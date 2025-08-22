Canelo vs. Crawford: quién es Turki Alalshikh, el magnate saudí detrás del combate y la nueva meca del boxeo

Turki Al-Sheik, más conocido como Turki Alalshikh, destaca como una de las figuras más importantes del boxeo en el mundo. Con 44 años de edad, el jeque árabe vuelve a colocarse en el ojo público como el promotor de la pelea Canelo Álvarez vs. Terence Crawford, la cual se llevará a cabo el próximo 13 de septiembre en Las Vegas.

Turki Alalshikh, la pieza clave en la promoción del boxeo

El jeque árabe nació el 4 de agosto de 1981. Antes de estar involucrado en los deportes, se graduó del King Fahd Secutiry College en 2011 con una licenciatura en investigación de la seguridad e incluso recibió certificados en criminología, investigación, gestión de riesgos y gestión general, según The Sun.

Turki Alashikh ha logrado concretar varias peleas en Arabia Saudita (X/@Turki_alalshikh) (X/@Turki_alalshikh)

Durante algunos años trabajó en varios sectores como el Ministerio del Interior, el Emirato de Riad y la oficina del Ministro de Defensa. Posee el título de Consejero de la Corte Real de Arabia Saudí, y se destaca como representante deportivo del Príncipe Heredero Mohamed bin Salmán.

Turki Alalshikh fue nombrado como presidente de la Autoridad General de Deportes en septiembre del 2017, tras la emisión de un decreto real. Actualmente, ocupa el cargo de presidente de la Autoridad General de Entretenimiento (GEA, por sus siglas en inglés), el cual ocupará hasta 2028, de acuerdo con el Consejo Mundial de Boxeo (WBC, por sus siglas en inglés).

Con este cargo, el jeque árabe deberá cumplir con el objetivo de desarrollar, promover y expandir el turismo y el entretenimiento en el Reino, de acuerdo con The Sun. Por tal motivo, comenzó a acercarse tanto a deportistas como empresas para promocionar grandes conciertos y eventos deportivos en su país natal y el resto del mundo.

La inversión millonaria con la que podría comprar la industria del boxeo

El poder que ejerce Alalshikh, le ha permitido obtener los grandes combates como el de Tyson Fury vs. Francis Ngannou (28 de octubre de 2023), Dmitry Bivol vs. Artur Beterbiev (22 de febrero de 2025), por mencionar algunos.

Su posición le ha permitido señalar que podría invertir US$5 mil millones para comprar las principales promotoras internacionales e incluso lograr contratos con pugilistas como Naoya Inoue, Oleksandr Usyk, David Benavídez.

Además, el hombre se ha asociado con diversas marcas y personajes, tal es el caso de Dana White, presidente de la Ultimate Fighting Championship (UFC, por sus siglas en inglés), quien promueve, supervisa, paga y organiza las peleas de artes marciales mixtas,

Ambos fueron los encargados de concretar la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford, quienes se verán las caras en el Allegiant Stadium de las Vegas, Nevada para definir al campeón unificado de peso supermediano de 168 libras (76.2 kilogramos).

La pelea entre Canelo y Crawford se podrá ver en exclusiva en Netflix (Instagram/canelo) (Instagram/canelo)

Canelo Álvarez y la firma del contrato con Ryadh Season

Ryadh Season es el festival de entretenimientos deportivos financiados por el Fondo Soberano del Reino de Arabia Saudita y el GEA, encabezado por Turki Alalshikh.

Canelo Álvarez firmó un contrato de cuatro peleas con esta marca, de acuerdo con The Athletic. La primera de ellas fue la que tuvo el pasado 3 de mayo en contra de William Scull por el título de peso supermediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB, por sus siglas en español) en Riad, Arabia Saudita.

Por otro lado, Carlos Aguilar, analista mexicano de boxeo, indicó durante un programa de radio en MVS que el acuerdo sería por cinco peleas, a cambio de 400 millones de dólares para el pugilista nacido en Guadalajara.

“No van a ser cuatro, todo indica que van a ser cinco peleas y va a rondar en 80 millones de dólares de cada pelea para Saúl Canelo Álvarez”, expresó.

Carlos Aguilar revela el contrato de Canelo Álvarez con Ryadh Season

De esta manera, el pugilista considerado uno de los mejores en el mundo, logró uno de los contratos más lucrativos en la historia de este deporte, por detrás de los 650 millones de dólares obtenidos por Floyd Mayweather Jr por sus peleas ante Manny Pacquiao y Conor McGregor, de acuerdo con Marca.

Se espera que otros boxeadores también sean firmados por Ryadh Season para llevar sus combates a este país.