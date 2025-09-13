Canelo y Crawford dan el peso en el último cara a cara antes de su combate

Alentado por más de 10.000 aficionados, el boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez se retó el viernes por última vez con el estadounidense Terence Crawford a 24 horas de su esperado combate en Las Vegas.

Álvarez y Crawford, dos de los mejores púgiles de su generación, cumplieron con la báscula en una ceremonia de pesaje abierta al público en el T-Mobile Arena de la capital del juego.

Ambos dieron un peso de 167,5 libras (75,9 kg), el mismo que habían marcado en la mañana en el pesaje oficial.

Al bajar de la báscula, el mexicano y el estadounidense, de 35 y 37 años respectivamente, se midieron durante unos segundos separados por el influyente promotor Dana White, involucrado por primera vez en una cartelera de boxeo.

En la ceremonia, de alrededor de media hora, también pasaron el pesaje el resto de boxeadores de la cartelera del sábado en el Allegiant Stadium (65.000 asientos), hogar del equipo Las Vegas Raiders de la NFL.

El evento culminó meses de intensa promoción de este combate por parte de ambos púgiles y de White, patrón de la UFC, la mayor competición de artes marciales mixtas.

En la pelea, que será retransmitida en vivo por Netflix, "Canelo" pondrá en juego sus cuatro cinturones de campeón indiscutido del peso supermediano (168 libras - 76,2 kg).

"Me he preparado para todo. Volví a las bases, tuve que poner todo en esta pelea", aseguró el púgil de Guadalajara entre vítores de sus seguidores.

Crawford, imbatido en 41 combates disputados, dio el peso más alto de su carrera para una pelea en la que tuvo que subir dos divisiones para poder enfrentarse a Álvarez, la gran máquina de facturar del boxeo actual.

"Me siento muy bien, no puedo esperar a mañana", aseguró el peleador de Omaha, Nebraska, entre abucheos desde las gradas.

