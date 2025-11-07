Caos aéreo en EE.UU.: los aeropuertos afectados, la duración de las cancelaciones y otras claves

WASHINGTON.- Cientos de vuelos programados para el viernes fueron cancelados en los principales aeropuertos de Estados Unidos como parte del esfuerzo de la Administración Federal de Aviación (FAA) para implementar reducciones del 10% debido al cierre del gobierno que ya lleva 37 días.

La FAA está imponiendo las reducciones para aliviar la presión sobre los controladores de tráfico aéreo, empleados federales que han estado trabajando sin recibir sus sueldos durante el cierre.

Un avión de Alaska Airlines aterriza cerca de la torre de control del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) el 6 de noviembre de 2025 en Los Ángeles, California MARIO TAMA� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Además de la reducción del tráfico aéreo, el cierre ha provocado más retrasos en vuelos, y los expertos aconsejan a los viajeros que verifiquen el estatus de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto, entre otros consejos.

A continuación, lo que se debe saber acerca de las reducciones.

¿Qué aeropuertos son afectados?

Los 40 aeropuertos seleccionados por la FAA para las reducciones abarcan más de dos docenas de estados e incluyen centros como Atlanta, Dallas, Denver, Los Ángeles, Miami y Newark, según una orden que publicó la agencia anoche.

Viajeros esperan en fila en un control de seguridad en el Aeropuerto Internacional O’Hare en Chicago, Illinois, el 7 de noviembre de 2025 KAMIL KRZACZYNSKI� - AFP�

Más de 800 vuelos fueron cancelados para el viernes, según FlightAware, un sitio web que rastrea las interrupciones de vuelos. Muchas de las cancelaciones fueron vuelos de Delta Air Lines, United Airlines y American Airlines.

Esta es la lista completa de los aeropuertos afectados:

Anchorage International en Alaska

Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson Atlanta en Georgia

Boston Logan International en Massachusetts

Baltimore/Washington International en Maryland

Charlotte Douglas International en Carolina del Norte

Cincinnati / Northern Kentucky International en Kentucky

Campo del amor de Dallas en Texas

Ronald Reagan Washington National en Virginia

Aeropuerto Internacional de Denver en Colorado

Aeropuerto Internacional de Dallas/Fort Worth en Texas

Condado metropolitano de Wayne de Detroit en Michigan

Newark Liberty International en Nueva Jersey

Fort Lauderdale/Hollywood International en Florida

Aeropuerto Internacional de Honolulu en Hawái

Pasatiempo de Houston en Texas

Washington Dulles International en Virginia

George Bush Houston Intercontinental en Texas

Internacional de Indianápolis en Indiana

John F. Kennedy International en Nueva York

Aeropuerto Internacional Harry Reid en Las Vegas

Los Ángeles International en California

Aeropuerto LaGuardia en Nueva York

Orlando International en Florida

Chicago Midway International en Illinois

Memphis International en Tennessee

Aeropuerto Internacional de Miami en Florida

Minneapolis/St Paul International en Minnesota

Internacional de Oakland en California

Ontario International en California

Chicago O’Hare International en Illinois

Aeropuerto Internacional de Portland en Oregón

Internacional de Filadelfia en Pensilvania

Phoenix Sky Harbor International en Arizona

Internacional de San Diego en California

Louisville International en Kentucky

Seattle/Tacoma International en Washington

Internacional de San Francisco en California

Aeropuerto Internacional de Salt Lake City en Utah

Teterboro en Nueva Jersey

Tampa International en Florida

¿Por qué fueron necesarias las reducciones?

Los controladores de tráfico aéreo no han recibido su sueldo durante el cierre del gobierno federal. Eso llevó a que muchos controladores se reporten enfermos, contribuyendo a la escasez de personal que ha estado afectando los viajes aéreos norteamericanos durante semanas.

La mayoría de los controladores trabajan horas extras obligatorias seis días a la semana durante el cierre sin pago, dijo la Asociación Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo.

Un hombre observa el tablero de salidas en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty en Newark, Nueva Jersey, el 7 de noviembre de 2025 TIMOTHY A. CLARY� - AFP�

Eso deja poco tiempo para un trabajo adicional, del que podrían conseguir una fuente de ingresos, a menos que los controladores se reporten enfermos a la FAA.

¿Cuándo empiezan y cuando terminan?

Las reducciones comenzaron el viernes y las aerolíneas han dicho que las personas podrían ver sus planes de viaje de fin de semana interrumpidos con poco aviso.

