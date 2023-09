escuchar

Inspirada por series como Gossip Girl y Sex and the City, una joven originaria de California, Estados Unidos decidió aceptar una oferta de trabajo que le prometía hacer realidad su sueño de ser una habitante más de la ciudad de Nueva York. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que se diera cuenta de que su aventura tendría más obstáculos de los que podría esperar.

Julia Broome nació y pasó sus primeros años de vida en el soleado paisaje de la localidad Calabasas, en las afueras de Los Ángeles, pero al cumplir 27 años, su carrera profesional dio un giro inesperado y aceptó mudarse al otro lado del país. “Hay algo en esa ciudad que te hace sentir vivo. La ambición, la energía y la determinación de la gente eran contagiosas. Me imaginaba viviendo allí”, relató para Business Insider.

Una joven californiana comparte su experiencia al mudarse a Nueva York

Sin embargo, el camino fue más complicado de lo que esperaba y muy pronto se dio cuenta de que la llamada “jungla de concreto” le tendría algunas sorpresas preparadas que no había visto en los programas de televisión. La joven, que trabaja como gestora de redes sociales, generó una intensa conversación con los usuarios de TikTok al publicar un video al respecto a fines de 2022 en su cuenta de TikTok @juliabroome, que tuvo más de 100 mil reproducciones y cientos de comentarios.

Julia pronto descubrió que la vida en la Gran Manzana no era exactamente como la había imaginado y a cada paso que daba se encontraba con una competencia por el espacio público, además de tener que soportar una preocupación por su seguridad en las concurridas calles.

“Si caminaba con un amigo, constantemente teníamos que gritar para poder escucharnos entre el ruido de los camiones, las ambulancias y la construcción que nos rodeaba (…) También era fácil chocar con cosas, incluyendo la basura que se acumulaba en la calle y que olía repugnante”, narró la joven californiana.

En su cuenta de Instagram, Julia presumía aspectos de su vida diaria en Nueva York, pero no tardó en revelar su desilusión @juliabroome / Instagram

El desafío de encontrar dónde vivir en Nueva York

Las complicaciones de Broome no se limitaban solo a lo que ocurría en sus trayectos cotidianos en la ciudad, sino que también se dio cuenta de que la búsqueda de vivienda accesible era todo un desafío, con alquileres que pueden alcanzar hasta US$4804 en Manhattan o US$3620 en Brooklyn.

“En Los Ángeles, estaba acostumbrada a pagar por un departamento caro, que tenía más espacio del que necesitaba y que era hermoso”, relató la joven que finalmente encontró uno en el vecindario de Hudson Yards, pero admitió que, aun así, no se sentía satisfecha. “Dormía en la sala de estar, mi cama estaba junto a la mesa de la cocina y no teníamos aire acondicionado. El edificio era antiguo y las comodidades eran pocas”, sostuvo.

Además de estas complicaciones, la promesa de trabajar en una empresa emergente que la había impulsado para probar el cambio de vida de pronto tuvo un giro inesperado. Tras un cambio de sus responsabilidades en el proyecto, todos sus sueños se esfumaron. “Dicen que Nueva York te puede masticar y escupir, y así me sentí yo”, dijo.

Fue entonces que, a pesar de su entusiasmo inicial por integrarse al vibrante estilo de vida de la ciudad que nunca duerme, finalmente la joven tomó la decisión de regresar a casa de su familia en Los Ángeles, donde volvió a valorar algunos aspectos sencillos de la vida. “La playa, la naturaleza, el aire limpio, el senderismo... Extrañaba esas cosas cuando estaba fuera y me sentí afortunada de tenerlas de nuevo”, cerró.