Buenas noticias en la ciudad de Nueva York: Kathy Hochul anuncia una medida que beneficiará a millones de personas
El metro de NYC extenderá el tren Q desde la calle 96 hacia el norte hasta la calle 125, y luego hacia el oeste por la calle 125 hasta Park Avenue
Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, anunció la aprobación del contrato de excavación del túnel para la Fase 2 del Metro de la Segunda Avenida, el proyecto que extiende el tren Q desde la calle 96 hasta la calle 125, en NYC. La construcción iniciaría a fines de este año.
Los puntos clave del proyecto en el metro de Nueva York
De acuerdo con el comunicado oficial de la gobernadora del estado de Nueva York, el proyecto brindará un nuevo acceso al transporte público a los residentes de East Harlem, uno de los barrios que más depende de este tipo de alternativas para viajar.
“Ha pasado un siglo desde que a los habitantes de East Harlem se les prometió el nuevo metro que se merecen, y por fin lo estamos consiguiendo”, expresó Hochul. “East Harlem es uno de los barrios de Nueva York que más depende del transporte público, pero cada día, decenas de miles de viajeros carecen de acceso al metro".
El Metro de Nueva York (MTA, por sus siglas en inglés) extenderá el tren Q desde la calle 96 hacia el norte hasta la calle 125, y luego hacia el oeste por la calle 125 hasta Park Avenue. Esto equivale a una expansión de 1.5 millas (2.4 kilómetros).
Para lograr la extensión, se construirá un túnel de entre 10 y 36 metros debajo de la Segunda Avenida a través de máquinas de 750 toneladas y cabezales de perforación de 6,7 metros. Este se equipará a lo largo de la ruta construida en la década de 1970 para reducir más de US$500 millones en costos.
Cuándo iniciarán las construcciones y cómo serán las conexiones entre estaciones
Se espera que las primeras obras comiencen a fines de este año y a comienzos de 2026, con la construcción civil pesado. Para 2027, se prevé el inicio de la perforación del túnel.
Al concretarse el túnel, los pasajeros tengan una conexión directa con la estación de metro existente de la calle 125 en la línea de metro de la avenida Lexington, como también una entrada en Park Avenue para facilitar los transbordos a la estación Harlem-Calle 125 del ferrocarril Metro-North.
“El metro de la Segunda Avenida lo cambiará todo; acortará los desplazamientos de más de 100,000 pasajeros diarios y hará que East Harlem sea más vibrante que nunca. ¡Próxima parada, la calle 125!”, aseguró Hochul sobre la ampliación que beneficia a los residentes de East Harlem.
Con respecto a las nuevas estaciones, cada una contará con edificios auxiliares que albergará equipos de ventilación, mecánicos y eléctricos. A su vez, tendrá suficiente espacio para posibles comercios y usos comunitarios en la planta baja para mejorar la “comodidad del cliente”.
“La ampliación prestará servicio a 110.000 pasajeros diarios adicionales y ofrecerá tres nuevas estaciones accesibles, lo que mejorará la comodidad y conveniencia del cliente”, detalló la gobernación de Nueva York.
La fecha tentativa de apertura del nuevo acceso al metro de Nueva York
De avanzar la Fase 2 del proyecto, se prevé que la entrada en servicio ocurra en septiembre de 2032, manteniéndose dentro del presupuesto estipulado de US$6990 millones.