Las aerolíneas implementarán las reducciones bajo la dirección de la FAA, empezando por eliminar el 4% de los vuelos en los 40 aeropuertos seleccionados el viernes y aumentando al 10%, según la orden de la agencia.

Starting Nov. 7, the FAA has directed all airlines to reduce flights at 40 major U.S. airports. We expect to operate most flights as planned, including all long-haul international service, and our teams are working hard to minimize any impact on your travel while keeping safety… — Delta (@Delta) November 6, 2025

United Airlines reducirá el 4% de sus vuelos este fin de semana basándose en la orientación de la FAA, dijo el portavoz de la compañía, Josh Freed.

No está claro cuándo podrían terminar los vuelos reducidos. Las aerolíneas, los sindicatos y la industria de viajes han instado al Congreso norteamericano a poner fin al cierre, que inició el 1 de octubre y para este miércoles se convirtió en el más largo registrado en la historia de Estados Unidos.

¿Cuál será el efecto de la reducción?

Los recortes podrían incluir hasta 1800 vuelos y alrededor de 268.000 asientos en total, según una estimación.

United Airlines y Delta Air Lines dijeron que ofrecerían reembolsos a los viajeros que opten por no volar, incluso si tienen boletos que normalmente no son reembolsables.

.@USDOT has many responsibilities, but our number one job is safety.



This isn’t about politics – it’s about assessing the data and alleviating building risk in the system as controllers continue working without pay.



It’s safe to fly today, tomorrow, and the day after because… pic.twitter.com/YRrq5sdy4T — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 7, 2025

Los recortes también podrían interrumpir las entregas de paquetes porque dos aeropuertos con importantes centros de distribución están en la lista. FedEx opera en el aeropuerto de Memphis, Tennessee, y UPS en Louisville, Kentucky, donde hubo un accidente mortal de un avión de carga esta semana.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió esta semana que podría haber conflictos si el cierre se prolonga lo suficiente como para que los controladores pierdan su segundo cheque de pago completo la próxima semana.

¿Ya pasó esto antes?

El administrador de la FAA, Bryan Bedford, dijo esta semana que nunca ha visto que se tomen este tipo de medidas en sus casi cuatro décadas de experiencia en el campo de la aviación.

“Estamos en un territorio nuevo en términos de cierres gubernamentales”, afirmó el funcionario.

Los problemas de personal llevaron a retrasos a lo largo de octubre, pero fueron mayormente aislados y temporales. Sin embargo, el fin de semana pasado se produjo un cambio.

Personas toman fotos mientras un avión aterriza en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) el 6 de noviembre de 2025 en Los Ángeles, California MARIO TAMA� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Desde el viernes hasta el domingo por la noche, al menos 39 instalaciones de control de tráfico aéreo informaron sobre posibles limitaciones de personal, según un análisis de la agencia AP de los planes de operaciones compartidos a través del sistema del Centro de Comando del Sistema de Control de Tráfico Aéreo. La cifra, que probablemente sea un subregistro, está muy por encima del promedio de los fines de semana antes del cierre.

Durante los fines de semana del 1 de enero al 30 de septiembre, el número promedio de torres de aeropuertos, centros de control regionales e instalaciones que monitorean el tráfico a mayores altitudes que anunciaron posibles problemas de personal fue de 8,3, según el análisis de AP.

¿Qué dicen los políticos?

El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, dijo el viernes que el impacto económico del cierre es mucho peor de lo esperado, aunque indicó que es probable que la economía se recupere con rapidez una vez que concluya.

Los proyectos de construcción están empezando a ralentizarse y los viajes se están resintiendo, dijo Hassett en una entrevista con Fox Business Network.

"El sector de los viajes y el ocio es uno de los más afectados en estos momentos y, si sigue viéndose afectado, si el sector de los viajes aéreos se deteriora durante una o dos semanas más, se podría decir que se produciría al menos una desaceleración a corto plazo", afirmó el asesor.

Cancelaciones en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta el 7 de noviembre de 2025 en Atlanta, Georgia MEGAN VARNER� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Hassett, director del Consejo Económico Nacional, no llegó a afirmar que la economía estadounidense esté en recesión, como hizo la semana pasada el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Según afirmó en el programa “Mornings with Maria”, el mercado laboral está un poco más débil, en parte debido a la incertidumbre causada por el cierre del gobierno.

Hassett dijo que estaba decepcionado después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, indicara que la entidad podría pausar las rebajas de las tasas de interés en diciembre.

En declaraciones a los medios más tarde en la Casa Blanca, Hassett dijo que espera que la economía de Estados Unidos se recupere con rapidez una vez que reabra el gobierno federal.

Agencia AP