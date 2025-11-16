Avanza el ICE en Charlotte: qué se sabe del aumento de detenciones contra inmigrantes en Carolina del Norte

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) confirmó la Operación Charlotte’s Web en Carolina del Norte para aumentar la aplicación de las leyes migratorias. Funcionarios locales como la alcaldesa Vi Lyles sostienen que estas acciones van a ocasionar “miedo e incertidumbre”.

Qué se sabe de las nuevas detenciones de inmigrantes en Charlotte

De acuerdo con el último comunicado del DHS, la operativa se va a centrar en los inmigrantes con estatus irregular en Estados Unidos que cuenten con antecedentes penales. Para ello, reforzarán la presencia de la agencia en Charlotte.

El DHS sostuvo que el nuevo operativo en Charlotte se centrarán en los migrantes con estatus irregular en EE.UU. que cuenten con antecedentes penales ICE

“Los estadounidenses deben poder vivir sin temor a que delincuentes inmigrantes ilegales les hagan daño a ellos, a sus familias o a sus vecinos”, declaró la subsecretaria Tricia McLaughlin.

“Estamos reforzando la presencia del Departamento de Seguridad Nacional en Charlotte para garantizar la seguridad de los estadounidenses y eliminar las amenazas a la seguridad pública”, afirmó la funcionaria.

El origen de este operativo surge luego que el DHS acusara a Carolina del Norte de no reconocer las 1400 órdenes de detención presentadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Este grupo fue liberado debido a las “políticas de santuario” del distrito.

Las primeras redadas en Charlotte

Los operativos tuvieron inicio el 15 de noviembre en una iglesia en el este de Charlotte. De acuerdo con el pastor (quien quiso mantener su identidad en anonimato), los agentes se estacionaron justo afuera de una puerta cerrada que da al estacionamiento de la iglesia y entraron corriendo al jardín donde se encontraban más de 20 miembros de la comunidad.

El pasado 15 de noviembre, agentes del ICE interceptaron una iglesia al este de Charlotte Associated Press

“Ahora mismo, todo el mundo tiene miedo. Todo el mundo”, dijo en diálogo con The Charlotte Observer. “Uno de estos tipos de inmigración dijo que iba a arrestar a otro de los hombres de la iglesia. Lo empujó”.

Durante la redada, no hicieron preguntas ni mostraron identificación antes de llevarse a un hombre, cuya esposa e hijo estaban dentro de la casa en ese momento. Otros trabajadores del jardín huyeron al bosque cercano cuando llegaron las autoridades, entre ellos Miguel Vázquez, un adolescente de 15 años. “Pensé: “Un momento, ¿por qué estoy huyendo? Soy un ciudadano”, dijo el joven, quién es del hombre detenido.

En otro encuentro con agentes federales en el este de Charlotte, dos trabajadores colgaban luces navideñas en el jardín delantero de Rheba Hamilton cuando dos agentes de Aduanas y Protección Fronteriza se acercaron.

Una de ellas intentó hablar con los trabajadores en español. Al no recibir respuestas, se marcharon sin realizar detenciones.

A partir del 15 de noviembre, se conocieron dos redadas en diferentes localidades de Charlotte Erin Hooley - AP

“Esto es realmente desconcertante, pero lo principal es que tenemos a dos seres humanos en mi patio tratando de ganarse la vida. No han infringido ninguna ley, y eso es lo que me preocupa”, dijo Hamilton, de 73 años, quien grabó el encuentro con su teléfono celular, según consignó The Guardian.

El pedido de las autoridades locales

La alcaldesa Vi Lyles y otros funcionarios locales se mostraron en rechazo de las redadas tras generar “miedos e incertidumbres innecesarios”. Por tanto, expresaron su apoyo a las comunidades afectadas

“Queremos que las personas en Charlotte y el condado de Mecklenburg sepan, que apoyamos a todos los residentes que simplemente quieren continuar con sus vidas”, detalló el escrito. “Es importante que las personas conozcan sus derechos”.