“Campus de exiliados de Harvard”: la propuesta de Alemania a la universidad ante la embestida de Donald Trump

Alemania propuso a Harvard fundar un “campus de exiliados” para estudiantes internacionales ante las restricciones migratorias impulsadas por Donald Trump. La idea surge en medio de la ofensiva federal que enfrenta esta institución, con recortes de fondos y limitaciones a la admisión de alumnos extranjeros.

Alemania propone un “Campus de exiliados de Harvard”: de qué se trata

Esta semana, el ministro de Cultura de Alemania, Wolfram Weimer, ofreció albergar un campus de Harvard destinado a estudiantes internacionales que no puedan ingresar a Estados Unidos. Lo hizo tras las restricciones impuestas Trump y la invitación de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong.

El ministro de Cultura alemán, Wolfram Weimer, aseguró que su país está dispuesto a recibir a alumnos desplazados por decisiones del gobierno norteamericano La Nación

“Los estudiantes de Harvard y de otras universidades estadounidenses son más que bienvenidos”, comentó Weimer a Bloomberg. El ministros afirmó que Alemania es “un país cosmopolita” que defiende “la libertad artística y de prensa, la educación de calidad, la apertura, el diálogo y la diversidad”.

No está claro hasta qué punto Alemania propuso seriamente esta idea. Mientras tanto, Harvard aún no emitió una respuesta. Sus líderes son conscientes de que las universidades alemanas no son inmunes a las presiones que el conflicto entre Israel y Gaza ha ejercido sobre sus homólogas estadounidenses.

La Administración Trump bloqueó visas y fondos de Harvard

El gobierno de Trump ordenó la suspensión de más de 2200 millones de dólares en subvenciones y contratos para Harvard. Además, revocó su certificado para inscribir estudiantes internacionales, que representan más del 27% del alumnado.

La medida afecta a unos 7000 estudiantes extranjeros en Harvard, entre ellos unos 550 alemanes. La estudiante berlinesa Amy König dijo a RBB que muchos enfrentan incertidumbre para el próximo ciclo académico: ”La situación actual es que no tenemos los permisos de residencia y no podemos entrar a EE.UU.“.

Este martes, el Departamento de Estado ordenó a las embajadas estadounidenses suspender temporalmente la entrega de visas estudiantiles. El mandatario declaró que antes de otorgar los permisos necesita saber si los estudiantes internacionales de Harvard son “alborotadores” y de dónde provienen.

“Harvard tiene que portarse bien”: Trump profundiza el ataque a la universidad

Aunque un juez federal otorgó un amparo temporal a la universidad, Trump mantuvo sus ataques. Este miércoles, en una conferencia de prensa, el presidente de Estados Unidos declaró: “Harvard tiene que mostrar sus listas. Quiero saber si los estudiantes extranjeros pueden amar a nuestro país”.

Según CBS News, Trump acusó a Harvard de fomentar el antisemitismo y colaborar con el Partido Comunista Chino. La Casa Blanca exige auditorías ideológicas y una reducción de la presencia internacional. “Harvard tiene que portarse bien”, exclamó el mandatario.

El presidente republicano propuso limitar al 15% la proporción de estudiantes extranjeros. “Tenemos gente que quiere entrar a Harvard y otras universidades estadounidenses y no puede porque hay estudiantes extranjeros”, agregó en su conferencia de prensa. “Estoy velando por el país”, concluyó.

Harvard responde al ataque de Trump con acción judicial

La universidad demandó al gobierno por los recortes presupuestarios y la revocación del certificado de admisión. El presidente de Harvard, Alan Garber, afirmó en el podcast Morning Edition de NPR que las medidas afectarán la base científica de EE.UU..

Alan Garber, presidente de la institución, denunció una campaña de persecución política y advirtió sobre el daño al sistema científico estadounidense RICK FRIEDMAN - AFP

“Recortar fondos de investigación no solo daña a Harvard, también daña a Estados Unidos. Esos fondos no son un regalo”, expresó Garber. En tanto, el gobierno considera redirigir 3000 millones de dólares a escuelas técnicas.

Según Harvard, el ataque de la Casa Blanca forma parte de una campaña de presión para obligarla a someterse al control gubernamental sobre sus programas académicos. “Cada vez que luchan, pierden otros US$250 millones”, declaró Trump.