó el deportista corresponden al modelo Emgrand, de la empresa china Geely. En México, de acuerdo con lo que especifica el sitio web oficial de la marca, el valor ronda los $15,074 dólares americanos (aproximadamente 274 mil pesos mexicanos) por unidad.
Los entrenadores colaboraron estrechamente con el beisbolista en su etapa de formación en Yucatán clave para llegar posteriormente a la MLB.
Mientras que Pérez Fernández es especialista en bateo, Solís Ballote fue el preparador físico del deportista. Ambos tuvieron un rol esencial para el desempeño que muestra en la actualidad, tanto para la resistencia que posee el atleta como para su técnica de pegada.
Los logros del beisbolista de México que llegó a las Grandes Ligas
Nacido en Cuba, en donde disputó sus primeros partidos de béisbol, Arozarena arribó a México en 2016, y desde entonces selló un vínculo con la afición. Tuvo breves periodos en la Liga Mérida de Invierno, Liga Norte de México y con los Toros de Tijuana de la Liga Mexicana antes de dar el salto a la MLB.
En 2019, los St. Louis Cardinals seleccionaron su contrato y lo promovieron a las Grandes Ligas. Al año siguiente, anunció que jugaría para la selección mexicana debido a que se sentía representado con la nación.
Arozarena juega actualmente para los Seattle Mariners en la Major League Baseball (MLB). Además, representa a la Selección Mexicana de Béisbol en competencias internacionales, como el Clásico Mundial.
La fortuna de Arozarena en las Grandes Ligas
En la campaña de 2025, el beisbolista que representa a la Selección de México percibió aproximadamente 11,3 millones de dólares, según informó Swing Completo. En 2024, mientras vestía la camiseta de los Tampa Bay Rays, había obtenido un sueldo de US$8,1 millones, y en 2023, con el mismo equipo, consiguió US$4,5 millones.
Para el próximo año, la fortuna que Arozarena cosecha en las Grandes Ligas aumentaría drásticamente, según las proyecciones. El pelotero nacido en Cuba evitó en las últimas tres temporadas el arbitraje salarial, que corresponde al proceso judicial que se desarrolla cuando los clubes no llegan a un acuerdo con los deportistas.
No obstante, esto cambiaría en 2026. De acuerdo con Swing Completo, el beisbolista recibiría la cantidad de US$18,2 millones. De concretarse esta acción, sería el tercer miembro del equipo mejor pagado, solo por detrás de los dominicanos Luis Castillo y Julio Rodríguez, que devengarán un sueldo por encima de los US$20 millones.
