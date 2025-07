Alerta para migrantes en Carolina del Norte: denuncian que hay agentes del ICE infiltrados en los tribunales

La presencia de personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en tribunales de Carolina del Norte ha despertado inquietud entre residentes y organizaciones de defensa de migrantes. Se confirmó que oficiales federales, vestidos como civiles y sin identificación visible, estuvieron presentes en la corte del condado de Durham.

Agentes de inmigración son detectados de incógnito en la corte del condado Durham

El miércoles 23 de julio, la organización comunitaria Siembra NC notificó a través de redes sociales que, cerca de las 9.20 hs, agentes del ICE fueron avistados dentro del edificio judicial ubicado en 510 S Dillard Street. Más tarde, alrededor del mediodía, la misma agrupación informó que los oficiales habían salido del lugar.

Cuatro agentes de ICE fueron vistos en el juzgado de Carolina del Norte vestidos de civil Foto X @NidaAllam

“Recuerda tus derechos. Mantener silencio, no abrir la puerta del auto o casa, pedir una orden judicial firmado por un juez”, aconsejaron a la comunidad.

Líderes locales acudieron al sitio en respuesta al operativo. Entre ellos, la concejal de Durham Javiera Caballero confirmó la presencia de los agentes y señaló que estas acciones son parte de un patrón constante de vigilancia en la ciudad por parte de las autoridades migratorias.

Corte de Durham se convierte en punto de vigilancia para agentes federales

Según detalló la concejal Caballero, desde sus funciones, que comenzaron en 2018, ha visto operativos similares en esa jurisdicción. Su preocupación principal es que las cortes, espacios destinados a la búsqueda de justicia, se están transformando en escenarios para la detención de personas migrantes, incluso cuando estas acuden a resolver asuntos legales sin historial delictivo.

Organizaciones comunitarias y autoridades locales informaron sobre la presencia de oficiales federales vestidos de civil en tribunales del estado

“No me iré a ningún lado como ciudadana naturalizada, y los residentes de Durham no se irán a ningún lado”, dijo durante una conferencia de prensa llevada a cabo ese mismo día en el tribunal, donde se vio la presencia de agentes del ICE. “Siempre hemos sido una ciudad acogedora y no nos importan las políticas que se implementen a nivel federal”, agregó.

Por su parte, la presidenta de la Junta de Comisionados del condado Durham, Nida Allam, también expresó públicamente su rechazo a estas prácticas. Aseguró que cuando los agentes llegan de civil para detener a alguien que tiene una audiencia programada, se envía un mensaje claro de que “las comunidades inmigrantes no están seguras en ningún lugar”. “Los juzgados deberían ser un lugar donde las personas puedan buscar justicia, no donde sean perseguidas por agentes federales”, agregó.

Uno de los casos mencionados por Allam durante la conferencia de prensa fue el de Mohamed Aboubaker Naser, un musulmán padre de cinco hijos que fue detenido en Greensboro bajo circunstancias cuestionadas por diversas organizaciones civiles. Aunque tenía una visa válida, autorización de trabajo y un proceso de asilo en curso, fue arrestado en su camino al trabajo tras una intervención domiciliaria fallida por parte del ICE.

“Fue detenido, prácticamente secuestrado, por el ICE cuando se presentaron en su casa vestidos de civil y en vehículos sin identificación, e intentaron entrar a la fuerza mientras él estaba trabajando”, detalló la presidenta de la junta en un video compartido en Instagram. “Regresaron dos días después y detuvieron a Muhammad camino al trabajo. Una vez detenido, lo han trasladado al Centro de Detención Stewart en Georgia”, agregó.

Nida Allam cuenta sobre el caso de Mohamed Aboubaker Naser, un solicitante de asilo que fue detenido en Greensboro

Organizaciones comunitarias despliegan estrategias de monitoreo en los tribunales

Ante la preocupación creciente por este tipo de acciones, Siembra NC anunció que intensificará su programa de observación en tribunales. Este jueves 24 de julio, voluntarios estarán presentes en la corte de Durham para brindar acompañamiento a las personas con audiencias programadas, y verificar cualquier intento de intervención por parte del ICE.

La codirectora de la organización, Kelly Morales, explicó que el objetivo es evitar detenciones fuera de procedimiento, especialmente cuando se trata de individuos sin antecedentes criminales o con casos migratorios abiertos. “No vamos a permitir que ICE se lleve a la gente sin que tenga su día en la corte. Nuestro programa se está convirtiendo cada vez más en un programa de vigilancia judicial”, indicó.

Este tipo de vigilancia comunitaria también ha sido desplegada en otros condados del estado, como Wake, Guilford, Mecklenburg y Raleigh, donde se han reportado acciones similares. Según Siembra NC y lo retomado por la organización Enlace Latino NC, en lo que va del año, aproximadamente 2000 personas han recibido capacitación sobre cómo monitorear y documentar posibles acciones de ICE.

La concejal Caballero invitó a la comunidad a unirse a la organización Siembra y sus esfuerzos para defenderse de los operativos migratorios. “Sabemos que tienen miedo, y tienen derecho a sentirlo. Pero los residentes de Durham siempre se levantarán para defenderlos”, remarcó.