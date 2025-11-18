Alerta en Carolina del Norte: qué se sabe de las redadas masivas del ICE anunciadas en Raleigh

El temor y la incertidumbre azotan a la comunidad migrante de Carolina del Norte. Tras las redadas masivas que dejaron decenas de extranjeros detenidos en Charlotte, los operativos se extienden ahora hacia la capital estatal: Raleigh. Sin ir más lejos, la alcaldesa de esa ciudad, Janet Cowell, confirmó la presencia de las fuerzas federales.

La advertencia de la alcaldesa Janet Cowell: agentes migratorios merodean Raleigh

La alcaldesa Janet Cowell confirmó este martes a través de WRAL News que agentes federales de inmigración ya se encuentran en Raleigh, donde planean llevar a cabo operaciones contra extranjeros en las próximas horas.

La mandataria municipal, Janet Cowell, expresó su profunda preocupación debido a que las autoridades locales desconocen el número exacto de efectivos federales desplegados en Raleigh RYAN MURPHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En una entrevista telefónica, la mandataria local expresó su preocupación debido a la falta de información específica sobre el despliegue. En ese sentido, Cowell admitió que las autoridades municipales desconocen por completo el número exacto de efectivos desplegados, la duración prevista de su misión y los blancos específicos de sus acciones.

“No pedimos esta presencia”, afirmó la alcaldesa, para dejar en claro que esta iniciativa partió exclusivamente del gobierno federal. Además, defendió la labor de la Policía local, al señalar que los índices delictivos en Raleigh mostraron una tendencia a la baja, con una reducción del 2% en crímenes violentos y un significativo 16% menos en delitos contra la propiedad en comparación con el año anterior.

El precedente de Charlotte: más de 130 detenidos y tácticas cuestionadas

En Charlotte, se desarrolló durante el fin de semana un operativo de inmigración a gran escala. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), más de 130 personas fueron arrestadas en el transcurso de 48 horas.

En Charlotte, un operativo de inmigración a gran escala ejecutado durante el fin de semana culminó con el arresto de más de 130 personas en el transcurso de 48 horas RYAN MURPHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Greg Bovino, el comandante a cargo de las tropas federales, reveló que solo en las primeras cinco horas de la operación del sábado se realizaron 81 detenciones.

La forma en que se ejecutaron estos arrestos generó una fuerte controversia. Es que residentes de la ciudad y autoridades estatales reportaron encuentros con agentes fuertemente armados y con el rostro cubierto, que se desplazaban en vehículos no identificables.

El gobernador demócrata Josh Stein no escatimó en críticas y, en un video publicado en redes sociales, denunció que se apuntaba a ciudadanos estadounidenses “por el color de su piel, realizando perfiles raciales y deteniendo a personas al azar en estacionamientos y aceras”.

¿Los operativos migratorios se expandirán a otras ciudades de Carolina del Norte?

La incursión en Charlotte y la inminente operación en Raleigh no parecen ser hechos aislados, sino parte de una estrategia de ampliar la aplicación de las leyes migratorias más allá de los grandes centros urbanos tradicionales.

El Dr. Chris Cooper sugirió que no le sorprendería que estos operativos federales lleguen a Asheville, una zona conocida por tener una “reputación más progresista” RYAN MURPHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El Dr. Chris Cooper, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Western Carolina, explicó a ABC 13 que este patrón es claro: “Ya no son solo las grandes ciudades como Chicago y Nueva York. Los agentes federales se están trasladando ahora a lugares como Charlotte”.

El experto añadió que no le sorprendería que estos operativos llegaran a Asheville, una zona con una “reputación más progresista”. Asimismo, sugirió que una de las intenciones de la administración Donald Trump podría ser precisamente infundir miedo.