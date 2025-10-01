Campeón de peso: La Semana del Oso Gordo en Alaska corona a su vencedor

La competencia de animales más aguardada de Estados Unidos llegó a su corpulento final con el triunfo de Chunk, coronado ganador de la Semana del Oso Gordo este año.

Chunk devoró miles de kilos de salmón en el Parque Nacional Katmai, en Alaska, y fue elegido como el oso más gordo del popular concurso, que destaca la preparación de estos mamíferos para los meses de hibernación.

El oso, que no tenía idea de que estaba compitiendo, derrotó a un gran contendor, la dos veces campeona Grazer, negándole la oportunidad de conquistar el tercer título consecutivo, un hito inédito del cual ella tampoco era consciente.

Cientos de miles de personas de todo el mundo votaron en el concurso luego de comparar el antes y después de los animales fotografiados por las cámaras dispuestas en el parque por los organizadores.

El certamen comenzó en 2014 con el objetivo de llamar la atención sobre los osos pardos y su hábitat en Alaska, así como sobre los riesgos que enfrentan debido a la actividad humana.

Unos 2000 osos del parque comienzan a engordar a finales del verano y principios del otoño boreal, gracias a una dieta de hasta 45 kilos de salmón por día en preparación para cinco meses de hibernación.

En ese período de sueño profundo, los animales rara vez se despiertan para comer, beber o hacer sus necesidades, y en primavera emergen hambrientos y mucho más delgados.

hg/pr/ad